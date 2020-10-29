Цинциннати
0:1
Конец матча
Стадион: Nippert Stadium
Спортинг Канзас-Сити
0:1
57' ГолЭспиноза Роджер
60' Желтая карточкаПунчец Роберто
0:1
62' Не забитый пенальтиДе Йонг Сим
18
Ричи
Спенсер
16
Бейли
Зико
14
Хагглунд
Ник
96
Гутман
Эндрю
24
Амайя
Фрэнки
11
Де
Йонг
Сим
29
Мелия
Тим
13
Диа
Амаду
II
17
Кинда
Гади
11
Шелтон
Кири
- Основной состав
-
18 Ричи СпенсерВратарь
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
-
96 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амайя ФрэнкиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Де Йонг СимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
81 Дэлли РашонНападающий
-
Главный тренер: Стам Яп
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Диа Амаду IIЗащитник
-
17 Кинда ГадиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
- Защитник
-
16 Смит ГрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Peter Vermes
Ход матча
57'
0:1
60'
62'
0:1
77'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Васкес Брэндон
|2
|0.11
|2.
|Кубо Юя
|2 (1)
|0.11
|3.
|Медунянин Харис
|1
|0.05
|4.
|Хагглунд Ник
|1
|0.05
|5.
|Амайя Фрэнки
|1
|0.05
|6.
|Регаттен Адриен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рассел Джонни
|6
|0.33
|2.
|Пулидо Алан
|4 (1)
|0.22
|3.
|Кинда Гади
|4
|0.22
|4.
|Жерсу Фернандеш
|3
|0.17
|5.
|Уртадо Эрик
|3
|0.17
|6.
|Шелтон Кири
|3
|0.17
|7.
|Бузио Джанлука
|1
|0.06
|8.
|Эспиноза Роджер
|1
|0.06
|9.
|Зуси Грэм
|1
|0.06
|10.
|Рид Уинстон
|1
|0.06
|11.
|Фонтас Андреу
|1
|0.06
|12.
|Санчес Илье
|0
|0
|13.
|Диа Амаду II
|0
|0
|14.
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Депланье Матье
|6
|0
|2.
|Амайя Фрэнки
|5
|0
|3.
|Уостон Кендаль
|4
|0
|4.
|Станко Калеб
|3
|0
|5.
|Медунянин Харис
|2
|0
|6.
|Ван дер Верфф Майкел
|2
|0
|7.
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|8.
|Эйлаш Фатей
|2
|0
|9.
|Гутман Эндрю
|2
|0
|10.
|Петтерссон Том
|1
|0
|11.
|Кубо Юя
|1
|0
|12.
|Хагглунд Ник
|1
|0
|13.
|Крус Аллан
|1
|0
|14.
|Бейли Зико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бузио Джанлука
|5
|0
|2.
|Кинда Гади
|3
|1
|3.
|Санчес Илье
|4
|0
|4.
|Мелия Тим
|2
|1
|5.
|Эспиноза Роджер
|3
|0
|6.
|Шелтон Кири
|3
|0
|7.
|Диа Амаду II
|3
|0
|8.
|Рид Уинстон
|2
|0
|9.
|Рассел Джонни
|2
|0
|10.
|Пулидо Алан
|2
|0
|11.
|Пунчец Роберто
|2
|0
|12.
|Жерсу Фернандеш
|2
|0
|13.
|Смит Грэм
|2
|0
|14.
|Беслер Мэтт
|1
|0
|15.
|Линдси Джейлин
|1
|0
|16.
|Дюк Кэмерон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цинциннати
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Спортинг Канзас-Сити
|7.14% (2)
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|21.43% (6)
|28.57% (8)
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед Цинциннати 2:1 Коламбус Кру Цинциннати 0:1 Торонто
Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: + = -Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 2:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл
Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо
Последние игры между собой
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Спортинг Канзас-Сити: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|3:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:3 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Цинциннати» – «Спортинг Канзас-Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цинциннати» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спортинг Канзас-Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цинциннати» – «Спортинг Канзас-Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|3.55
|1.27
|—
|—
|8.70
|1.05
|—
|—
|1.47
|2.55
|—
|—
|2.80
|1.40
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.74
|2.08
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.15
|5.00
|1.05
|8.50
|1.03
|10.00
|1.02
|11.00
|
|9.90
|1.01
|—
|—
|9.00
|1.04
|—
|—
|3.62
|1.27
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|2.00
|1.90
|—
|—
|1.54
|2.48
|—
|—
|1.35
|3.10
|1.14
|5.00
|1.10
|5.60
|1.01
|10.00
|—
|—
|
|4.05
|1.26
|3.41
|1.34
|2.75
|1.48
|2.03
|1.85
|1.28
|3.88
|1.15
|5.89
|1.55
|2.54
|1.38
|3.16
|1.29
|3.77
|1.76
|2.15
|1.55
|2.57
|1.49
|2.77
|1.15
|5.96
|—
|—
|1.14
|6.21
|—
|—
|—
|—