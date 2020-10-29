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Орландо Сити
2:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
1:0
29' Гол
Дайк Дэрил
45' Желтая карточка
Меса Фернандо
2:0
45' Гол
Мюллер Крис
55'
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
27
Миллер
Камаль
9
Мюллер
Крис
11
Урсо
Жуниор
34
Дезарт
Джои
17
Нани
Луиш
18
Дайк
Дэрил
13
Акинделе
Тешо
1
Гузан
Брэд
27
Уайк
Лоуренс
6
Меса
Фернандо
4
Уолкс
Антон
21
Белло
Джордж
29
Адамс
Мохаммед
9
Россетто
Матеус
22
Дамм
Хурхен
10
Marcelino
Moreno
8
Барко
Эсекьель
14
Джан
Адам
Орландо Сити
4-4-2
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мюллер Крис 8 0.44
2. Дайк Дэрил 6 0.33
3. Нани Луиш 5 (1) 0.28
4. Мишель Бенжи 4 0.22
5. Урсо Жуниор 3 0.17
6. Перейра Маурисио 2 0.11
7. Акинделе Тешо 2 0.11
8. Карлос Антонио 1 0.06
9. Тейшейра Руан 0 0
10. Моутинью Жоау 0 0
11. Дуайер Доминик 0 0
12. Смит Кайл 0 0
13. Перея Андрес 0 0
14. Моутинью Жоан II 0 0
Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галлахер Джон 4 0.21
2. Леннон Брукс 2 0.11
3. Джан Адам 2 0.11
4. Мартинес Гонсало 2 0.11
5. Ларентович Джефф 2 (1) 0.11
6. Малрейни Джейк 1 0.05
7. Белло Джордж 1 0.05
8. Ремеди Эрик 1 0.05
9. Дамм Хурхен 0 0
10. Хайндмен Эмерсон 0 0
11. Барко Эсекьель 0 0
12. Адамс Мохаммед 0 0

Карточки

Орландо Сити
# Игрок      
1. Мендес Джегсон 4 1
2. Перейра Маурисио 4 0
3. Тейшейра Руан 4 0
4. Нани Луиш 3 0
5. Урсо Жуниор 3 0
6. Шлегель Родриго 3 0
7. Миллер Камаль 3 0
8. Карлос Антонио 2 0
9. Росель Ориоль 2 0
10. Янссон Робин 2 0
11. Перея Андрес 2 0
12. Моутинью Жоан II 2 0
13. Моутинью Жоау 1 0
14. Гальесе Педро 1 0
15. Смит Кайл 1 0
16. Мишель Бенжи 1 0
Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Эскобар Франко 6 0
2. Робинсон Майлз 6 0
3. Малрейни Джейк 3 1
4. Леннон Брукс 3 0
5. Ларентович Джефф 2 0
6. Меса Фернандо 2 0
7. Хайндмен Эмерсон 2 0
8. Уолкс Антон 2 0
9. Барко Эсекьель 2 0
10. Адамс Мохаммед 2 0
11. Белло Джордж 2 0
12. Ремеди Эрик 2 0
13. Уильямс Джером 0 1
14. Торрес Эрик 1 0
15. Мартинес Гонсало 1 0
16. Джан Адам 1 0
17. Дамм Хурхен 1 0
18. Уайк Лоуренс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орландо Сити 17.24% (5) 20.69% (6) 13.79% (4) 10.34% (3) 13.79% (4) 24.14% (7)
 Атланта Юнайтед 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3) 6.67% (1) 20% (3) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -
Интер Майами 2:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити
Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Даллас 0:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Атланта Юнайтед: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед МЛС
Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Открытый Кубок Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 4:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити МЛС Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 2:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 2:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр 1:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 0:1 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 1:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 1:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс 0:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 0:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед 0:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Мюллер Крис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    45'
    Меса Фернандо получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Дайк Дэрил бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Exploria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Атланта Юнайтед
1.82
5.39
5.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.82 3.40 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.03 13.00 35.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.20 5.25
  1.27 5.39 13.94

Самый высокий коэффициент на матч «Орландо Сити» – «Атланта Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Орландо Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атланта Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Орландо Сити» – «Атланта Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 10.00 1.03 5.55 1.12 3.25 1.31 5.50 1.12 1.92 1.88 1.69 2.18 2.08 1.70 1.21 4.20 1.33 3.15 1.05 8.40 1.09 6.50
11.25 1.01 10.75 1.02 4.20 1.21 3.26 1.34 2.16 1.77 1.67 2.21 1.44 2.69 1.19 4.25 1.14 4.85 1.03 8.50
6.12 1.14 2.57 1.54 2.20 1.72 2.82 1.46 5.12 1.18 1.94 1.94 3.63 1.31 2.45 1.59 2.00 1.88 1.74 2.18 1.47 2.79 1.29 3.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.05 1.72 2.18 1.68 1.25 3.75 1.17 4.70 1.01 12.60
3.30 1.33 2.21 1.67 1.53 2.53 1.18 4.85 1.13 6.05
1.83 2.05 1.51 2.65 1.20 4.74 1.63 2.36 1.45 2.88 1.34 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.83 1.91 1.38 2.90
4.30 1.22 3.10 1.37 1.82 1.99 1.39 3.00 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед онлайн

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