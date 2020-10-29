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Миннесота Юнайтед
2:1
Конец матча

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
32' Желтая карточка
Прайс Джек
1:0
44' Гол
Лод Робин
57' Желтая карточка
Уилсон Дэнни
1:1
69' Гол
Шиньяшики Андре
2:1
89' Гол в свои ворота
Абубакар Лалас
90'+6
97
Сен
Клер
Дейн
19
Метанир
Ромен
15
Боксолл
Михаэл
14
Коллман
Брент
21
Дибасси
Бакай
8
Грегуш
Ян
6
Алонсо
Освальдо
17
Лод
Робин
10
Emanuel
Reynoso2
7
Молино
Кевин
12
Шёнфельд
Аарон
50
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
13
Винс
Сэмюэл
26
Бассетт
Коул
19
Прайс
Джек
21
Намли
Юнес
7
Льюис
Джонатан
11
Рубио
Диего
99
Шиньяшики
Андре
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лод Робин 5 0.29
2. Молино Кевин 5 (1) 0.29
3. Финлей Итан 4 0.24
4. Хейс Джекори 1 0.06
5. Гаспер Чейз 1 0.06
6. Дотсон Хассани 1 0.06
7. Шёнфельд Аарон 1 0.06
8. Тойе Мейсон 1 0.06
9. Грегуш Ян 0 0
10. Emanuel Reynoso2 0 0
11. Метанир Ромен 0 0
12. Эдвардс Рахим 0 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бассетт Коул 4 0.31
2. Льюис Джонатан 4 0.31
3. Камара Кей 3 (1) 0.23
4. Шиньяшики Андре 3 0.23
5. Рубио Диего 2 0.15
6. Винс Сэмюэл 1 0.08
7. Мескида Николас 1 0.08
8. Акоста Келлин 1 0.08
9. Гальван Бриан 1 0.08
10. Абубакар Лалас 1 0.08
11. Намли Юнес 0 0
12. Бенезе Николя 0 0
13. Прайс Джек 0 0
14. Трасти Остон 0 0
15. Келли Джереми 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Гаспер Чейз 6 0
2. Аха Хосе 5 0
3. Метанир Ромен 3 1
4. Боксолл Михаэл 4 0
5. Алонсо Освальдо 3 0
6. Лод Робин 3 0
7. Грегуш Ян 1 1
8. Дотсон Хассани 2 0
9. Амарилья Луис 1 0
10. Хейс Джекори 1 0
11. Тойе Мейсон 1 0
12. Хакон Томас 1 0
13. Emanuel Reynoso2 1 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Прайс Джек 4 1
2. Акоста Келлин 4 0
3. Абубакар Лалас 4 0
4. Рубио Диего 3 0
5. Уилсон Дэнни 1 1
6. Камара Кей 1 0
7. Мур Дрю 1 0
8. Уорнер Коллен 1 0
9. Бенезе Николя 1 0
10. Ирвин Клинт 1 0
11. Льюис Джонатан 1 0
12. Бассетт Коул 1 0
13. Шиньяшики Андре 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Миннесота Юнайтед 15% (3) 15% (3) 20% (4) 10% (2) 20% (4) 20% (4)
 Колорадо Рэпидс 15% (3) 5% (1) 10% (2) 25% (5) 10% (2) 35% (7)

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати
Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Колорадо Рэпидс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс МЛС
Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 3:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Лод Робин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Прайс Джек получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Алонсо Освальдо уходит с поля. Хейс Джекори выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.80 1.48 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.32 4.05 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.88 3.04
  3.49 1.96 4.17

Самый высокий коэффициент на матч «Миннесота Юнайтед» – «Колорадо Рэпидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Миннесота Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колорадо Рэпидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Миннесота Юнайтед» – «Колорадо Рэпидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.03 12.00 1.01 2.80 1.40 4.00 1.20 1.37 2.95 2.12 1.72 1.95 1.85 1.74 2.10 1.07 7.50 1.31 3.30 1.07 7.50 1.10 6.40 1.01 12.60 1.01 12.00
13.50 1.00 13.00 1.00 5.05 1.16 4.20 1.23 2.53 1.58 1.94 1.86 1.58 2.32 1.30 3.26 1.22 3.74 1.07 6.35 1.06 7.00
4.39 1.23 3.05 1.40 2.18 1.74 2.42 1.60 2.02 1.86 1.60 2.43 1.41 3.04 1.30 3.64 1.19 4.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.00 1.76 2.41 1.52 1.17 4.70 1.23 3.95 1.10 6.25
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
1.87 2.01 1.54 2.56 1.23 4.44 1.53 2.61 1.38 3.18 1.39 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.03 1.73 1.51 2.45 1.33 3.15
5.20 1.16 3.76 1.27 2.01 1.80 1.51 2.56 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Где смотреть матч Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс онлайн

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