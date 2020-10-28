Хеккен
0:2
Конец матча
Стадион: Бравида Арена
Юргорден
0:1
8' ГолРадетинац Харис
53' Желтая карточкаКёкк Эллиот
69' Желтая карточкаБерггрен Густав
0:2
71' ПенальтиУльвестад Фредрик
76' Желтая карточкаЭрикссон Магнус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гулан НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
18 Kevin Yakob
-
20 Ali Youssef
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
Ход матча
8'
0:1
53'
69'
71'
76'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
9 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Содерлунд Александер
|7
|0.28
|2.
|Ирандуст Далехо
|6 (1)
|0.24
|3.
|Leo Bengtsson
|6
|0.24
|4.
|Patrik Waalemark
|3
|0.12
|5.
|Берггрен Густав
|3
|0.12
|6.
|Ясин Ахмед
|2
|0.08
|7.
|Хаммар Юхан
|2
|0.08
|8.
|Жута Леонард
|1
|0.04
|9.
|Туоминен Яссе
|1 (1)
|0.04
|10.
|Фрайберг Эрик
|1
|0.04
|11.
|Ali Youssef
|1
|0.04
|12.
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|13.
|Alexander Faltsetas
|1
|0.04
|14.
|Нильссон Хокан
|1
|0.04
|15.
|Adam Andersson II
|1
|0.04
|16.
|Линдгрен Расмус
|0
|0
|17.
|Godswill Ekpolo
|0
|0
|18.
|Марич Аднан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ульвестад Фредрик
|10 (5)
|0.4
|2.
|Хольмберг Карл
|8
|0.32
|3.
|Куйович Эмир
|4
|0.16
|4.
|Йоханссон Эрик
|3
|0.12
|5.
|Витри Аслак Фонн
|2
|0.08
|6.
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.08
|7.
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0.08
|8.
|Эдвардс Кертис
|2
|0.08
|9.
|Радетинац Харис
|1
|0.04
|10.
|Беркрот Никлас
|1
|0.04
|11.
|Банда Эммануэль
|1
|0.04
|12.
|Эрикссон Магнус
|1
|0.04
|13.
|Нюхольм Йеспер
|1
|0.04
|14.
|Уокер Кевин
|1
|0.04
|15.
|Oscar Pettersson
|1
|0.04
|16.
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|17.
|Ринг Джонатан
|0
|0
|18.
|Ларссон Якоб
|0
|0
|19.
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Линдгрен Расмус
|5
|0
|2.
|Alexander Faltsetas
|3
|1
|3.
|Берггрен Густав
|4
|0
|4.
|Leo Bengtsson
|4
|0
|5.
|Ясин Ахмед
|3
|0
|6.
|Godswill Ekpolo
|3
|0
|7.
|Фрайберг Эрик
|2
|0
|8.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|9.
|Абрахамссон Петер
|2
|0
|10.
|Туоминен Яссе
|2
|0
|11.
|Гулан Никола
|1
|0
|12.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|13.
|Жута Леонард
|1
|0
|14.
|Содерлунд Александер
|1
|0
|15.
|Марич Аднан
|1
|0
|16.
|Adam Andersson II
|1
|0
|17.
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|18.
|Ali Youssef
|1
|0
|19.
|Patrik Waalemark
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карлстрём Йеспер
|8
|0
|2.
|Ульвестад Фредрик
|7
|0
|3.
|Ларссон Якоб
|6
|0
|4.
|Йоханссон Эрик
|5
|0
|5.
|Радетинац Харис
|3
|0
|6.
|Кёкк Эллиот
|3
|0
|7.
|Эрикссон Магнус
|2
|0
|8.
|Уокер Кевин
|2
|0
|9.
|Хольмберг Карл
|1
|0
|10.
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|11.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0
|12.
|Беркрот Никлас
|1
|0
|13.
|Oscar Pettersson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хеккен
|8.11% (3)
|16.22% (6)
|18.92% (7)
|18.92% (7)
|16.22% (6)
|21.62% (8)
|Юргорден
|13.16% (5)
|10.53% (4)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|10.53% (4)
|34.21% (13)
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: + = -Хеккен 2:2 Мьельбю Хельсинборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 Фалькенберг Angered BK 1:3 Хеккен
Мальмё 3:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Хеккен Хеккен 1:1 Сириус АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю
Юргорден Последние 20 матчей: + = -Юргорден 4:0 Сириус Юргорден 3:2 Мальмё Хаммарбю 1:1 Юргорден Юргорден 1:2 Норрчёпинг
Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Эстерсунд 1:1 Юргорден Юргорден 2:1 Европа Юргорден 1:1 Эльфсборг Хельсинборг 3:1 Юргорден Юргорден 2:2 Гётеборг Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Юргорден: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хеккен 5:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хеккен Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хеккен Кубок Юргорден 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хеккен 2:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Хеккен Аллсвенскан Юргорден 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хеккен 2:0 Юргорден Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|25
|14
|8
|3
|51 - 25
|50
|2.
|Юргорден
|25
|12
|6
|7
|41 - 27
|42
|3.
|Норрчёпинг
|25
|11
|7
|7
|51 - 37
|40
|4.
|Хеккен
|25
|10
|10
|5
|38 - 26
|40
|5.
|Эльфсборг
|25
|9
|13
|3
|39 - 32
|40
|6.
|Хаммарбю
|25
|10
|9
|6
|41 - 36
|39
|7.
|Сириус
|24
|9
|8
|7
|40 - 41
|35
|8.
|Эребру
|25
|9
|6
|10
|32 - 36
|33
|9.
|Эстерсунд
|25
|8
|9
|8
|26 - 29
|33
|10.
|Мьельбю
|25
|8
|8
|9
|37 - 41
|32
|11.
|АИК
|24
|8
|7
|9
|26 - 28
|31
|12.
|Варберг БоИС
|25
|7
|7
|11
|33 - 38
|28
|13.
|Гётеборг
|25
|4
|12
|9
|27 - 39
|24
|14.
|Хельсинборг
|25
|4
|10
|11
|28 - 41
|22
|15.
|Фалькенберг
|25
|4
|8
|13
|26 - 42
|20
|16.
|Кальмар
|25
|4
|8
|13
|26 - 44
|20
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хеккен» – «Юргорден» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хеккен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Юргорден» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хеккен» – «Юргорден», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|10.50
|1.03
|7.70
|1.06
|2.55
|1.47
|—
|—
|2.55
|1.51
|2.07
|1.76
|1.67
|2.12
|1.78
|2.04
|1.42
|2.75
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.11
|5.80
|1.03
|10.00
|1.02
|11.50
|1.04
|9.00
|
|9.10
|1.02
|8.10
|1.05
|3.32
|1.31
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.89
|2.01
|—
|—
|1.46
|2.72
|—
|—
|1.35
|3.10
|1.11
|5.65
|1.08
|6.20
|1.00
|11.25
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|2.38
|1.62
|1.96
|1.93
|1.50
|2.68
|1.33
|3.45
|1.42
|2.98
|1.24
|4.29
|1.38
|3.15
|1.65
|2.32
|1.19
|4.98
|—
|—
|1.16
|5.72
|—
|—
|—
|—