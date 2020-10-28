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Хеккен
0:1
Первый тайм: 10'

Стадион:
Юргорден
0'
0:1
8' Гол
Радетинац Харис
10'
1
Дальберг
Понтус
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
3
Хаммар
Юхан
8
Фрайберг
Эрик
23
Patrik
Waalemark
17
Берггрен
Густав
7
Ясин
Ахмед
15
Содерлунд
Александер
28
Adam
Andersson
II
30
Вайо
Томми
16
Витри
Аслак
Фонн
4
Ларссон
Якоб
15
Аугустинссон
Йонатан
5
Кёкк
Эллиот
23
Ульвестад
Фредрик
24
Эдвардс
Кертис
9
Радетинац
Харис
7
Эрикссон
Магнус
19
Беркрот
Никлас
17
Хольмберг
Карл
Хеккен
4-3-3
Юргорден
4-2-3-1

Ход матча

8'
0:1
Радетинац Харис

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Содерлунд Александер 7 0.28
2. Ирандуст Далехо 6 (1) 0.24
3. Leo Bengtsson 6 0.24
4. Patrik Waalemark 3 0.12
5. Берггрен Густав 3 0.12
6. Ясин Ахмед 2 0.08
7. Хаммар Юхан 2 0.08
8. Жута Леонард 1 0.04
9. Туоминен Яссе 1 (1) 0.04
10. Фрайберг Эрик 1 0.04
11. Ali Youssef 1 0.04
12. Тойвио Йоона 1 0.04
13. Alexander Faltsetas 1 0.04
14. Нильссон Хокан 1 0.04
15. Adam Andersson II 1 0.04
16. Линдгрен Расмус 0 0
17. Godswill Ekpolo 0 0
18. Марич Аднан 0 0
Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 9 (4) 0.36
2. Хольмберг Карл 8 0.32
3. Куйович Эмир 4 0.16
4. Йоханссон Эрик 3 0.12
5. Витри Аслак Фонн 2 0.08
6. Чилуфя Эдвард 2 0.08
7. Аугустинссон Йонатан 2 0.08
8. Эдвардс Кертис 2 0.08
9. Беркрот Никлас 1 0.04
10. Банда Эммануэль 1 0.04
11. Эрикссон Магнус 1 0.04
12. Нюхольм Йеспер 1 0.04
13. Уокер Кевин 1 0.04
14. Oscar Pettersson 1 0.04
15. Радетинац Харис 0 0
16. Кёкк Эллиот 0 0
17. Ринг Джонатан 0 0
18. Ларссон Якоб 0 0
19. Карлстрём Йеспер 0 0

Карточки

Хеккен
# Игрок      
1. Линдгрен Расмус 5 0
2. Alexander Faltsetas 3 1
3. Leo Bengtsson 4 0
4. Ясин Ахмед 3 0
5. Берггрен Густав 3 0
6. Godswill Ekpolo 3 0
7. Фрайберг Эрик 2 0
8. Люндберг Виктор 2 0
9. Абрахамссон Петер 2 0
10. Туоминен Яссе 2 0
11. Гулан Никола 1 0
12. Тойвио Йоона 1 0
13. Жута Леонард 1 0
14. Содерлунд Александер 1 0
15. Марич Аднан 1 0
16. Adam Andersson II 1 0
17. Ирандуст Далехо 1 0
18. Ali Youssef 1 0
19. Patrik Waalemark 1 0
Юргорден
# Игрок      
1. Карлстрём Йеспер 8 0
2. Ульвестад Фредрик 7 0
3. Ларссон Якоб 6 0
4. Йоханссон Эрик 5 0
5. Радетинац Харис 3 0
6. Кёкк Эллиот 2 0
7. Уокер Кевин 2 0
8. Эрикссон Магнус 1 0
9. Хольмберг Карл 1 0
10. Витри Аслак Фонн 1 0
11. Аугустинссон Йонатан 1 0
12. Беркрот Никлас 1 0
13. Oscar Pettersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 8.11% (3) 16.22% (6) 18.92% (7) 18.92% (7) 16.22% (6) 21.62% (8)
 Юргорден 13.16% (5) 10.53% (4) 15.79% (6) 15.79% (6) 10.53% (4) 34.21% (13)

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 2:2 Мьельбю Хельсинборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 Фалькенберг Angered BK 1:3 Хеккен
Мальмё 3:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Хеккен Хеккен 1:1 Сириус АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю
Юргорден Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 4:0 Сириус Юргорден 3:2 Мальмё Хаммарбю 1:1 Юргорден Юргорден 1:2 Норрчёпинг
Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Эстерсунд 1:1 Юргорден Юргорден 2:1 Европа Юргорден 1:1 Эльфсборг Хельсинборг 3:1 Юргорден Юргорден 2:2 Гётеборг Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Юргорден: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Юргорден 3:1 Хеккен Аллсвенскан Юргорден 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:3 Хеккен Кубок
Хеккен 5:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хеккен Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хеккен Кубок Юргорден 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хеккен 2:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Хеккен Аллсвенскан Юргорден 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хеккен 2:0 Юргорден Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 25 14 8 3 51 - 25 50
2. Хеккен 0:0 25 10 11 4 38 - 24 41
3. Норрчёпинг 25 11 7 7 51 - 37 40
4. Юргорден 0:0 25 11 7 7 39 - 27 40
5. Эльфсборг 25 9 13 3 39 - 32 40
6. Хаммарбю 25 10 9 6 41 - 36 39
7. Сириус 24 9 8 7 40 - 41 35
8. Эребру 25 9 6 10 32 - 36 33
9. Эстерсунд 25 8 9 8 26 - 29 33
10. Мьельбю 25 8 8 9 37 - 41 32
11. АИК 24 8 7 9 26 - 28 31
12. Варберг БоИС 25 7 7 11 33 - 38 28
13. Гётеборг 25 4 12 9 27 - 39 24
14. Хельсинборг 25 4 10 11 28 - 41 22
15. Фалькенберг 25 4 8 13 26 - 42 20
16. Кальмар 25 4 8 13 26 - 44 20
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Юргорден
2.53
3.50
3.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.50 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.48 3.30 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.44 2.89
  2.53 3.26 2.96

Самый высокий коэффициент на матч «Хеккен» – «Юргорден» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хеккен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Юргорден» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хеккен» – «Юргорден», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.50 1.03 7.70 1.06 3.25 1.31 2.55 1.51 2.07 1.76 1.81 2.00 1.78 2.04 1.42 2.75 1.29 3.40 1.11 5.80 1.09 6.50 1.02 11.50
9.10 1.02 8.10 1.05 3.32 1.31 2.62 1.49 1.89 2.01 1.46 2.72 1.35 3.10 1.11 5.65 1.08 6.20 1.00 11.25
3.46 1.33 2.60 1.53 2.08 1.80 1.82 2.07 1.62 2.37 1.43 2.93 1.30 3.67 1.11 7.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.84 1.97 1.37 2.95 1.10 6.10
3.12 1.36 1.93 1.87 1.47 2.68 1.13 6.00 1.09 6.65
2.87 1.45 2.36 1.63 1.83 2.05 1.52 2.62 1.38 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.65 2.17 1.25 3.65
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.31 3.45 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.00
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч Хеккен 0:1 Юргорден онлайн

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