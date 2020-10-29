Миннесота Юнайтед
2:1
Конец матча
Стадион: Allianz Field
Колорадо Рэпидс
32' Желтая карточкаПрайс Джек
1:0
44' ГолЛод Робин
57' Желтая карточкаУилсон Дэнни
1:1
69' ГолШиньяшики Андре
2:1
89' Гол в свои воротаАбубакар Лалас
17
Лод
Робин
13
Винс
Сэмюэл
26
Бассетт
Коул
19
Прайс
Джек
21
Намли
Юнес
11
Рубио
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Эммингс ФредВратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Аха ХосеЗащитник
-
11 Хакон ТомасПолузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Муса ДжеймсПолузащитник
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Винс СэмюэлЗащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
- Нападающий
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Matt Hundley
-
Главный тренер: Robin Fraser
Ход матча
32'
44'
1:0
57'
69'
1:1
89'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лод Робин
|5
|0.29
|2.
|Молино Кевин
|5 (1)
|0.29
|3.
|Финлей Итан
|4
|0.24
|4.
|Хейс Джекори
|1
|0.06
|5.
|Гаспер Чейз
|1
|0.06
|6.
|Дотсон Хассани
|1
|0.06
|7.
|Шёнфельд Аарон
|1
|0.06
|8.
|Тойе Мейсон
|1
|0.06
|9.
|Грегуш Ян
|0
|0
|10.
|Emanuel Reynoso2
|0
|0
|11.
|Метанир Ромен
|0
|0
|12.
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бассетт Коул
|4
|0.31
|2.
|Льюис Джонатан
|4
|0.31
|3.
|Камара Кей
|3 (1)
|0.23
|4.
|Шиньяшики Андре
|3
|0.23
|5.
|Рубио Диего
|2
|0.15
|6.
|Винс Сэмюэл
|1
|0.08
|7.
|Мескида Николас
|1
|0.08
|8.
|Акоста Келлин
|1
|0.08
|9.
|Гальван Бриан
|1
|0.08
|10.
|Абубакар Лалас
|1
|0.08
|11.
|Намли Юнес
|0
|0
|12.
|Бенезе Николя
|0
|0
|13.
|Прайс Джек
|0
|0
|14.
|Трасти Остон
|0
|0
|15.
|Келли Джереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гаспер Чейз
|6
|0
|2.
|Аха Хосе
|5
|0
|3.
|Метанир Ромен
|3
|1
|4.
|Боксолл Михаэл
|4
|0
|5.
|Алонсо Освальдо
|3
|0
|6.
|Лод Робин
|3
|0
|7.
|Грегуш Ян
|1
|1
|8.
|Дотсон Хассани
|2
|0
|9.
|Амарилья Луис
|1
|0
|10.
|Хейс Джекори
|1
|0
|11.
|Тойе Мейсон
|1
|0
|12.
|Хакон Томас
|1
|0
|13.
|Emanuel Reynoso2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Прайс Джек
|4
|1
|2.
|Акоста Келлин
|4
|0
|3.
|Абубакар Лалас
|4
|0
|4.
|Рубио Диего
|3
|0
|5.
|Уилсон Дэнни
|1
|1
|6.
|Камара Кей
|1
|0
|7.
|Мур Дрю
|1
|0
|8.
|Уорнер Коллен
|1
|0
|9.
|Бенезе Николя
|1
|0
|10.
|Ирвин Клинт
|1
|0
|11.
|Льюис Джонатан
|1
|0
|12.
|Бассетт Коул
|1
|0
|13.
|Шиньяшики Андре
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Миннесота Юнайтед
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|10% (2)
|20% (4)
|20% (4)
|Колорадо Рэпидс
|15% (3)
|5% (1)
|10% (2)
|25% (5)
|10% (2)
|35% (7)
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати
Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Колорадо Рэпидс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|3:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:3 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Миннесота Юнайтед» – «Колорадо Рэпидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Миннесота Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колорадо Рэпидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Миннесота Юнайтед» – «Колорадо Рэпидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|10.00
|1.03
|12.00
|1.01
|2.80
|1.40
|4.00
|1.20
|—
|—
|1.37
|2.95
|2.12
|1.72
|1.95
|1.85
|1.74
|2.10
|1.07
|7.50
|1.31
|3.30
|1.07
|7.50
|1.10
|6.40
|1.01
|12.60
|1.01
|12.00
|
|13.50
|1.00
|13.00
|1.00
|5.05
|1.16
|4.20
|1.23
|—
|—
|2.53
|1.58
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.58
|2.32
|1.30
|3.26
|1.22
|3.74
|1.07
|6.35
|1.06
|7.00
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.39
|1.23
|3.05
|1.40
|2.18
|1.74
|2.42
|1.60
|2.02
|1.86
|1.60
|2.43
|1.41
|3.04
|1.30
|3.64
|—
|—
|1.19
|4.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—