Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Команда Реал Сосьедад играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Арамбарри Мауро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

41' Горосабел Андони получил желтую карточку от судьи

40' Удар от ворот произведет Хетафе

39' Удар от ворот произведет Хетафе

38' Эрнандес Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Этчейта Хавьер из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

33' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновится спорным мячом

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Оливера Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

19' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновится спорным мячом

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Хетафе

16' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Хетафе

7' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Реал Сосьедад пробьет пенальти!

6' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

6' Плохо сыграл Дьене Даконам - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

4' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Ньом Аллан из команды Хетафе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

1' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.