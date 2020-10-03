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Реал Сосьедад
3:0
Конец матча

Стадион:
Хетафе
0'
1:0
28' Пенальти
Оярсабаль Микель
41' Желтая карточка
Горосабел Андони
45' Желтая карточка
Дамиан Суарес
56' Желтая карточка
Эрнандес Хуан
66' Желтая карточка
Этчейта Хавьер
71' Желтая карточка
Мерино Микель
73' Желтая карточка
Сильва Давид
2:0
79' Гол
Мерино Микель
3:0
81' Гол
Порту Кристиан
90'+4
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
21
Сильва
Давид
36
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
7
Порту
Кристиан
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
4
Этчейта
Хавьер
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
15
Кукурелья
Марк
9
Анхель
Луис
23
Эрнандес
Хуан
Реал Сосьедад
4-3-3
Хетафе
4-4-2

Ход матча

28'
Оярсабаль Микель
1:0
41'
Горосабел Андони
 
45'
 
Дамиан Суарес
56'
 
Эрнандес Хуан
61'
 
Мата Хайме
Эрнандес Хуан
61'
 
Тимор Давид
Максимович Неманья
66'
 
Этчейта Хавьер
71'
Мерино Микель
 
73'
Барренечеа Андер
Исак Александр
 
73'
Модибо Саньян
Горосабел Андони
 
73'
Сильва Давид
 
79'
Мерино Микель
(Оярсабаль Микель)
2:0
80'
 
Унал Энес
Оливера Матиас
81'
Порту Кристиан
3:0
83'
Баутиста Хон
Оярсабаль Микель
 
83'
Гевара Андер
Сильва Давид
 
90'
Лопес Роберто III
Порту Кристиан
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 5 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Порту Кристиан 2 0.4
2. Лопес Роберто III 2 0.4
3. Мерино Микель 1 0.2
4. Оярсабаль Микель 1 (1) 0.2
5. Янузай Аднан 1 (1) 0.2
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 2 0.5
2. Мата Хайме 1 0.25
3. Кукурелья Марк 1 0.25
4. Эрнандес Хуан 0 0
5. Ньом Аллан 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сильва Давид 2 0
2. Горосабел Андони 1 0
3. Мерино Микель 1 0
4. Ариц Элустондо 1 0
5. Муньос Айхен 1 0
6. Барренечеа Андер 1 0
7. Субименди Мартин 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 4 0
2. Арамбарри Мауро 2 0
3. Этчейта Хавьер 1 0
4. Эрнандес Хуан 1 0
5. Дьене Даконам 1 0
6. Максимович Неманья 1 0
7. Кабако Эрик 1 0
8. Кукурелья Марк 1 0
9. Оливера Матиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 0 57.14% (4)
 Хетафе 25% (1) 0 50% (2) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад
Хетафе Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе
Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Хетафе: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Ла Лига Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Реал Сосьедад Примера
Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Реал Сосьедад Примера Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Хетафе Примера Реал Сосьедад 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:4 Реал Сосьедад Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 7 - 2 8
2. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
3. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Валенсия Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
5. Хетафе Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
7. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
9. Бетис Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Кадис Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
12. Сельта Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
13. Эльче Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
14. Эйбар Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15. Уэска Заявка 5 0 4 1 2 - 4 4
16. Леванте Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
18. Атлетик Б Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
19. Вальядолид Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
20. Алавес Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Реал Сосьедад 57.2% (91)
X 27.7% (44)
Хетафе 15.1% (24)
Все прогнозы
3.69 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.22 5.10 28.00
1.17 5.90 35.00
1.24 5.55 20.23

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.00 1.24 4.90 1.18 1.90 1.90 2.11 1.78 1.79 2.10 1.70 2.23 1.14 5.55 1.19 4.60 1.01 15.00 1.03 10.50 1.01 15.00 0.00 18.50
6.17 1.14 2.87 1.45 1.76 2.16 1.46 2.84 1.86 2.03 1.53 2.63 1.38 3.22 1.50 2.69 1.20 4.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.47 2.65 1.49 2.65 1.04 10.00 1.05 10.00 1.03 12.00
2.07 1.81 1.70 2.22 1.33 3.45 1.35 3.44 1.32 3.47 1.17 5.22
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.93 1.85 1.40 2.80 1.12 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
Где смотреть матч Реал Сосьедад 3:0 Хетафе онлайн

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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 3:0 Хетафе

Исход игры
Реал Сосьедад
57.2% (91)
Ничья
27.7% (44)
Хетафе
15.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
45.16% (70)
Меньше
54.84% (85)
Обе команды забьют
Да
69.03% (107)
Нет
30.97% (48)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
32.7% (52)
1:1 Ничья
23.3% (37)
1:0 Реал Сосьедад
17% (27)
1:2 Хетафе
8.8% (14)
2:0 Реал Сосьедад
4.4% (7)
0:1 Хетафе
3.8% (6)
0:0 Ничья
3.1% (5)
0:2 Хетафе
1.9% (3)
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