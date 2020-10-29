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Ди Си Юнайтед
1:0
Перерыв

Стадион:
Коламбус Кру
0'
6' Желтая карточка
Берхальтер Себастьян
14' Желтая карточка
Мора Хосеф
17' Желтая карточка
Грессель Юлиан
1:0
32' Гол
Грессель Юлиан
24
Хамид
Билл
91
Фишер
Онил
13
Брийян
Фредерик
23
Пинс
Донован
28
Мора
Хосеф
4
Каноуз
Расселл
5
Морено
Хуниор
31
Грессель
Юлиан
10
Флорес
Эдисон
11
Асад
Ямиль
20
Ривас
Хельмин
1
Ром
Элой
2
Кадден
Крис
4
Менса
Джонатан
30
Кейта
Абубакар
II
14
Уэйлон
Фрэнсис
18
Берхальтер
Себастьян
26
Эйлаш
Фатей
12
Диас
Луис
III
7
Сантуш
Педру
34
Мохтар
Юнес
29
Немет
Кристиан
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1
Коламбус Кру
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Ола 3 (2) 0.16
2. Грессель Юлиан 2 0.11
3. Федерико Игуаин 2 0.11
4. Пинс Донован 2 0.11
5. Асад Ямиль 1 (1) 0.05
6. Ривас Хельмин 1 0.05
7. Брийян Фредерик 1 0.05
8. Каноуз Расселл 1 0.05
9. Одои-Атсем Крис 1 0.05
10. Сорга Эрик 1 0.05
11. Йоу Гриффин 1 0.05
12. Морено Хуниор 0 0
13. Бирнбом Стив 0 0
14. Паредес Кевин 0 0
15. Фелипе 0 0
Коламбус Кру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зардес Гьяси 10 0.56
2. Сантуш Педру 6 (1) 0.33
3. Селараян Лукас 4 0.22
4. Мохтар Юнес 3 0.17
5. Этьенн Дерик 1 0.06
6. Artur Moraes III 1 0.06
7. Нэйджби Дарлингтон 1 0.06
8. Эйлаш Фатей 1 0.06
9. Валенсуэла Мильтон 0 0
10. Хименес Эктор 0 0
11. Диас Луис III 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Каноуз Расселл 4 1
2. Брийян Фредерик 3 1
3. Морено Хуниор 3 1
4. Асад Ямиль 4 0
5. Фелипе 4 0
6. Мора Хосеф 2 0
7. Грессель Юлиан 2 0
8. Ньеман Моузес 2 0
9. Федерико Игуаин 1 0
10. Абу Мохаммед 1 0
11. Флорес Эдисон 1 0
12. Бирнбом Стив 1 0
13. Сегура Улисес 1 0
14. Одои-Атсем Крис 1 0
15. Паредес Кевин 1 0
16. Mohamed Abu Hasheesh 1 0
Коламбус Кру
# Игрок      
1. Менса Джонатан 4 0
2. Аффул Харрисон 4 0
3. Диас Луис III 4 0
4. Моррис Эйдан 3 0
5. Ром Элой 2 0
6. Сантуш Педру 2 0
7. Валенсуэла Мильтон 2 0
8. Artur Moraes III 2 0
9. Мохтар Юнес 1 0
10. Хименес Эктор 1 0
11. Селараян Лукас 1 0
12. Зардес Гьяси 1 0
13. Уильямс Джош 1 0
14. Кейта Абубакар II 1 0
15. Боатенг Эммануль II 1 0
16. Берхальтер Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ди Си Юнайтед 13.33% (2) 0 6.67% (1) 0 33.33% (5) 46.67% (7)
 Коламбус Кру 0 22.22% (6) 11.11% (3) 29.63% (8) 18.52% (5) 18.52% (5)

Предыдущие игры

Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 2:1 Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс
Коламбус Кру Последние 20 матчей: + = -
Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт
Даллас 2:2 Коламбус Кру Торонто 3:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Ди Си Юнайтед: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Коламбус Кру: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру МЛС
Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС Коламбус Кру 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Коламбус Кру 5:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 0:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:3 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 2:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 2:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр 1:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 0:1 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 1:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 1:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс 0:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 0:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед 0:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Julian Gressel бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Julian Gressel получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Мора Хосеф получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Sebastian Berhalter получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Коламбус Кру
2.85
3.91
9.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.85 3.10 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 3.80 9.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.79 3.48 2.48
  1.48 3.91 9.17

Самый высокий коэффициент на матч «Ди Си Юнайтед» – «Коламбус Кру» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ди Си Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Коламбус Кру» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ди Си Юнайтед» – «Коламбус Кру», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.80 1.11 9.40 1.04 2.30 1.58 2.65 1.36 2.17 1.69 1.60 2.25 1.83 1.98 1.49 2.65 1.15 5.00 1.13 4.60 1.02 11.00 1.04 11.00 1.02 11.00
9.50 1.02 8.60 1.04 3.78 1.25 2.75 1.45 2.08 1.83 1.50 2.59 1.39 2.90 1.13 5.30 1.09 5.90 1.01 9.90
5.38 1.17 2.70 1.50 4.07 1.26 3.43 1.33 2.78 1.47 2.04 1.84 1.73 2.19 1.51 2.65 1.54 2.60 1.51 2.70 1.20 4.82 1.13 6.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.67 2.12 1.88 1.92 1.08 7.00 1.11 5.90 1.05 8.50
3.20 1.35 1.99 1.82 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
1.53 2.61 1.30 3.65 1.42 2.98 1.28 3.80 1.44 2.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.80 1.95 1.35 3.05
4.25 1.22 2.95 1.40 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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