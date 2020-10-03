15
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
23
Джейсон
18
Васс
Даниэль
22
Макси
Гомес
12
Сидней
15
Морено
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Гильямон УгоЗащитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ли Кан ИнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Вальехо МануНападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 СиднейЗащитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марин КарлосВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макси Гомес
|3
|0.75
|2.
|Вальехо Ману
|2
|0.5
|3.
|Васс Даниэль
|1
|0.25
|4.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.25
|5.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|6.
|Черышев Денис
|0
|0
|7.
|Гайя Хосе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.5
|2.
|Фекир Набиль
|1 (1)
|0.25
|3.
|Тельо Кристиан
|1
|0.25
|4.
|Манди Аисса
|1
|0.25
|5.
|Каналес Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Васс Даниэль
|1
|0
|2.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|3.
|Гайя Хосе
|1
|0
|4.
|Рачич Урош
|1
|0
|5.
|Макси Гомес
|1
|0
|6.
|Корреа Тьерри
|1
|0
|7.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|3
|1
|2.
|Манди Аисса
|2
|1
|3.
|Фекир Набиль
|2
|0
|4.
|Гидо Родригес
|2
|0
|5.
|Каналес Серхио
|1
|0
|6.
|Бартра Марк
|1
|0
|7.
|Морено Алекс
|1
|0
|8.
|Иглесиас Борха
|1
|0
|9.
|Акуоку Поль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Бетис
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте
Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта
Бетис Последние 20 матчей: + = -Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Бетис: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Бетис 2:2 Валенсия Кубок Короля Валенсия 0:0 Бетис Примера Валенсия 2:0 Бетис Примера Бетис 3:6 Валенсия Примера Бетис 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Бетис Примера Валенсия 5:0 Бетис Примера Бетис 3:1 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Бетис Примера Бетис 2:1 Валенсия Примера Бетис 1:2 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Бетис Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Хетафе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|9.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Кадис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|12.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Эльче
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|14.
|Эйбар
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|15.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|16.
|Леванте
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|20.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|9.50
|1.04
|4.00
|1.25
|—
|—
|3.15
|1.36
|2.15
|1.75
|2.10
|1.79
|1.87
|2.00
|1.64
|2.35
|1.39
|2.90
|1.18
|4.75
|1.14
|5.55
|1.04
|9.10
|1.03
|9.70
|11.25
|1.04
|9.30
|1.06
|3.84
|1.27
|—
|—
|2.91
|1.44
|—
|—
|1.96
|1.95
|—
|—
|1.59
|2.44
|1.40
|3.00
|1.13
|6.15
|1.11
|6.95
|1.04
|11.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.05
|1.27
|3.02
|1.43
|3.14
|1.41
|2.42
|1.62
|2.07
|1.85
|1.83
|2.07
|1.60
|2.48
|1.39
|3.17
|—
|—
|1.14
|6.48
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Валенсия - Бетис
Исход игры
Валенсия
74.5% (120)
Ничья
16.8% (27)
Бетис
8.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
59.87% (94)
Меньше
40.13% (63)
Обе команды забьют
Да
72.61% (114)
Нет
27.39% (43)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
47.2% (76)
1:1 Ничья
13% (21)
1:0 Валенсия
11.8% (19)
2:0 Валенсия
9.9% (16)
1:2 Бетис
3.7% (6)
0:1 Бетис
3.1% (5)
2:2 Ничья
2.5% (4)
3:2 Валенсия
2.5% (4)
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