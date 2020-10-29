Ди Си Юнайтед
1:0
Перерыв
Стадион: Audi Field
Коламбус Кру
6' Желтая карточкаБерхальтер Себастьян
14' Желтая карточкаМора Хосеф
17' Желтая карточкаГрессель Юлиан
1:0
32' ГолГрессель Юлиан
24
Хамид
Билл
91
Фишер
Онил
23
Пинс
Донован
28
Мора
Хосеф
11
Асад
Ямиль
1
Ром
Элой
26
Эйлаш
Фатей
34
Мохтар
Юнес
- Основной состав
-
24 Хамид БиллВратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Сорга ЭрикНападающий
-
29 Рейна ЙордиНападающий
-
Главный тренер: Chad Ashton
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Эйлаш ФатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Мохтар ЮнесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
Ход матча
14'
17'
32'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Ола
|3 (2)
|0.16
|2.
|Грессель Юлиан
|2
|0.11
|3.
|Федерико Игуаин
|2
|0.11
|4.
|Пинс Донован
|2
|0.11
|5.
|Асад Ямиль
|1 (1)
|0.05
|6.
|Ривас Хельмин
|1
|0.05
|7.
|Брийян Фредерик
|1
|0.05
|8.
|Каноуз Расселл
|1
|0.05
|9.
|Одои-Атсем Крис
|1
|0.05
|10.
|Сорга Эрик
|1
|0.05
|11.
|Йоу Гриффин
|1
|0.05
|12.
|Морено Хуниор
|0
|0
|13.
|Бирнбом Стив
|0
|0
|14.
|Паредес Кевин
|0
|0
|15.
|Фелипе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зардес Гьяси
|10
|0.56
|2.
|Сантуш Педру
|6 (1)
|0.33
|3.
|Селараян Лукас
|4
|0.22
|4.
|Мохтар Юнес
|3
|0.17
|5.
|Этьенн Дерик
|1
|0.06
|6.
|Artur Moraes III
|1
|0.06
|7.
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.06
|8.
|Эйлаш Фатей
|1
|0.06
|9.
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|10.
|Хименес Эктор
|0
|0
|11.
|Диас Луис III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каноуз Расселл
|4
|1
|2.
|Брийян Фредерик
|3
|1
|3.
|Морено Хуниор
|3
|1
|4.
|Асад Ямиль
|4
|0
|5.
|Фелипе
|4
|0
|6.
|Мора Хосеф
|2
|0
|7.
|Грессель Юлиан
|2
|0
|8.
|Ньеман Моузес
|2
|0
|9.
|Федерико Игуаин
|1
|0
|10.
|Абу Мохаммед
|1
|0
|11.
|Флорес Эдисон
|1
|0
|12.
|Бирнбом Стив
|1
|0
|13.
|Сегура Улисес
|1
|0
|14.
|Одои-Атсем Крис
|1
|0
|15.
|Паредес Кевин
|1
|0
|16.
|Mohamed Abu Hasheesh
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Менса Джонатан
|4
|0
|2.
|Аффул Харрисон
|4
|0
|3.
|Диас Луис III
|4
|0
|4.
|Моррис Эйдан
|3
|0
|5.
|Ром Элой
|2
|0
|6.
|Сантуш Педру
|2
|0
|7.
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|8.
|Artur Moraes III
|2
|0
|9.
|Мохтар Юнес
|1
|0
|10.
|Хименес Эктор
|1
|0
|11.
|Селараян Лукас
|1
|0
|12.
|Зардес Гьяси
|1
|0
|13.
|Уильямс Джош
|1
|0
|14.
|Кейта Абубакар II
|1
|0
|15.
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|16.
|Берхальтер Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ди Си Юнайтед
|13.33% (2)
|0
|6.67% (1)
|0
|33.33% (5)
|46.67% (7)
|Коламбус Кру
|0
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|29.63% (8)
|18.52% (5)
|18.52% (5)
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 2:1 Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс
Коламбус Кру Последние 20 матчей: + = -Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт
Даллас 2:2 Коламбус Кру Торонто 3:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Коламбус Кру: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС Коламбус Кру 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Коламбус Кру 5:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 0:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:3 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|0:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ди Си Юнайтед» – «Коламбус Кру» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ди Си Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Коламбус Кру» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ди Си Юнайтед» – «Коламбус Кру», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|5.80
|1.11
|9.40
|1.04
|—
|—
|2.30
|1.58
|—
|—
|2.65
|1.36
|2.17
|1.69
|1.60
|2.25
|1.83
|1.98
|1.49
|2.65
|—
|—
|1.15
|5.00
|1.13
|4.60
|1.02
|11.00
|1.04
|11.00
|1.02
|11.00
|
|9.50
|1.02
|8.60
|1.04
|—
|—
|3.78
|1.25
|—
|—
|2.75
|1.45
|—
|—
|2.08
|1.83
|—
|—
|1.50
|2.59
|—
|—
|1.39
|2.90
|1.13
|5.30
|1.09
|5.90
|1.01
|9.90
|—
|—
|
|5.38
|1.17
|—
|—
|2.70
|1.50
|4.07
|1.26
|3.43
|1.33
|2.78
|1.47
|2.04
|1.84
|1.73
|2.19
|1.51
|2.65
|1.54
|2.60
|1.51
|2.70
|1.20
|4.82
|—
|—
|1.13
|6.39
|—
|—
|—
|—