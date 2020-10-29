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Торонто
0:1
Второй тайм: 73'

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
3' Желтая карточка
Морроу Джастин
45' Желтая карточка
Калленс Александр
0:1
51' Гол
Медина Хесус
73'
16
Вестберг
Квентин
22
Ларьи
Ричи
44
Гонсалес
Омар
26
Симан
Лоран
6
Галлахер
Тони
4
Брэдли
Майкл
27
Фрейзер
Лайам
10
Посуэло
Алехандро
18
Делеон
Ник
2
Морроу
Джастин
13
Маллинс
Патрик
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
22
Матаррита
Рональд
55
Паркс
Китон
8
Ринг
Александр
19
Медина
Хесус
10
Моралес
Максимильяно
17
Маккей-Стивен
Гари
11
Кастельянос
Валентин
Торонто
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинола Айо 8 0.42
2. Посуэло Алехандро 7 (3) 0.37
3. Пьятти Пабло 4 0.21
4. Ларьи Ричи 3 0.16
5. Алтидор Жози 2 0.11
6. Делеон Ник 1 0.05
7. Осорио Джонатан 1 0.05
8. Маллинс Патрик 1 0.05
9. Дельгадо Марко 0 0
10. Галлахер Тони 0 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиннерхольм Антон 4 0.21
2. Митрицэ Александру 4 0.21
3. Медина Хесус 4 0.21
4. Ринг Александр 3 0.16
5. Тажури-Шради Исмаэль 3 (1) 0.16
6. Паркс Китон 3 0.16
7. Кастельянос Валентин 2 (1) 0.11
8. Эбер Араужо 1 0.05
9. Моралес Максимильяно 1 0.05
10. Калленс Александр 1 0.05
11. Роча Тони 1 0.05
12. Матаррита Рональд 0 0
13. Тораринссон Гудмундур 0 0
14. Маккей-Стивен Гари 0 0
15. Сэндс Джеймс 0 0

Карточки

Торонто
# Игрок      
1. Пьятти Пабло 4 0
2. Ауро Альваро 4 0
3. Посуэло Алехандро 3 0
4. Симан Лоран 2 0
5. Алтидор Жози 2 0
6. Гонсалес Омар 2 0
7. Делеон Ник 2 0
8. Ларьи Ричи 2 0
9. Брэдли Майкл 1 0
10. Морроу Джастин 1 0
11. Осорио Джонатан 1 0
12. Маллинс Патрик 1 0
13. Дельгадо Марко 1 0
14. Фрейзер Лайам 1 0
15. Акинола Айо 1 0
16. Нельсон Джейден 1 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Калленс Александр 6 0
2. Кастельянос Валентин 6 0
3. Тиннерхольм Антон 5 0
4. Сэндс Джеймс 5 0
5. Ринг Александр 4 0
6. Шано Максим 4 0
7. Паркс Китон 3 0
8. Матаррита Рональд 2 0
9. Тораринссон Гудмундур 1 0
10. Маккей-Стивен Гари 1 0
11. Эбер Араужо 1 0
12. Ибеага Себастьен 1 0
13. Медина Хесус 1 0
14. Скалли Джозеф 1 0
15. Асеведо Николас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торонто 11.11% (3) 25.93% (7) 11.11% (3) 22.22% (6) 3.7% (1) 25.93% (7)
 Нью-Йорк Сити 11.54% (3) 7.69% (2) 23.08% (6) 19.23% (5) 19.23% (5) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: + = -
Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:1 Торонто
Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 3:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -
Нью-Йорк Сити 3:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион

Последние игры между собой

Торонто: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто МЛС Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Чемпионат МЛС Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто МЛС
Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 0:5 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 4:4 Торонто МЛС Торонто 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 2:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 2:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр 1:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 0:1 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 1:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 1:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс 0:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 0:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед 0:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Калленс Александр получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    3'
    Морроу Джастин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rentschler Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Нью-Йорк Сити
4.70
6.71
2.06
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.70 2.95 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.82 2.06
  21.72 6.71 1.18

Самый высокий коэффициент на матч «Торонто» – «Нью-Йорк Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торонто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нью-Йорк Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торонто» – «Нью-Йорк Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
13.50 1.00 11.75 1.01 4.70 1.18 3.76 1.27 2.39 1.64 1.83 1.97 1.52 2.46 1.26 3.54 1.18 4.20 1.06 7.00 1.04 7.70
5.31 1.17 2.57 1.54 2.68 1.50 2.24 1.70 1.79 2.10 1.52 2.62 1.39 3.13 1.64 2.34 1.44 2.89 1.67 2.28 1.30 3.63 1.19 5.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
2.11 1.78 1.73 2.18 1.35 3.36 1.79 2.09 1.55 2.53 1.37 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.18 3.45 1.31 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.64
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