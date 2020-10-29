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Даллас
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Интер Майами
0' 31'
20
Jimmy
Maurer
14
Bryan
Reynolds
24
Хеджес
Мэтт
4
Брессан
Матеус
12
Ryan
Hollingshead
5
Тьяго
Сантос
10
Andres
Ricaurte
21
Michael
Barrios
7
Jesus
Ferreira
9
Пико
Фабрис
29
Хара
Франко
1
Маккарти
Джон
5
Фигаль
Хорхе
3
Рейес
Андрес
26
Пирес
Леандро
22
Свит
Бен
8
Матуиди
Блез
6
Трапп
Уилл
7
Морган
Льюис
10
Писарро
Родольфо
11
Пеллегрини
Матиас
9
Игуаин
Гонсало
Даллас
4-2-3-1
Интер Майами
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хара Франко 5 0.29
2. Harold Mosquera 4 0.24
3. Циглер Рето 2 (2) 0.12
4. Ryan Hollingshead 2 0.12
5. Michael Barrios 1 0.06
6. Пико Фабрис 1 0.06
7. Ricardo Pepi 1 0.06
8. Andres Ricaurte 1 0.06
9. Jesus Ferreira 1 0.06
10. Акоста Бриан 0 0
11. Bryan Reynolds 0 0
12. Брессан Матеус 0 0
13. John Nelson 0 0
Интер Майами
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морган Льюис 5 (1) 0.26
2. Шеа Брек 4 0.21
3. Агудело Хуан 3 0.16
4. Писарро Родольфо 2 0.11
5. Карранса Хулиан 2 0.11
6. Пеллегрини Матиас 1 0.05
7. Игуаин Гонсало 1 0.05
8. Пирес Леандро 1 0.05
9. Ульоа Виктор 0 0
10. Свит Бен 0 0

Карточки

Даллас
# Игрок      
1. Тьяго Сантос 6 0
2. Michael Barrios 5 0
3. Хара Франко 4 0
4. Акоста Бриан 2 1
5. Брессан Матеус 3 0
6. Jesus Ferreira 3 0
7. Циглер Рето 2 0
8. Bryan Reynolds 2 0
9. Andres Ricaurte 1 0
10. Помикал Пакстон 1 0
11. Сервания Брандон 1 0
Интер Майами
# Игрок      
1. Рейес Андрес 7 1
2. Пирес Леандро 7 0
3. Свит Бен 4 0
4. Агудело Хуан 2 1
5. Трапп Уилл 3 0
6. Фигаль Хорхе 3 0
7. Писарро Родольфо 3 0
8. Карранса Хулиан 3 0
9. Пеллегрини Матиас 2 0
10. Матуиди Блез 1 0
11. Шеа Брек 1 0
12. Роублс Луис 1 0
13. Морган Льюис 1 0
14. Маккарти Джон 1 0
15. Чапман Джей 1 0
16. Робинсон Робби 1 0
17. Нилис Дилан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Даллас 16.67% (3) 5.56% (1) 27.78% (5) 22.22% (4) 5.56% (1) 22.22% (4)
Интер Майами 15.79% (3) 15.79% (3) 26.32% (5) 21.05% (4) 5.26% (1) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Даллас Последние 20 матчей: + = -
Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас Нэшвилл 3:0 Даллас Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:0 Даллас
Даллас 2:2 Коламбус Кру Даллас 0:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити
Интер Майами Последние 20 матчей: + = -
Интер Майами 2:1 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Интер Майами Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо
Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Нэшвилл 1:0 Интер Майами Интер Майами 3:2 Орландо Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 2:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 2:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр 1:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 0:1 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 1:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 1:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс 0:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 0:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед 0:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • 28'
    Фигаль Хорхе уходит с поля. Dylan Nealis выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Интер Майами
2.67
3.68
2.97
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.50 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.15 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.67 3.68 2.48
  2.52 3.27 2.97

Самый высокий коэффициент на матч «Даллас» – «Интер Майами» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Даллас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Майами» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Даллас» – «Интер Майами», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.00 1.04 10.50 1.02 3.05 1.35 3.45 1.29 1.72 2.05 1.97 1.84 1.73 2.11 1.27 3.55 1.23 3.95 1.08 7.00 1.06 8.00 1.05 9.00
11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.45 1.31 2.24 1.72 1.73 2.11 1.46 2.64 1.21 4.05 1.15 4.60 1.04 7.90
3.16 1.38 2.75 1.48 2.33 1.65 1.93 1.95 1.69 2.24 1.52 2.62 1.77 2.13 1.61 2.42 1.25 4.15 1.19 5.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.20 1.62 2.15 1.70 1.22 4.00 1.17 4.70 1.02 11.00
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
1.94 1.94 1.59 2.44 1.26 4.02 1.75 2.19 1.52 2.65 1.35 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.29 1.90 1.84 1.44 2.70
4.60 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Где смотреть матч Даллас 0:0 Интер Майами онлайн

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