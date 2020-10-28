Монреаль Импакт
0:1
Перерыв
Стадион: Ред Булл Арена
Нэшвилл
0:1
33' ГолЛеаль Рэндэлл
45' Желтая карточкаЦиммерман Уолкер
23
Диоп
Клемент
22
Райтала
Юкка
30
Киото
Ромель
20
Годой
Анибал
29
Мьюл
Алекс
14
Daniel
Rios
- Основной состав
-
23 Диоп КлементВратарь
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Шоме ШамитЗащитник
-
24 Яо КарифаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Сейдич АмарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
Главный тренер: Анри Тьерри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мьюл АлексПолузащитник
-
14 Daniel RiosПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Eric MillerПолузащитник
-
99 Кадис ХондерНападающий
-
-
18 Jack Maher
-
-
-
27 Brian Anunga
-
Главный тренер: Gary Smith
Ход матча
33'
0:1
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киото Ромель
|6
|0.32
|2.
|Тайдер Сафир
|4 (3)
|0.21
|3.
|Лаппалайнен Ласси
|4
|0.21
|4.
|Кркич Боян
|3 (1)
|0.16
|5.
|Урути Максимлиано
|2
|0.11
|6.
|Сейдич Амар
|2
|0.11
|7.
|Ваньяма Виктор
|1
|0.05
|8.
|Пьетт Самуэль
|1
|0.05
|9.
|Оквонкво Орджи
|1
|0.05
|10.
|Камашо Руди
|1
|0.05
|11.
|Табла Баллу
|1
|0.05
|12.
|Масьель Эмануэль
|0
|0
|13.
|Корралес Хорхе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леаль Рэндэлл
|3
|0.17
|2.
|Мукхтар Хани
|3
|0.17
|3.
|Daniel Rios
|3
|0.17
|4.
|Abu Danladi
|2
|0.11
|5.
|Циммерман Уолкер
|2
|0.11
|6.
|Маккарти Дакс
|1
|0.06
|7.
|Dominique Badji
|1
|0.06
|8.
|David Romney
|1
|0.06
|9.
|Аккам Давид
|1
|0.06
|10.
|Годой Анибал
|1
|0.06
|11.
|Кадис Хондер
|1
|0.06
|12.
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|13.
|Derrick Jones
|0
|0
|14.
|Мьюл Алекс
|0
|0
|15.
|Taylor Washington
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бинкс Луис
|6
|1
|2.
|Камашо Руди
|2
|1
|3.
|Масьель Эмануэль
|2
|1
|4.
|Ваньяма Виктор
|3
|0
|5.
|Пьетт Самуэль
|3
|0
|6.
|Киото Ромель
|1
|1
|7.
|Джексон-Хэмел Энтони
|2
|0
|8.
|Корралес Хорхе
|2
|0
|9.
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0
|10.
|Райтала Юкка
|1
|0
|11.
|Тайдер Сафир
|1
|0
|12.
|Урути Максимлиано
|1
|0
|13.
|Уотерман Джоэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ловитц Дэниел
|5
|0
|2.
|Alistair Johnston
|2
|1
|3.
|Маккарти Дакс
|3
|0
|4.
|Годой Анибал
|3
|0
|5.
|Анибаба Жалил
|2
|0
|6.
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|7.
|Bryan Bekeles1
|2
|0
|8.
|Dominique Badji
|1
|0
|9.
|David Romney
|1
|0
|10.
|Мьюл Алекс
|1
|0
|11.
|Derrick Jones
|1
|0
|12.
|Abu Danladi
|1
|0
|13.
|Brian Anunga
|1
|0
|14.
|Taylor Washington
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монреаль Импакт
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|Нэшвилл
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
Предыдущие игры
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -Нью-Йорк Сити 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Интер Майами Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт
Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа
Нэшвилл Последние 20 матчей: + = -Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 3:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл
Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Эльфсборг
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.00
|1.15
|—
|—
|8.10
|1.06
|—
|—
|2.05
|1.72
|—
|—
|2.70
|1.48
|2.14
|1.71
|1.60
|2.25
|1.69
|2.17
|1.45
|2.60
|—
|—
|1.15
|5.00
|1.14
|5.50
|1.02
|11.00
|1.02
|10.50
|9.30
|1.02
|—
|—
|8.40
|1.04
|—
|—
|3.46
|1.29
|—
|—
|2.68
|1.47
|—
|—
|1.93
|1.96
|—
|—
|1.49
|2.62
|—
|—
|1.32
|3.26
|1.12
|5.40
|1.09
|5.95
|1.01
|10.00
|—
|—
|4.27
|1.24
|3.56
|1.31
|2.44
|1.59
|4.14
|1.25
|3.46
|1.33
|2.77
|1.48
|2.02
|1.86
|1.70
|2.24
|1.49
|2.72
|1.28
|3.82
|1.55
|2.55
|1.37
|3.24
|—
|—
|1.14
|6.17
|—
|—