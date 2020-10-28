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Ванкувер Уайткэпс
0:2
Конец матча

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0'
0:1
54' Гол
Руидиас Рауль
0:2
60' Гол
Лодейро Николас
62' Желтая карточка
Кавальини Лукас
84' Желтая карточка
Дахоме Кристиан
90' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
90'+8
30
Буш
Ивен
15
Роуз
Энди
4
Веселинович
Ранко
13
Корнелиус
Дерек
19
Бикел
Жаниу
55
Бальдисимо
Майкл
31
Тейберт
Расселл
3
Гутьеррес
Кристиан
87
Рикеттс
Тосайн
14
Бейр
Телониус
27
Рапосо
Райан
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
6
Joao
Paulo
I
4
Свенссон
Густаф
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
Ванкувер Уайткэпс
3-4-3
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кавальини Лукас 5 0.26
2. Дахоме Кристиан 3 0.16
3. Монтеро Фреди 3 (2) 0.16
4. Аднан Али 2 0.11
5. Милинкович Давид 1 0.05
6. Рейна Йорди 1 0.05
7. Рикеттс Тосайн 1 0.05
8. Нервински Джейк 1 0.05
9. Бейр Телониус 1 0.05
10. Бальдисимо Майкл 1 0.05
11. Роуз Энди 0 0
12. Ин-Бём Хван 0 0
13. Овусу Леонард 0 0
Сиэтл Саундерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руидиас Рауль 9 0.53
2. Моррис Джордан 6 0.35
3. Лодейро Николас 6 (4) 0.35
4. Леердам Келвин 3 0.18
5. Joao Paulo I 2 0.12
6. Джонс Джовин 2 0.12
7. Ролдан Кристиан 2 0.12
8. Гомес Еймар 2 0.12
9. Брюин Уилл 1 0.06
10. Бвана Хендвалла 1 0.06
11. Арреага Хавьер 0 0
12. Толо Нуху 0 0
13. Рольдан Александер 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
# Игрок      
1. Кавальини Лукас 7 1
2. Бикел Жаниу 5 1
3. Бальдисимо Майкл 4 0
4. Роуз Энди 2 1
5. Тейберт Расселл 3 0
6. Дахоме Кристиан 3 0
7. Монтеро Фреди 2 0
8. Аднан Али 2 0
9. Корнелиус Дерек 2 0
10. Хмири Яссер 2 0
11. Веселинович Ранко 2 0
12. Хасал Томас 2 0
13. Годой Эрик 0 1
14. Гутьеррес Кристиан 1 0
15. Буш Ивен 1 0
16. Рейна Йорди 1 0
17. Овусу Леонард 1 0
18. Рапосо Райан 1 0
Сиэтл Саундерс
# Игрок      
1. Гомес Еймар 4 0
2. Joao Paulo I 3 0
3. Арреага Хавьер 3 0
4. Лодейро Николас 2 0
5. Леердам Келвин 2 0
6. О'Нил Шейн 2 0
7. Руидиас Рауль 2 0
8. Брюин Уилл 1 0
9. Ролдан Кристиан 1 0
10. Делем Жорди 1 0
11. Толо Нуху 1 0
12. Хопо Шендон 1 0
13. Рольдан Александер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ванкувер Уайткэпс 10.53% (2) 10.53% (2) 10.53% (2) 31.58% (6) 21.05% (4) 15.79% (3)
 Сиэтл Саундерс 14.71% (5) 14.71% (5) 14.71% (5) 26.47% (9) 11.76% (4) 17.65% (6)

Предыдущие игры

Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: + = -
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: + = -
Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа

Последние игры между собой

Ванкувер Уайткэпс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Сиэтл Саундерс: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС
Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Сиэтл Саундерс 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Лига Чемпионов КОНКАКАФ Ванкувер Уайткэпс 0:3 Сиэтл Саундерс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс Лига Чемпионов КОНКАКАФ Сиэтл Саундерс 0:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Providence Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
10.00 2.37 1.82
8.10 5.40 1.35
9.09 2.83 1.71

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.90 1.38 10.00 1.03 1.42 2.75 4.10 1.22 1.08 7.00 2.15 1.70 1.90 1.90 1.74 2.08 1.18 4.50 1.31 3.25 1.01 12.60 1.10 6.40 1.02 11.00 1.01 12.00
10.25 1.00 4.50 1.16 3.72 1.24 2.32 1.58 1.85 1.95 1.57 2.56 1.28 3.68 1.21 4.20 1.07 7.10 1.05 7.50
3.73 1.29 3.09 1.40 2.45 1.59 1.85 2.03 2.88 1.45 2.37 1.62 1.85 2.02 1.54 2.58 1.93 1.96 1.57 2.49 1.23 4.33 1.17 5.46 1.58 2.50 1.23 4.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.65 2.15 2.39 1.53 1.07 7.50 1.21 4.00 1.05 8.50
3.64 1.28 2.43 1.56 1.61 2.31 1.24 4.05 1.15 5.35
1.48 2.75 1.27 3.91 1.51 2.67 1.34 3.40 1.25 4.13 1.42 3.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.30 2.05 1.72 1.53 2.41 1.32 3.20
4.90 1.18 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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