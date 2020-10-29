Филадельфия Юнион
2:1
Второй тайм: 72'
Стадион: Subaru Park
Чикаго Файр
16' Желтая карточкаЭллиотт Джек
1:0
28' ПенальтиПржибылко Каспер
36' Красная карточкаКальво Франсиско
1:1
42' ГолБерич Роберт
45' Желтая карточкаБерич Роберт
48' Желтая карточкаФонтана Энтони
57' Желтая карточкаМедран Альваро
2:1
65' ГолБёрк Кори
68' Желтая карточкаБедойя Алехандро
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
-
13 Тёрнер КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Де Врис ДжекПолузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
- Нападающий
-
20 Нгалина МишиНападающий
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Азира МайклПолузащитник
-
23 Теран КарлосНападающий
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
Ход матча
16'
28'
1:0
36'
42'
45'
48'
57'
65'
2:1
68'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|8 (1)
|0.42
|2.
|Сантос Сержио II
|6
|0.32
|3.
|Фонтана Энтони
|6
|0.32
|4.
|Ааронсон Бренден
|3
|0.16
|5.
|Илсиньо Перейра
|3
|0.16
|6.
|Бедойя Алехандро
|3
|0.16
|7.
|Монтейру Жамиру
|2
|0.11
|8.
|Маккензи Марк
|2
|0.11
|9.
|Вагнер Кай
|1
|0.05
|10.
|Реал Мэттью
|1
|0.05
|11.
|Бёрк Кори
|1
|0.05
|12.
|Эллиотт Джек
|1
|0.05
|13.
|Вутен Эндрю
|0
|0
|14.
|Гэддис Рэймон
|0
|0
|15.
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|16.
|Мбезо Оливье
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берич Роберт
|9 (1)
|0.5
|2.
|Герберс Фабиан
|4
|0.22
|3.
|Медран Альваро
|2
|0.11
|4.
|Михайлович Джордже
|2
|0.11
|5.
|Пинеда Маурисио
|2
|0.11
|6.
|Сапонг Чарльз
|2 (1)
|0.11
|7.
|Секулич Борис
|1
|0.06
|8.
|Алиседа Игнасио
|1
|0.06
|9.
|Кальво Франсиско
|1
|0.06
|10.
|Франковски Пшемыслав
|1
|0.06
|11.
|Хименес Гастон
|0
|0
|12.
|Борнштейн Джонатан
|0
|0
|13.
|Омсберг Уайетт
|0
|0
|14.
|Наварро Мигель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бедойя Алехандро
|8
|0
|2.
|Монтейру Жамиру
|6
|0
|3.
|Мартинес Хосе Андрес
|5
|0
|4.
|Мбезо Оливье
|4
|0
|5.
|Фонтана Энтони
|3
|0
|6.
|Маккензи Марк
|3
|0
|7.
|Сантос Сержио II
|3
|0
|8.
|Глеснес Якоб
|2
|0
|9.
|Гэддис Рэймон
|2
|0
|10.
|Блэйк Андре
|2
|0
|11.
|Эллиотт Джек
|2
|0
|12.
|Илсиньо Перейра
|1
|0
|13.
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|14.
|Кривэлл Уоррен
|1
|0
|15.
|Реал Мэттью
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кальво Франсиско
|5
|1
|2.
|Медран Альваро
|5
|0
|3.
|Герберс Фабиан
|5
|0
|4.
|Пинеда Маурисио
|5
|0
|5.
|Секулич Борис
|3
|0
|6.
|Борнштейн Джонатан
|2
|0
|7.
|Шаттлворт Бобби
|2
|0
|8.
|Хименес Гастон
|2
|0
|9.
|Берич Роберт
|1
|0
|10.
|Сапонг Чарльз
|1
|0
|11.
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|12.
|Азира Майкл
|1
|0
|13.
|Бронико Брандт
|1
|0
|14.
|Наварро Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Филадельфия Юнион
|8.57% (3)
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|34.29% (12)
|14.29% (5)
|Чикаго Файр
|33.33% (8)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт
Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами
Чикаго Файр Последние 20 матчей: + = -Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:2 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 2:1 Ди Си Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр
Монреаль Импакт 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Чикаго Файр 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Чикаго Файр: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 4:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:3 Чикаго Файр МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр Открытый Кубок Чикаго Файр 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Чикаго Файр 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Чикаго Файр МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион МЛС Чикаго Файр 1:3 Филадельфия Юнион МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|0:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Филадельфия Юнион» – «Чикаго Файр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Филадельфия Юнион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чикаго Файр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Филадельфия Юнион» – «Чикаго Файр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|9.50
|1.03
|11.50
|1.02
|6.50
|1.09
|—
|—
|3.80
|1.25
|—
|—
|3.45
|1.28
|2.12
|1.72
|1.87
|1.93
|1.73
|2.11
|2.11
|1.68
|—
|—
|1.28
|3.50
|1.33
|3.15
|1.08
|6.80
|1.02
|11.00
|1.01
|12.00
|1.02
|11.00
|
|—
|—
|10.25
|1.01
|4.50
|1.15
|—
|—
|3.48
|1.27
|—
|—
|2.36
|1.56
|—
|—
|1.92
|1.88
|—
|—
|1.58
|2.53
|—
|—
|1.28
|3.64
|1.22
|4.20
|1.09
|6.25
|1.06
|6.80
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.09
|1.40
|2.69
|1.50
|2.30
|1.66
|1.91
|1.97
|1.69
|2.25
|1.51
|2.65
|1.88
|1.98
|1.73
|2.19
|1.24
|4.23
|1.97
|1.89
|—
|—
|1.23
|4.47
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—