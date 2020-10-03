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Валенсия
 
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Стадион:
Бетис
1
Хауме
Доменек
2
Корреа
Тьерри
15
Гильямон
Уго
12
Дьякаби
Муктар
14
Гайя
Хосе
23
Джейсон
18
Васс
Даниэль
6
Кондогбия
Жоффрей
7
Гуэдеш
Гонсалу
9
Гамейро
Кевин
22
Макси
Гомес
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
5
Бартра
Марк
12
Сидней
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
10
Каналес
Серхио
17
Хоакин
Санчес
8
Фекир
Набиль
11
Тельо
Кристиан
19
Санабрия
Антонио
Валенсия
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макси Гомес 3 0.75
2. Вальехо Ману 2 0.5
3. Васс Даниэль 1 0.25
4. Габриэль Паулиста 1 0.25
5. Ли Кан Ин 0 0
6. Черышев Денис 0 0
7. Гайя Хосе 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карвалью Вилльям 2 0.5
2. Фекир Набиль 1 (1) 0.25
3. Тельо Кристиан 1 0.25
4. Манди Аисса 1 0.25
5. Каналес Серхио 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Васс Даниэль 1 0
2. Кондогбия Жоффрей 1 0
3. Гайя Хосе 1 0
4. Рачич Урош 1 0
5. Макси Гомес 1 0
6. Корреа Тьерри 1 0
7. Эскьердо Висенте 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 3 1
2. Манди Аисса 2 1
3. Фекир Набиль 2 0
4. Гидо Родригес 2 0
5. Каналес Серхио 1 0
6. Бартра Марк 1 0
7. Морено Алекс 1 0
8. Иглесиас Борха 1 0
9. Акуоку Поль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Бетис 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 0 20% (1)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте
Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта
Бетис Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис
Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Бетис: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Валенсия 2:1 Бетис Ла Лига Бетис 2:1 Валенсия Ла Лига Бетис 1:2 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Бетис Кубок Короля
Бетис 2:2 Валенсия Кубок Короля Валенсия 0:0 Бетис Примера Валенсия 2:0 Бетис Примера Бетис 3:6 Валенсия Примера Бетис 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Бетис Примера Валенсия 5:0 Бетис Примера Бетис 3:1 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Бетис Примера Бетис 2:1 Валенсия Примера Бетис 1:2 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Бетис Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 7 - 2 8
2. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
3. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Валенсия Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
5. Хетафе Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
7. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
9. Бетис Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Кадис Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
12. Сельта Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
13. Эльче Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
14. Эйбар Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15. Уэска Заявка 5 0 4 1 2 - 4 4
16. Леванте Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
18. Атлетик Б Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
19. Вальядолид Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
20. Алавес Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • До матча

  • Что же касается «Бетиса», то севильский коллектив напрочь провалился в высшей лиги Испании. Команда долгое время находилась в непосредственно близости к зоне вылета. За 38 туров «зелено-белые» смогли добыть 10 побед и 11 раз завершили поединки миром, что принесло 41 балл и итоговое 15-е место в турнирной таблице. В текущем первенстве «огурцы» стартовали с двух побед подряд – над «Алавесом» (1:0) и «Вальядолидом» - 2:0. Но затем «бетикос» потерпели два поражения подряд, и сейчас находятся только на седьмой строчке.

  • Старт нового чемпионата для «летучих мышей» можно назвать удачным. После победы в дебюте над «Леванте» (4:2) команда Хави Гарсии сыграла вничью с «Уэйской» (1:1). Ну, а в минувший вторник «Валенсия» смогла одержать победу на выезде со счетом 1:0 над «Реал Сосьедадом».

  • Две смены главного тренера не принесли «Валенсии» никаких дивидендов. Более того, в результате неудачных выступлений в летней сессии команда заняла только 9-ю строчку и осталась за пределами зоны еврокубков. За 38 туров «оранжевые» смогли одержать 14 побед и 11 раз сыграли вничью. Такие результаты принесли клубу 53 очка. Самым слабым звеном у коллектива хозяев стала линия нападения, которая поразила ворота соперника 46 раз.

  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания);
    Ассистент: Теодоро Собрино Маган (Испания);
    Ассистент: Хуан Хосе Лопес Мир (Испания);
    Резервный: Херонимо Монтес Гарсия Навас (Испания).

  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к чемпионату Испании. В рамках 5-го тура Ла Лиги лицом к лицу сойдутся футболисты «Валенсии» и «Бетиса». Встреча состоится в Валенсии, на стадионе «Месталья». Кому достанется победа в очном противостоянии? Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру.

  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.10 3.40 2.30
2.95 3.65 2.26
2.97 3.42 2.44
3.24 3.60 2.30

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.50 1.04 4.00 1.25 3.15 1.36 2.15 1.75 2.10 1.79 1.87 2.00 1.64 2.35 1.39 2.90 1.18 4.75 1.14 5.55 1.04 9.10 1.03 9.70
11.25 1.04 9.30 1.06 3.84 1.27 2.91 1.44 1.96 1.95 1.59 2.44 1.40 3.00 1.13 6.15 1.11 6.95 1.04 11.75
4.05 1.27 3.02 1.43 3.14 1.41 2.42 1.62 2.07 1.85 1.83 2.07 1.60 2.48 1.39 3.17 1.14 6.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 2.01 1.80 1.47 2.65 1.15 5.50
3.10 1.37 1.92 1.88 1.48 2.68 1.12 6.40 1.09 7.50
3.14 1.41 2.58 1.56 2.02 1.88 1.63 2.41 1.45 2.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 3.15 1.33 1.83 2.04 1.37 2.95
4.20 1.23 2.65 1.48 1.67 2.21 1.33 3.32 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.21
Букмекер Да Нет
4.40 1.21
Букмекер Да Нет
2.95 1.40
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Прогнозы на матч Валенсия - Бетис

Исход игры
Валенсия
74.5% (120)
Ничья
16.8% (27)
Бетис
8.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
59.87% (94)
Меньше
40.13% (63)
Обе команды забьют
Да
72.61% (114)
Нет
27.39% (43)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
47.2% (76)
1:1 Ничья
13% (21)
1:0 Валенсия
11.8% (19)
2:0 Валенсия
9.9% (16)
1:2 Бетис
3.7% (6)
0:1 Бетис
3.1% (5)
2:2 Ничья
2.5% (4)
3:2 Валенсия
2.5% (4)
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