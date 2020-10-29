Орландо Сити
4:1
Конец матча
Стадион: Exploria Stadium
Атланта Юнайтед
1:0
29' ГолДайк Дэрил
45' Желтая карточкаМеса Фернандо
2:0
45' ГолМюллер Крис
3:0
60' ГолАкинделе Тешо
81' Желтая карточкаРемеди Эрик
3:1
87' ГолТоррес Эрик
88' Желтая карточкаМишель Бенжи
90' Желтая карточкаАдамс Мохаммед
4:1
90' ГолМендес Джегсон
11
Урсо
Жуниор
34
Дезарт
Джои
17
Нани
Луиш
18
Дайк
Дэрил
27
Уайк
Лоуренс
21
Белло
Джордж
22
Дамм
Хурхен
14
Джан
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Роу БрайанВратарь
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
19 Мишель БенжиНападающий
-
99 Айяс МатеусНападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Уайк ЛоуренсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дамм ХурхенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Джан АдамНападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Торрес ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stephen Glass
Ход матча
29'
1:0
45'
45'
2:0
60'
3:0
72'
81'
87'
3:1
88'
90'
90'
4:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мюллер Крис
|8
|0.44
|2.
|Дайк Дэрил
|6
|0.33
|3.
|Нани Луиш
|5 (1)
|0.28
|4.
|Мишель Бенжи
|4
|0.22
|5.
|Урсо Жуниор
|3
|0.17
|6.
|Акинделе Тешо
|3
|0.17
|7.
|Перейра Маурисио
|2
|0.11
|8.
|Карлос Антонио
|1
|0.06
|9.
|Мендес Джегсон
|1
|0.06
|10.
|Тейшейра Руан
|0
|0
|11.
|Моутинью Жоау
|0
|0
|12.
|Дуайер Доминик
|0
|0
|13.
|Смит Кайл
|0
|0
|14.
|Перея Андрес
|0
|0
|15.
|Моутинью Жоан II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галлахер Джон
|4
|0.21
|2.
|Леннон Брукс
|2
|0.11
|3.
|Джан Адам
|2
|0.11
|4.
|Мартинес Гонсало
|2
|0.11
|5.
|Ларентович Джефф
|2 (1)
|0.11
|6.
|Малрейни Джейк
|1
|0.05
|7.
|Белло Джордж
|1
|0.05
|8.
|Ремеди Эрик
|1
|0.05
|9.
|Торрес Эрик
|1
|0.05
|10.
|Дамм Хурхен
|0
|0
|11.
|Хайндмен Эмерсон
|0
|0
|12.
|Барко Эсекьель
|0
|0
|13.
|Marcelino Moreno
|0
|0
|14.
|Адамс Мохаммед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мендес Джегсон
|4
|1
|2.
|Перейра Маурисио
|4
|0
|3.
|Тейшейра Руан
|4
|0
|4.
|Нани Луиш
|3
|0
|5.
|Урсо Жуниор
|3
|0
|6.
|Шлегель Родриго
|3
|0
|7.
|Миллер Камаль
|3
|0
|8.
|Карлос Антонио
|2
|0
|9.
|Росель Ориоль
|2
|0
|10.
|Янссон Робин
|2
|0
|11.
|Мишель Бенжи
|2
|0
|12.
|Перея Андрес
|2
|0
|13.
|Моутинью Жоан II
|2
|0
|14.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|15.
|Гальесе Педро
|1
|0
|16.
|Смит Кайл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эскобар Франко
|6
|0
|2.
|Робинсон Майлз
|6
|0
|3.
|Малрейни Джейк
|3
|1
|4.
|Леннон Брукс
|3
|0
|5.
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|6.
|Ремеди Эрик
|3
|0
|7.
|Ларентович Джефф
|2
|0
|8.
|Меса Фернандо
|2
|0
|9.
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|10.
|Уолкс Антон
|2
|0
|11.
|Барко Эсекьель
|2
|0
|12.
|Белло Джордж
|2
|0
|13.
|Уильямс Джером
|0
|1
|14.
|Торрес Эрик
|1
|0
|15.
|Мартинес Гонсало
|1
|0
|16.
|Джан Адам
|1
|0
|17.
|Дамм Хурхен
|1
|0
|18.
|Уайк Лоуренс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орландо Сити
|15.15% (5)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|12.12% (4)
|24.24% (8)
|Атланта Юнайтед
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|37.5% (6)
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -Интер Майами 2:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити
Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Даллас 0:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Атланта Юнайтед: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Открытый Кубок Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 4:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити МЛС Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|3:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:3 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Орландо Сити» – «Атланта Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Орландо Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атланта Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Орландо Сити» – «Атланта Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|8.50
|1.05
|10.00
|1.03
|5.55
|1.12
|—
|—
|3.25
|1.31
|—
|—
|5.50
|1.12
|1.92
|1.88
|1.69
|2.18
|—
|—
|1.67
|2.12
|—
|—
|1.21
|4.20
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.05
|8.40
|1.09
|6.50
|
|11.25
|1.01
|10.75
|1.02
|4.20
|1.21
|—
|—
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.16
|1.77
|—
|—
|1.67
|2.21
|—
|—
|1.44
|2.69
|—
|—
|1.19
|4.25
|—
|—
|1.14
|4.85
|1.03
|8.50
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|6.12
|1.14
|2.57
|1.54
|2.20
|1.72
|2.82
|1.46
|5.12
|1.18
|1.94
|1.94
|3.63
|1.31
|2.45
|1.59
|2.52
|1.56
|2.08
|1.80
|1.63
|2.36
|1.42
|2.99
|1.31
|3.61
|—
|—
|—
|—