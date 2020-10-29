Торонто
0:1
Второй тайм: 73'
Стадион: Rentschler Field
Нью-Йорк Сити
3' Желтая карточкаМорроу Джастин
45' Желтая карточкаКалленс Александр
0:1
51' ГолМедина Хесус
22
Ларьи
Ричи
26
Симан
Лоран
18
Делеон
Ник
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сильва КевинВратарь
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Ralph Priso
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
-
41 Стувер БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
-
14 Торрес ХуанПолузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акинола Айо
|8
|0.42
|2.
|Посуэло Алехандро
|7 (3)
|0.37
|3.
|Пьятти Пабло
|4
|0.21
|4.
|Ларьи Ричи
|3
|0.16
|5.
|Алтидор Жози
|2
|0.11
|6.
|Делеон Ник
|1
|0.05
|7.
|Осорио Джонатан
|1
|0.05
|8.
|Маллинс Патрик
|1
|0.05
|9.
|Дельгадо Марко
|0
|0
|10.
|Галлахер Тони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиннерхольм Антон
|4
|0.21
|2.
|Митрицэ Александру
|4
|0.21
|3.
|Медина Хесус
|4
|0.21
|4.
|Ринг Александр
|3
|0.16
|5.
|Тажури-Шради Исмаэль
|3 (1)
|0.16
|6.
|Паркс Китон
|3
|0.16
|7.
|Кастельянос Валентин
|2 (1)
|0.11
|8.
|Эбер Араужо
|1
|0.05
|9.
|Моралес Максимильяно
|1
|0.05
|10.
|Калленс Александр
|1
|0.05
|11.
|Роча Тони
|1
|0.05
|12.
|Матаррита Рональд
|0
|0
|13.
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|14.
|Маккей-Стивен Гари
|0
|0
|15.
|Сэндс Джеймс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пьятти Пабло
|4
|0
|2.
|Ауро Альваро
|4
|0
|3.
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|4.
|Симан Лоран
|2
|0
|5.
|Алтидор Жози
|2
|0
|6.
|Гонсалес Омар
|2
|0
|7.
|Делеон Ник
|2
|0
|8.
|Ларьи Ричи
|2
|0
|9.
|Брэдли Майкл
|1
|0
|10.
|Морроу Джастин
|1
|0
|11.
|Осорио Джонатан
|1
|0
|12.
|Маллинс Патрик
|1
|0
|13.
|Дельгадо Марко
|1
|0
|14.
|Фрейзер Лайам
|1
|0
|15.
|Акинола Айо
|1
|0
|16.
|Нельсон Джейден
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Калленс Александр
|6
|0
|2.
|Кастельянос Валентин
|6
|0
|3.
|Тиннерхольм Антон
|5
|0
|4.
|Сэндс Джеймс
|5
|0
|5.
|Ринг Александр
|4
|0
|6.
|Шано Максим
|4
|0
|7.
|Паркс Китон
|3
|0
|8.
|Матаррита Рональд
|2
|0
|9.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|10.
|Маккей-Стивен Гари
|1
|0
|11.
|Эбер Араужо
|1
|0
|12.
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|13.
|Медина Хесус
|1
|0
|14.
|Скалли Джозеф
|1
|0
|15.
|Асеведо Николас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торонто
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|3.7% (1)
|25.93% (7)
|Нью-Йорк Сити
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: + = -Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:1 Торонто
Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 3:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -Нью-Йорк Сити 3:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион
Последние игры между собой
Торонто: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 0:5 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 4:4 Торонто МЛС Торонто 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|0:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Торонто» – «Нью-Йорк Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торонто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нью-Йорк Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торонто» – «Нью-Йорк Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|13.50
|1.00
|11.75
|1.01
|—
|—
|4.70
|1.18
|—
|—
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.39
|1.64
|—
|—
|1.83
|1.97
|—
|—
|1.52
|2.46
|1.26
|3.54
|1.18
|4.20
|1.06
|7.00
|1.04
|7.70
|
|5.31
|1.17
|—
|—
|2.57
|1.54
|2.68
|1.50
|2.24
|1.70
|1.79
|2.10
|1.52
|2.62
|1.39
|3.13
|1.64
|2.34
|1.44
|2.89
|1.67
|2.28
|1.30
|3.63
|—
|—
|1.19
|5.02
|—
|—
|—
|—