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Валенсия
 
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Стадион:
Бетис

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макси Гомес 3 0.75
2. Вальехо Ману 2 0.5
3. Васс Даниэль 1 0.25
4. Габриэль Паулиста 1 0.25
5. Ли Кан Ин 0 0
6. Черышев Денис 0 0
7. Гайя Хосе 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карвалью Вилльям 2 0.5
2. Фекир Набиль 1 (1) 0.25
3. Тельо Кристиан 1 0.25
4. Манди Аисса 1 0.25
5. Каналес Серхио 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Васс Даниэль 1 0
2. Кондогбия Жоффрей 1 0
3. Гайя Хосе 1 0
4. Рачич Урош 1 0
5. Макси Гомес 1 0
6. Корреа Тьерри 1 0
7. Эскьердо Висенте 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 3 1
2. Манди Аисса 2 1
3. Фекир Набиль 2 0
4. Гидо Родригес 2 0
5. Каналес Серхио 1 0
6. Бартра Марк 1 0
7. Морено Алекс 1 0
8. Иглесиас Борха 1 0
9. Акуоку Поль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Бетис 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 0 20% (1)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте
Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта
Бетис Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис
Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Бетис: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Валенсия 2:1 Бетис Ла Лига Бетис 2:1 Валенсия Ла Лига Бетис 1:2 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Бетис Кубок Короля
Бетис 2:2 Валенсия Кубок Короля Валенсия 0:0 Бетис Примера Валенсия 2:0 Бетис Примера Бетис 3:6 Валенсия Примера Бетис 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Бетис Примера Валенсия 5:0 Бетис Примера Бетис 3:1 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Бетис Примера Бетис 2:1 Валенсия Примера Бетис 1:2 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Бетис Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хетафе Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Валенсия Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
5. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
6. Бетис Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
7. Сельта Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Реал Сосьедад Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
10. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
11. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
12. Леванте Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
13. Атлетик Б Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
15. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Кадис Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
17. Уэска Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
18. Вальядолид Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Эйбар Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
20. Алавес Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2020, осталось 2 дня 19 часов 56 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 53
    Валенсия 81.1% (43)
    X 17% (9)
    Бетис 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Бетис
    2.84
    3.40
    2.85
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.75 3.35 2.85
    2.72 3.40 2.68
    3.03 3.24 2.43
    2.84 3.27 2.76

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.50 1.03 7.00 1.08 3.15 1.36 2.41 1.61 1.98 1.89 1.75 2.15 1.38 3.10 1.27 3.80 1.11 6.90 1.08 7.20 1.01 13.00
    9.20 1.07 7.50 1.09 3.10 1.38 2.31 1.63 1.75 2.20 1.36 3.18 1.27 3.84 1.10 7.30 1.08 8.20 1.01 16.00
    6.22 1.08 5.30 1.11 3.03 1.38 2.36 1.61 1.75 2.12 1.38 3.03 1.26 3.69 1.09 5.80 1.08 6.26 1.02 12.90 1.02 13.38
    3.29 1.37 2.88 1.47 2.46 1.61 2.01 1.90 1.76 2.17 1.57 2.55 1.26 4.11
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.75 2.08 1.36 3.05 1.10 7.10
    2.75 1.45 1.79 2.02 1.37 3.10 1.10 6.95 1.07 8.30
    2.68 1.46 1.80 2.03 1.37 2.99 1.09 5.33 1.07 6.22 1.01 15.18 1.01 15.81
    2.83 1.48 2.31 1.68 1.80 2.13 1.50 2.74 1.37 3.35
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.41 1.52 1.59 2.26 1.22 3.95
    3.52 1.30 2.34 1.60 1.57 2.38 1.22 4.30 1.14 5.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.83 1.95
    1.89 1.88
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.30
    Где смотреть матч Валенсия - Бетис онлайн

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    Прогнозы на матч Валенсия - Бетис

    Исход игры
    Валенсия
    81.1% (43)
    Ничья
    17% (9)
    Бетис
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (30)
    Меньше
    41.18% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (36)
    Нет
    29.41% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    49.1% (26)
    1:0 Валенсия
    17% (9)
    1:1 Ничья
    11.3% (6)
    2:0 Валенсия
    9.4% (5)
    3:2 Валенсия
    3.8% (2)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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