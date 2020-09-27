Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макси Гомес
|3
|0.75
|2.
|Вальехо Ману
|2
|0.5
|3.
|Васс Даниэль
|1
|0.25
|4.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.25
|5.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|6.
|Черышев Денис
|0
|0
|7.
|Гайя Хосе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.5
|2.
|Фекир Набиль
|1 (1)
|0.25
|3.
|Тельо Кристиан
|1
|0.25
|4.
|Манди Аисса
|1
|0.25
|5.
|Каналес Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Васс Даниэль
|1
|0
|2.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|3.
|Гайя Хосе
|1
|0
|4.
|Рачич Урош
|1
|0
|5.
|Макси Гомес
|1
|0
|6.
|Корреа Тьерри
|1
|0
|7.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|3
|1
|2.
|Манди Аисса
|2
|1
|3.
|Фекир Набиль
|2
|0
|4.
|Гидо Родригес
|2
|0
|5.
|Каналес Серхио
|1
|0
|6.
|Бартра Марк
|1
|0
|7.
|Морено Алекс
|1
|0
|8.
|Иглесиас Борха
|1
|0
|9.
|Акуоку Поль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Бетис
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте
Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта
Бетис Последние 20 матчей: + = -Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Бетис: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Бетис 2:2 Валенсия Кубок Короля Валенсия 0:0 Бетис Примера Валенсия 2:0 Бетис Примера Бетис 3:6 Валенсия Примера Бетис 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Бетис Примера Валенсия 5:0 Бетис Примера Бетис 3:1 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Бетис Примера Бетис 2:1 Валенсия Примера Бетис 1:2 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Бетис Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хетафе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|5.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|6.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|7.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|10.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|Леванте
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|15.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|17.
|Уэска
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Эйбар
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|20.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.50
|1.03
|7.00
|1.08
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.41
|1.61
|1.98
|1.89
|1.75
|2.15
|—
|—
|1.38
|3.10
|1.27
|3.80
|1.11
|6.90
|1.08
|7.20
|1.01
|13.00
|—
|—
|9.20
|1.07
|7.50
|1.09
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.31
|1.63
|—
|—
|1.75
|2.20
|—
|—
|1.36
|3.18
|1.27
|3.84
|1.10
|7.30
|1.08
|8.20
|1.01
|16.00
|—
|—
|6.22
|1.08
|5.30
|1.11
|3.03
|1.38
|—
|—
|2.36
|1.61
|—
|—
|1.75
|2.12
|—
|—
|1.38
|3.03
|1.26
|3.69
|1.09
|5.80
|1.08
|6.26
|1.02
|12.90
|1.02
|13.38
|—
|—
|—
|—
|3.29
|1.37
|2.88
|1.47
|2.46
|1.61
|2.01
|1.90
|1.76
|2.17
|1.57
|2.55
|—
|—
|1.26
|4.11
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.36
|3.05
|1.10
|7.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.75
|1.45
|—
|—
|1.79
|2.02
|—
|—
|1.37
|3.10
|1.10
|6.95
|1.07
|8.30
|—
|—
|—
|—
|2.68
|1.46
|—
|—
|1.80
|2.03
|—
|—
|1.37
|2.99
|1.09
|5.33
|1.07
|6.22
|1.01
|15.18
|1.01
|15.81
|2.83
|1.48
|2.31
|1.68
|1.80
|2.13
|1.50
|2.74
|1.37
|3.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Валенсия - Бетис
Исход игры
Валенсия
81.1% (43)
Ничья
17% (9)
Бетис
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (30)
Меньше
41.18% (21)
Обе команды забьют
Да
70.59% (36)
Нет
29.41% (15)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
49.1% (26)
1:0 Валенсия
17% (9)
1:1 Ничья
11.3% (6)
2:0 Валенсия
9.4% (5)
3:2 Валенсия
3.8% (2)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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