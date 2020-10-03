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Что же касается «Бетиса», то севильский коллектив напрочь провалился в высшей лиги Испании. Команда долгое время находилась в непосредственно близости к зоне вылета. За 38 туров «зелено-белые» смогли добыть 10 побед и 11 раз завершили поединки миром, что принесло 41 балл и итоговое 15-е место в турнирной таблице. В текущем первенстве «огурцы» стартовали с двух побед подряд – над «Алавесом» (1:0) и «Вальядолидом» - 2:0. Но затем «бетикос» потерпели два поражения подряд, и сейчас находятся только на седьмой строчке.