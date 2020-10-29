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Филадельфия Юнион
2:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Чикаго Файр
0'
16' Желтая карточка
Эллиотт Джек
1:0
28' Пенальти
Пржибылко Каспер
36' Красная карточка
Кальво Франсиско
1:1
42' Гол
Берич Роберт
45' Желтая карточка
Берич Роберт
48' Желтая карточка
Фонтана Энтони
57' Желтая карточка
Медран Альваро
2:1
65' Гол
Бёрк Кори
68' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
72'
18
Блэйк
Андре
28
Гэддис
Рэймон
5
Глеснес
Якоб
4
Маккензи
Марк
27
Вагнер
Кай
3
Эллиотт
Джек
11
Бедойя
Алехандро
22
Ааронсон
Бренден
21
Фонтана
Энтони
23
Пржибылко
Каспер
17
Сантос
Сержио
II
1
Шаттлворт
Бобби
2
Секулич
Борис
22
Пинеда
Маурисио
5
Кальво
Франсиско
3
Борнштейн
Джонатан
30
Хименес
Гастон
10
Медран
Альваро
11
Франковски
Пшемыслав
14
Михайлович
Джордже
7
Алиседа
Игнасио
27
Берич
Роберт
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Чикаго Файр
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 8 (1) 0.42
2. Сантос Сержио II 6 0.32
3. Фонтана Энтони 6 0.32
4. Ааронсон Бренден 3 0.16
5. Илсиньо Перейра 3 0.16
6. Бедойя Алехандро 3 0.16
7. Монтейру Жамиру 2 0.11
8. Маккензи Марк 2 0.11
9. Вагнер Кай 1 0.05
10. Реал Мэттью 1 0.05
11. Бёрк Кори 1 0.05
12. Эллиотт Джек 1 0.05
13. Вутен Эндрю 0 0
14. Гэддис Рэймон 0 0
15. Мартинес Хосе Андрес 0 0
16. Мбезо Оливье 0 0
Чикаго Файр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берич Роберт 9 (1) 0.5
2. Герберс Фабиан 4 0.22
3. Медран Альваро 2 0.11
4. Михайлович Джордже 2 0.11
5. Пинеда Маурисио 2 0.11
6. Сапонг Чарльз 2 (1) 0.11
7. Секулич Борис 1 0.06
8. Алиседа Игнасио 1 0.06
9. Кальво Франсиско 1 0.06
10. Франковски Пшемыслав 1 0.06
11. Хименес Гастон 0 0
12. Борнштейн Джонатан 0 0
13. Омсберг Уайетт 0 0
14. Наварро Мигель 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Бедойя Алехандро 8 0
2. Монтейру Жамиру 6 0
3. Мартинес Хосе Андрес 5 0
4. Мбезо Оливье 4 0
5. Фонтана Энтони 3 0
6. Маккензи Марк 3 0
7. Сантос Сержио II 3 0
8. Глеснес Якоб 2 0
9. Гэддис Рэймон 2 0
10. Блэйк Андре 2 0
11. Эллиотт Джек 2 0
12. Илсиньо Перейра 1 0
13. Пржибылко Каспер 1 0
14. Кривэлл Уоррен 1 0
15. Реал Мэттью 1 0
Чикаго Файр
# Игрок      
1. Кальво Франсиско 5 1
2. Медран Альваро 5 0
3. Герберс Фабиан 5 0
4. Пинеда Маурисио 5 0
5. Секулич Борис 3 0
6. Борнштейн Джонатан 2 0
7. Шаттлворт Бобби 2 0
8. Хименес Гастон 2 0
9. Берич Роберт 1 0
10. Сапонг Чарльз 1 0
11. Франковски Пшемыслав 1 0
12. Азира Майкл 1 0
13. Бронико Брандт 1 0
14. Наварро Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Филадельфия Юнион 8.57% (3) 14.29% (5) 14.29% (5) 14.29% (5) 34.29% (12) 14.29% (5)
 Чикаго Файр 33.33% (8) 8.33% (2) 20.83% (5) 12.5% (3) 12.5% (3) 12.5% (3)

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -
Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт
Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами
Чикаго Файр Последние 20 матчей: + = -
Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:2 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 2:1 Ди Си Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр
Монреаль Импакт 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Чикаго Файр 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Чикаго Файр: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Чикаго Файр Открытый Кубок Чикаго Файр 3:4 Филадельфия Юнион МЛС
Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 4:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:3 Чикаго Файр МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр Открытый Кубок Чикаго Файр 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Чикаго Файр 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Чикаго Файр МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион МЛС Чикаго Файр 1:3 Филадельфия Юнион МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 2:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 2:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр 1:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 0:1 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 1:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 1:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс 0:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 0:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед 0:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Чикаго Файр
2.05
3.95
8.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.57 3.95 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 2.60 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.56 3.94
  2.05 2.30 8.20

Самый высокий коэффициент на матч «Филадельфия Юнион» – «Чикаго Файр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Филадельфия Юнион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чикаго Файр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Филадельфия Юнион» – «Чикаго Файр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.50 1.03 11.50 1.02 6.50 1.09 3.80 1.25 3.45 1.28 2.12 1.72 1.87 1.93 1.73 2.11 2.11 1.68 1.28 3.50 1.33 3.15 1.08 6.80 1.02 11.00 1.01 12.00 1.02 11.00
10.25 1.01 4.50 1.15 3.48 1.27 2.36 1.56 1.92 1.88 1.58 2.53 1.28 3.64 1.22 4.20 1.09 6.25 1.06 6.80
3.09 1.40 2.69 1.50 2.30 1.66 1.91 1.97 1.69 2.25 1.51 2.65 1.88 1.98 1.73 2.19 1.24 4.23 1.97 1.89 1.23 4.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.30 1.58 2.41 1.53 1.30 3.30 1.22 3.95 1.03 10.00
3.32 1.33 2.31 1.61 1.60 2.34 1.23 4.20 1.16 5.35
1.95 1.93 1.60 2.43 1.26 4.07 1.86 2.03 1.60 2.45 1.41 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.02 1.74 1.51 2.46 1.29 3.40
5.15 1.17 3.52 1.30 2.04 1.78 1.53 2.65 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.65 1.42
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