Монреаль Импакт
0:1
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена
Нэшвилл
0:1
33' ГолЛеаль Рэндэлл
45' Желтая карточкаЦиммерман Уолкер
53' Желтая карточкаКорралес Хорхе
80' Желтая карточкаРайтала Юкка
90' Желтая карточкаБинкс Луис
23
Диоп
Клемент
22
Райтала
Юкка
30
Киото
Ромель
20
Годой
Анибал
29
Мьюл
Алекс
14
Daniel
Rios
- Основной состав
-
23 Диоп КлементВратарь
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Шоме ШамитЗащитник
-
24 Яо КарифаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Сейдич АмарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
Главный тренер: Анри Тьерри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мьюл АлексПолузащитник
-
14 Daniel RiosПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Eric MillerПолузащитник
-
99 Кадис ХондерНападающий
-
-
18 Jack Maher
-
-
-
27 Brian Anunga
-
Главный тренер: Gary Smith
Ход матча
33'
0:1
45'
53'
80'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киото Ромель
|6
|0.32
|2.
|Тайдер Сафир
|4 (3)
|0.21
|3.
|Лаппалайнен Ласси
|4
|0.21
|4.
|Кркич Боян
|3 (1)
|0.16
|5.
|Урути Максимлиано
|2
|0.11
|6.
|Сейдич Амар
|2
|0.11
|7.
|Ваньяма Виктор
|1
|0.05
|8.
|Пьетт Самуэль
|1
|0.05
|9.
|Оквонкво Орджи
|1
|0.05
|10.
|Камашо Руди
|1
|0.05
|11.
|Табла Баллу
|1
|0.05
|12.
|Масьель Эмануэль
|0
|0
|13.
|Корралес Хорхе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леаль Рэндэлл
|3
|0.17
|2.
|Мукхтар Хани
|3
|0.17
|3.
|Daniel Rios
|3
|0.17
|4.
|Abu Danladi
|2
|0.11
|5.
|Циммерман Уолкер
|2
|0.11
|6.
|Маккарти Дакс
|1
|0.06
|7.
|Dominique Badji
|1
|0.06
|8.
|David Romney
|1
|0.06
|9.
|Аккам Давид
|1
|0.06
|10.
|Годой Анибал
|1
|0.06
|11.
|Кадис Хондер
|1
|0.06
|12.
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|13.
|Derrick Jones
|0
|0
|14.
|Мьюл Алекс
|0
|0
|15.
|Taylor Washington
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бинкс Луис
|7
|1
|2.
|Камашо Руди
|2
|1
|3.
|Масьель Эмануэль
|2
|1
|4.
|Ваньяма Виктор
|3
|0
|5.
|Пьетт Самуэль
|3
|0
|6.
|Корралес Хорхе
|3
|0
|7.
|Киото Ромель
|1
|1
|8.
|Райтала Юкка
|2
|0
|9.
|Джексон-Хэмел Энтони
|2
|0
|10.
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0
|11.
|Тайдер Сафир
|1
|0
|12.
|Урути Максимлиано
|1
|0
|13.
|Уотерман Джоэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ловитц Дэниел
|5
|0
|2.
|Alistair Johnston
|2
|1
|3.
|Маккарти Дакс
|3
|0
|4.
|Годой Анибал
|3
|0
|5.
|Анибаба Жалил
|2
|0
|6.
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|7.
|Bryan Bekeles1
|2
|0
|8.
|Dominique Badji
|1
|0
|9.
|Циммерман Уолкер
|1
|0
|10.
|David Romney
|1
|0
|11.
|Мьюл Алекс
|1
|0
|12.
|Derrick Jones
|1
|0
|13.
|Abu Danladi
|1
|0
|14.
|Brian Anunga
|1
|0
|15.
|Taylor Washington
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монреаль Импакт
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|Нэшвилл
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
Предыдущие игры
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -Нью-Йорк Сити 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Интер Майами Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт
Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа
Нэшвилл Последние 20 матчей: + = -Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 3:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл
Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Эльфсборг
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.00
|1.15
|—
|—
|8.10
|1.06
|—
|—
|2.16
|1.62
|—
|—
|2.70
|1.48
|2.14
|1.71
|1.20
|4.20
|1.69
|2.17
|1.45
|2.60
|—
|—
|1.02
|11.00
|1.14
|5.50
|1.01
|12.60
|1.02
|10.50
|9.30
|1.02
|—
|—
|8.40
|1.04
|—
|—
|3.46
|1.29
|—
|—
|2.68
|1.47
|—
|—
|1.93
|1.96
|—
|—
|1.49
|2.62
|—
|—
|1.32
|3.26
|1.12
|5.40
|1.09
|5.95
|1.01
|10.00
|—
|—
|4.27
|1.24
|3.56
|1.31
|2.44
|1.59
|2.02
|1.85
|1.67
|2.29
|1.31
|3.60
|1.22
|4.53
|1.50
|2.71
|1.33
|3.48
|1.28
|3.82
|1.55
|2.55
|1.37
|3.24
|—
|—
|1.14
|6.17
|—
|—