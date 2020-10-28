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Монреаль Импакт
0:1
Конец матча

Стадион:
Нэшвилл
0'
0:1
33' Гол
Леаль Рэндэлл
45' Желтая карточка
Циммерман Уолкер
53' Желтая карточка
Корралес Хорхе
80' Желтая карточка
Райтала Юкка
90' Желтая карточка
Бинкс Луис
90'+4
23
Диоп
Клемент
22
Райтала
Юкка
16
Уотерман
Джоэль
5
Бинкс
Луис
26
Корралес
Хорхе
2
Ваньяма
Виктор
6
Пьетт
Самуэль
25
Масьель
Эмануэль
9
Кркич
Боян
37
Урути
Максимлиано
30
Киото
Ромель
1
Joe
Willis
12
Alistair
Johnston
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
8
Леаль
Рэндэлл
20
Годой
Анибал
6
Маккарти
Дакс
29
Мьюл
Алекс
14
Daniel
Rios
21
Derrick
Jones
Монреаль Импакт
4-1-2-1-2
Нэшвилл
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Монреаль Импакт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киото Ромель 6 0.32
2. Тайдер Сафир 4 (3) 0.21
3. Лаппалайнен Ласси 4 0.21
4. Кркич Боян 3 (1) 0.16
5. Урути Максимлиано 2 0.11
6. Сейдич Амар 2 0.11
7. Ваньяма Виктор 1 0.05
8. Пьетт Самуэль 1 0.05
9. Оквонкво Орджи 1 0.05
10. Камашо Руди 1 0.05
11. Табла Баллу 1 0.05
12. Масьель Эмануэль 0 0
13. Корралес Хорхе 0 0
Нэшвилл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леаль Рэндэлл 3 0.17
2. Мукхтар Хани 3 0.17
3. Daniel Rios 3 0.17
4. Abu Danladi 2 0.11
5. Циммерман Уолкер 2 0.11
6. Маккарти Дакс 1 0.06
7. Dominique Badji 1 0.06
8. David Romney 1 0.06
9. Аккам Давид 1 0.06
10. Годой Анибал 1 0.06
11. Кадис Хондер 1 0.06
12. Ловитц Дэниел 0 0
13. Derrick Jones 0 0
14. Мьюл Алекс 0 0
15. Taylor Washington 0 0

Карточки

Монреаль Импакт
# Игрок      
1. Бинкс Луис 7 1
2. Камашо Руди 2 1
3. Масьель Эмануэль 2 1
4. Ваньяма Виктор 3 0
5. Пьетт Самуэль 3 0
6. Корралес Хорхе 3 0
7. Киото Ромель 1 1
8. Райтала Юкка 2 0
9. Джексон-Хэмел Энтони 2 0
10. Бро-Гийяр Закари 2 0
11. Тайдер Сафир 1 0
12. Урути Максимлиано 1 0
13. Уотерман Джоэль 1 0
Нэшвилл
# Игрок      
1. Ловитц Дэниел 5 0
2. Alistair Johnston 2 1
3. Маккарти Дакс 3 0
4. Годой Анибал 3 0
5. Анибаба Жалил 2 0
6. Леаль Рэндэлл 2 0
7. Bryan Bekeles1 2 0
8. Dominique Badji 1 0
9. Циммерман Уолкер 1 0
10. David Romney 1 0
11. Мьюл Алекс 1 0
12. Derrick Jones 1 0
13. Abu Danladi 1 0
14. Brian Anunga 1 0
15. Taylor Washington 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монреаль Импакт 23.08% (6) 15.38% (4) 15.38% (4) 11.54% (3) 15.38% (4) 19.23% (5)
 Нэшвилл 21.05% (4) 21.05% (4) 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3) 10.53% (2)

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -
Нью-Йорк Сити 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Интер Майами Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт
Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа
Нэшвилл Последние 20 матчей: + = -
Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 3:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл
Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Эльфсборг

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Циммерман Уолкер получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Леаль Рэндэлл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
17.00 4.90 1.25
19.00 4.40 1.25
2.83 3.46 2.45
28.59 5.22 1.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.00 1.15 8.10 1.06 2.16 1.62 2.70 1.48 2.14 1.71 1.20 4.20 1.69 2.17 1.45 2.60 1.02 11.00 1.14 5.50 1.01 12.60 1.02 10.50
9.30 1.02 8.40 1.04 3.46 1.29 2.68 1.47 1.93 1.96 1.49 2.62 1.32 3.26 1.12 5.40 1.09 5.95 1.01 10.00
4.27 1.24 3.56 1.31 2.44 1.59 2.02 1.85 1.67 2.29 1.31 3.60 1.22 4.53 1.50 2.71 1.33 3.48 1.28 3.82 1.55 2.55 1.37 3.24 1.14 6.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.58 2.30 1.87 1.92 1.07 7.50 1.11 6.00 1.03 10.00
2.95 1.40 1.97 1.83 1.46 2.72 1.14 5.85 1.10 7.10
1.45 2.85 1.25 4.10 1.43 2.92 1.29 3.73 1.22 4.52
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.19 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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