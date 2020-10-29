Ди Си Юнайтед
1:0
Конец матча
Стадион: Audi Field
Коламбус Кру
6' Желтая карточкаБерхальтер Себастьян
14' Желтая карточкаМора Хосеф
17' Желтая карточкаГрессель Юлиан
1:0
32' ГолГрессель Юлиан
65' Желтая карточкаСорга Эрик
74' Желтая карточкаФишер Онил
88' Желтая карточкаБоатенг Эммануль II
90' Желтая карточкаКадден Крис
24
Хамид
Билл
91
Фишер
Онил
23
Пинс
Донован
28
Мора
Хосеф
11
Асад
Ямиль
1
Ром
Элой
26
Эйлаш
Фатей
34
Мохтар
Юнес
- Основной состав
-
24 Хамид БиллВратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Сорга ЭрикНападающий
-
29 Рейна ЙордиНападающий
-
Главный тренер: Chad Ashton
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Эйлаш ФатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Мохтар ЮнесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
Ход матча
14'
17'
32'
1:0
62'
65'
74'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Ола
|3 (2)
|0.16
|2.
|Грессель Юлиан
|2
|0.11
|3.
|Федерико Игуаин
|2
|0.11
|4.
|Пинс Донован
|2
|0.11
|5.
|Асад Ямиль
|1 (1)
|0.05
|6.
|Ривас Хельмин
|1
|0.05
|7.
|Брийян Фредерик
|1
|0.05
|8.
|Каноуз Расселл
|1
|0.05
|9.
|Одои-Атсем Крис
|1
|0.05
|10.
|Сорга Эрик
|1
|0.05
|11.
|Йоу Гриффин
|1
|0.05
|12.
|Морено Хуниор
|0
|0
|13.
|Бирнбом Стив
|0
|0
|14.
|Паредес Кевин
|0
|0
|15.
|Фелипе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зардес Гьяси
|10
|0.56
|2.
|Сантуш Педру
|6 (1)
|0.33
|3.
|Селараян Лукас
|4
|0.22
|4.
|Мохтар Юнес
|3
|0.17
|5.
|Этьенн Дерик
|1
|0.06
|6.
|Artur Moraes III
|1
|0.06
|7.
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.06
|8.
|Эйлаш Фатей
|1
|0.06
|9.
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|10.
|Хименес Эктор
|0
|0
|11.
|Диас Луис III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каноуз Расселл
|4
|1
|2.
|Брийян Фредерик
|3
|1
|3.
|Морено Хуниор
|3
|1
|4.
|Асад Ямиль
|4
|0
|5.
|Фелипе
|4
|0
|6.
|Мора Хосеф
|2
|0
|7.
|Грессель Юлиан
|2
|0
|8.
|Ньеман Моузес
|2
|0
|9.
|Федерико Игуаин
|1
|0
|10.
|Абу Мохаммед
|1
|0
|11.
|Флорес Эдисон
|1
|0
|12.
|Фишер Онил
|1
|0
|13.
|Бирнбом Стив
|1
|0
|14.
|Сегура Улисес
|1
|0
|15.
|Одои-Атсем Крис
|1
|0
|16.
|Сорга Эрик
|1
|0
|17.
|Паредес Кевин
|1
|0
|18.
|Mohamed Abu Hasheesh
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Менса Джонатан
|4
|0
|2.
|Аффул Харрисон
|4
|0
|3.
|Диас Луис III
|4
|0
|4.
|Моррис Эйдан
|3
|0
|5.
|Ром Элой
|2
|0
|6.
|Сантуш Педру
|2
|0
|7.
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|8.
|Artur Moraes III
|2
|0
|9.
|Боатенг Эммануль II
|2
|0
|10.
|Мохтар Юнес
|1
|0
|11.
|Хименес Эктор
|1
|0
|12.
|Селараян Лукас
|1
|0
|13.
|Зардес Гьяси
|1
|0
|14.
|Кадден Крис
|1
|0
|15.
|Уильямс Джош
|1
|0
|16.
|Кейта Абубакар II
|1
|0
|17.
|Берхальтер Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ди Си Юнайтед
|12.5% (2)
|0
|12.5% (2)
|0
|31.25% (5)
|43.75% (7)
|Коламбус Кру
|0
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|29.63% (8)
|18.52% (5)
|18.52% (5)
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 2:1 Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс
Коламбус Кру Последние 20 матчей: + = -Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт
Даллас 2:2 Коламбус Кру Торонто 3:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Коламбус Кру: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС Коламбус Кру 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Коламбус Кру 5:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 0:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:3 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|3:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:3 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ди Си Юнайтед» – «Коламбус Кру» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ди Си Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Коламбус Кру» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ди Си Юнайтед» – «Коламбус Кру», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|5.80
|1.11
|9.40
|1.04
|—
|—
|1.14
|5.20
|—
|—
|2.65
|1.36
|2.17
|1.69
|1.18
|4.50
|1.83
|1.98
|1.49
|2.65
|—
|—
|1.02
|11.00
|1.13
|4.60
|1.01
|12.60
|1.04
|11.00
|1.02
|11.00
|
|9.50
|1.02
|8.60
|1.04
|—
|—
|3.78
|1.25
|—
|—
|2.75
|1.45
|—
|—
|2.08
|1.83
|—
|—
|1.50
|2.59
|—
|—
|1.39
|2.90
|1.13
|5.30
|1.09
|5.90
|1.01
|9.90
|—
|—
|
|5.38
|1.17
|—
|—
|2.70
|1.50
|1.93
|1.95
|1.59
|2.44
|1.27
|3.96
|1.57
|2.50
|1.15
|5.89
|1.51
|2.65
|1.54
|2.60
|1.51
|2.70
|1.20
|4.82
|—
|—
|1.13
|6.39
|—
|—
|—
|—