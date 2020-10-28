Ванкувер Уайткэпс
0:2
Конец матча
Стадион: Провиденс
Сиэтл Саундерс
0:1
54' ГолРуидиас Рауль
0:2
60' ГолЛодейро Николас
62' Желтая карточкаКавальини Лукас
84' Желтая карточкаДахоме Кристиан
90' Желтая карточкаКорнелиус Дерек
30
Буш
Ивен
15
Роуз
Энди
19
Бикел
Жаниу
27
Рапосо
Райан
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
- Основной состав
-
30 Буш ИвенВратарь
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Рапосо РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
-
53 Аднан АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
-
29 Торрес РоманЗащитник
- Полузащитник
-
33 Джонс ДжовинПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Хопо ШендонНападающий
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Ход матча
54'
0:1
60'
0:2
62'
84'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кавальини Лукас
|5
|0.26
|2.
|Дахоме Кристиан
|3
|0.16
|3.
|Монтеро Фреди
|3 (2)
|0.16
|4.
|Аднан Али
|2
|0.11
|5.
|Милинкович Давид
|1
|0.05
|6.
|Рейна Йорди
|1
|0.05
|7.
|Рикеттс Тосайн
|1
|0.05
|8.
|Нервински Джейк
|1
|0.05
|9.
|Бейр Телониус
|1
|0.05
|10.
|Бальдисимо Майкл
|1
|0.05
|11.
|Роуз Энди
|0
|0
|12.
|Ин-Бём Хван
|0
|0
|13.
|Овусу Леонард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руидиас Рауль
|9
|0.53
|2.
|Моррис Джордан
|6
|0.35
|3.
|Лодейро Николас
|6 (4)
|0.35
|4.
|Леердам Келвин
|3
|0.18
|5.
|Joao Paulo I
|2
|0.12
|6.
|Джонс Джовин
|2
|0.12
|7.
|Ролдан Кристиан
|2
|0.12
|8.
|Гомес Еймар
|2
|0.12
|9.
|Брюин Уилл
|1
|0.06
|10.
|Бвана Хендвалла
|1
|0.06
|11.
|Арреага Хавьер
|0
|0
|12.
|Толо Нуху
|0
|0
|13.
|Рольдан Александер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кавальини Лукас
|7
|1
|2.
|Бикел Жаниу
|5
|1
|3.
|Бальдисимо Майкл
|4
|0
|4.
|Роуз Энди
|2
|1
|5.
|Тейберт Расселл
|3
|0
|6.
|Дахоме Кристиан
|3
|0
|7.
|Монтеро Фреди
|2
|0
|8.
|Аднан Али
|2
|0
|9.
|Корнелиус Дерек
|2
|0
|10.
|Хмири Яссер
|2
|0
|11.
|Веселинович Ранко
|2
|0
|12.
|Хасал Томас
|2
|0
|13.
|Годой Эрик
|0
|1
|14.
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|15.
|Буш Ивен
|1
|0
|16.
|Рейна Йорди
|1
|0
|17.
|Овусу Леонард
|1
|0
|18.
|Рапосо Райан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гомес Еймар
|4
|0
|2.
|Joao Paulo I
|3
|0
|3.
|Арреага Хавьер
|3
|0
|4.
|Лодейро Николас
|2
|0
|5.
|Леердам Келвин
|2
|0
|6.
|О'Нил Шейн
|2
|0
|7.
|Руидиас Рауль
|2
|0
|8.
|Брюин Уилл
|1
|0
|9.
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|10.
|Делем Жорди
|1
|0
|11.
|Толо Нуху
|1
|0
|12.
|Хопо Шендон
|1
|0
|13.
|Рольдан Александер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ванкувер Уайткэпс
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|Сиэтл Саундерс
|14.71% (5)
|14.71% (5)
|14.71% (5)
|26.47% (9)
|11.76% (4)
|17.65% (6)
Предыдущие игры
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: + = -Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: + = -Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа
Последние игры между собой
Ванкувер Уайткэпс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Сиэтл Саундерс: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Сиэтл Саундерс 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Лига Чемпионов КОНКАКАФ Ванкувер Уайткэпс 0:3 Сиэтл Саундерс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс Лига Чемпионов КОНКАКАФ Сиэтл Саундерс 0:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|2.90
|1.38
|—
|—
|10.00
|1.03
|—
|—
|1.42
|2.75
|—
|—
|4.10
|1.22
|—
|—
|1.08
|7.00
|2.15
|1.70
|1.90
|1.90
|1.74
|2.08
|1.18
|4.50
|1.31
|3.25
|1.01
|12.60
|1.10
|6.40
|1.02
|11.00
|1.01
|12.00
|—
|—
|—
|—
|10.25
|1.00
|—
|—
|4.50
|1.16
|—
|—
|3.72
|1.24
|—
|—
|2.32
|1.58
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.57
|2.56
|1.28
|3.68
|1.21
|4.20
|1.07
|7.10
|1.05
|7.50
|—
|—
|3.73
|1.29
|3.09
|1.40
|2.45
|1.59
|1.85
|2.03
|2.88
|1.45
|2.37
|1.62
|1.85
|2.02
|1.54
|2.58
|1.93
|1.96
|1.57
|2.49
|1.23
|4.33
|1.17
|5.46
|1.58
|2.50
|—
|—
|1.23
|4.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—