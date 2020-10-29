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Цинциннати
0:1
Конец матча

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0'
0:1
57' Гол
Эспиноза Роджер
60' Желтая карточка
Пунчец Роберто
0:1
62' Не забитый пенальти
Де Йонг Сим
90'+5
18
Ричи
Спенсер
16
Бейли
Зико
14
Хагглунд
Ник
3
Петтерссон
Том
96
Гутман
Эндрю
15
Мокоджо
Камохело
6
Медунянин
Харис
36
Гайаю
Джозеф-Клод
24
Амайя
Фрэнки
10
Локадия
Юрген
11
Де
Йонг
Сим
29
Мелия
Тим
26
Линдси
Джейлин
4
Пунчец
Роберто
3
Фонтас
Андреу
13
Диа
Амаду
II
17
Кинда
Гади
6
Санчес
Илье
21
Эрнандес
Фелипе
7
Рассел
Джонни
9
Пулидо
Алан
11
Шелтон
Кири
Цинциннати
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Васкес Брэндон 2 0.11
2. Кубо Юя 2 (1) 0.11
3. Медунянин Харис 1 0.05
4. Хагглунд Ник 1 0.05
5. Амайя Фрэнки 1 0.05
6. Регаттен Адриен 0 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рассел Джонни 6 0.33
2. Пулидо Алан 4 (1) 0.22
3. Кинда Гади 4 0.22
4. Жерсу Фернандеш 3 0.17
5. Уртадо Эрик 3 0.17
6. Шелтон Кири 3 0.17
7. Бузио Джанлука 1 0.06
8. Эспиноза Роджер 1 0.06
9. Зуси Грэм 1 0.06
10. Рид Уинстон 1 0.06
11. Фонтас Андреу 1 0.06
12. Санчес Илье 0 0
13. Диа Амаду II 0 0
14. Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Цинциннати
# Игрок      
1. Депланье Матье 6 0
2. Амайя Фрэнки 5 0
3. Уостон Кендаль 4 0
4. Станко Калеб 3 0
5. Медунянин Харис 2 0
6. Ван дер Верфф Майкел 2 0
7. Гайаю Джозеф-Клод 2 0
8. Эйлаш Фатей 2 0
9. Гутман Эндрю 2 0
10. Петтерссон Том 1 0
11. Кубо Юя 1 0
12. Хагглунд Ник 1 0
13. Крус Аллан 1 0
14. Бейли Зико 1 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок      
1. Бузио Джанлука 5 0
2. Кинда Гади 3 1
3. Санчес Илье 4 0
4. Мелия Тим 2 1
5. Эспиноза Роджер 3 0
6. Шелтон Кири 3 0
7. Диа Амаду II 3 0
8. Рид Уинстон 2 0
9. Рассел Джонни 2 0
10. Пулидо Алан 2 0
11. Пунчец Роберто 2 0
12. Жерсу Фернандеш 2 0
13. Смит Грэм 2 0
14. Беслер Мэтт 1 0
15. Линдси Джейлин 1 0
16. Дюк Кэмерон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цинциннати 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2)
 Спортинг Канзас-Сити 7.14% (2) 7.14% (2) 14.29% (4) 21.43% (6) 21.43% (6) 28.57% (8)

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: + = -
Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед Цинциннати 2:1 Коламбус Кру Цинциннати 0:1 Торонто
Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 2:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл
Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Спортинг Канзас-Сити: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 3:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nippert Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 38.00 6.00 1.13
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.82 1.83
  24.74 6.37 1.19

Самый высокий коэффициент на матч «Цинциннати» – «Спортинг Канзас-Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цинциннати» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спортинг Канзас-Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цинциннати» – «Спортинг Канзас-Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.55 1.27 8.70 1.05 1.47 2.55 2.80 1.40 1.03 10.00 1.74 2.08 1.53 2.50 1.03 10.00 1.15 5.00 1.05 8.50 1.03 10.00 1.02 11.00
9.90 1.01 9.00 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.00 1.90 1.54 2.48 1.35 3.10 1.14 5.00 1.10 5.60 1.01 10.00
4.05 1.26 3.41 1.34 2.75 1.48 2.03 1.85 1.28 3.88 1.15 5.89 1.55 2.54 1.38 3.16 1.29 3.77 1.76 2.15 1.55 2.57 1.49 2.77 1.15 5.96 1.14 6.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.23 3.90 1.98 1.82 1.18 4.50 1.13 5.40 1.02 11.00
3.10 1.37 2.04 1.78 1.47 2.68 1.15 5.45 1.10 6.75
1.73 2.18 1.45 2.87 1.17 5.42 1.61 2.42 1.44 2.94 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.73 2.04 1.31 3.30
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.25 1.32
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