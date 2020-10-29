Даллас
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Тойота
Интер Майами
20
Jimmy
Maurer
24
Хеджес
Мэтт
29
Хара
Франко
22
Свит
Бен
- Основной состав
-
20 Jimmy MaurerВратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
16 Ricardo Pepi
-
-
-
31 Dante Sealy
-
22 Ema Twumasi
-
-
26 John Nelson
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Свит БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Агудело ХуанПолузащитник
-
14 Чапман ДжейПолузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Diego Alonso
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хара Франко
|5
|0.29
|2.
|Harold Mosquera
|4
|0.24
|3.
|Циглер Рето
|2 (2)
|0.12
|4.
|Ryan Hollingshead
|2
|0.12
|5.
|Michael Barrios
|1
|0.06
|6.
|Пико Фабрис
|1
|0.06
|7.
|Ricardo Pepi
|1
|0.06
|8.
|Andres Ricaurte
|1
|0.06
|9.
|Jesus Ferreira
|1
|0.06
|10.
|Акоста Бриан
|0
|0
|11.
|Bryan Reynolds
|0
|0
|12.
|Брессан Матеус
|0
|0
|13.
|John Nelson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морган Льюис
|5 (1)
|0.26
|2.
|Шеа Брек
|4
|0.21
|3.
|Агудело Хуан
|3
|0.16
|4.
|Писарро Родольфо
|2
|0.11
|5.
|Карранса Хулиан
|2
|0.11
|6.
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.05
|7.
|Игуаин Гонсало
|1
|0.05
|8.
|Пирес Леандро
|1
|0.05
|9.
|Ульоа Виктор
|0
|0
|10.
|Свит Бен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тьяго Сантос
|6
|0
|2.
|Michael Barrios
|5
|0
|3.
|Хара Франко
|4
|0
|4.
|Акоста Бриан
|2
|1
|5.
|Брессан Матеус
|3
|0
|6.
|Jesus Ferreira
|3
|0
|7.
|Циглер Рето
|2
|0
|8.
|Bryan Reynolds
|2
|0
|9.
|Andres Ricaurte
|1
|0
|10.
|Помикал Пакстон
|1
|0
|11.
|Сервания Брандон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рейес Андрес
|7
|1
|2.
|Пирес Леандро
|7
|0
|3.
|Свит Бен
|4
|0
|4.
|Агудело Хуан
|2
|1
|5.
|Трапп Уилл
|3
|0
|6.
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|7.
|Писарро Родольфо
|3
|0
|8.
|Карранса Хулиан
|3
|0
|9.
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|10.
|Матуиди Блез
|1
|0
|11.
|Шеа Брек
|1
|0
|12.
|Роублс Луис
|1
|0
|13.
|Морган Льюис
|1
|0
|14.
|Маккарти Джон
|1
|0
|15.
|Чапман Джей
|1
|0
|16.
|Робинсон Робби
|1
|0
|17.
|Нилис Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Даллас
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|Интер Майами
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Даллас Последние 20 матчей: + = -Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас Нэшвилл 3:0 Даллас Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:0 Даллас
Даллас 2:2 Коламбус Кру Даллас 0:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити
Интер Майами Последние 20 матчей: + = -Интер Майами 2:1 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Интер Майами Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо
Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Нэшвилл 1:0 Интер Майами Интер Майами 3:2 Орландо Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|0:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Даллас» – «Интер Майами» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Даллас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Майами» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Даллас» – «Интер Майами», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|9.00
|1.04
|10.50
|1.02
|3.05
|1.35
|—
|—
|3.45
|1.29
|—
|—
|1.72
|2.05
|1.97
|1.84
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.27
|3.55
|1.23
|3.95
|1.08
|7.00
|1.06
|8.00
|1.05
|9.00
|
|11.75
|1.00
|10.75
|1.02
|4.20
|1.21
|—
|—
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.24
|1.72
|—
|—
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.46
|2.64
|1.21
|4.05
|1.15
|4.60
|1.04
|7.90
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.16
|1.38
|2.75
|1.48
|2.33
|1.65
|1.93
|1.95
|1.69
|2.24
|1.52
|2.62
|1.77
|2.13
|1.61
|2.42
|1.25
|4.15
|—
|—
|1.19
|5.00
|—
|—
|—
|—