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Портленд Тимберс
3:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
1:0
6' Гол
Незгода Ярослав
2:0
19' Гол
Незгода Ярослав
3:0
30' Пенальти
Валери Диего
39'
12
Кларк
Стив
28
Бонилья
Пабло
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
4
Вильяфана
Хорхе
30
Уильямсон
Эрик
21
Чара
Диего
14
Флорес
Андрес
8
Валери
Диего
23
Чара
Йимми
11
Незгода
Ярослав
33
Клинсманн
Джонатан
25
Фельтшер
Рольф
5
Стирс
Дэниэл
20
Депай
Ник
3
Инсуа
Эмилиано
67
Харви
Карлос
2
Китчен
Перри
8
Дос
Сантос
Хонатан
22
Араухо
Хулиан
11
Jony
Gonzalez
10
Павон
Кристиан
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эбобисс Жереми 8 0.44
2. Мора Фелипе 7 0.39
3. Незгода Ярослав 7 0.39
4. Валери Диего 6 (2) 0.33
5. Чара Йимми 3 0.17
6. Бланко Себастьян 2 0.11
7. Уильямсон Эрик 2 0.11
8. Чара Диего 1 0.06
9. Туилома Билл 1 0.06
10. Мабьяла Ларрис 1 0.06
11. Касканте Хулио 1 0.06
12. Флорес Андрес 1 0.06
13. Вильяфана Хорхе 0 0
14. Бонилья Пабло 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павон Кристиан 6 (3) 0.35
2. Ллетгет Себастьян 6 0.35
3. Зубак Итан 2 0.12
4. Араухо Хулиан 1 0.06
5. Чичарито 1 0.06
6. Корона Джо 1 0.06
7. Стирс Дэниэл 1 0.06
8. Kai Koreniuk 1 0.06
9. Альварес Эфраин 1 0.06
10. Фельтшер Рольф 0 0
11. Инсуа Эмилиано 0 0
12. Депай Ник 0 0
13. Вильд Гордон 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
# Игрок      
1. Уильямсон Эрик 7 0
2. Чара Диего 5 0
3. Паредес Кристиан 4 0
4. Жупарич Дарио 2 1
5. Бонилья Пабло 3 0
6. Вильяфана Хорхе 2 0
7. Дювалл Крис 2 0
8. Фарфан Марко 2 0
9. Бланко Себастьян 1 0
10. Мабьяла Ларрис 1 0
11. Кларк Стив 1 0
12. Самбрано Ренсо 1 0
13. Конечни Томас 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок      
1. Араухо Хулиан 6 1
2. Китчен Перри 5 0
3. Депай Ник 4 0
4. Стирс Дэниэл 3 0
5. Инсуа Эмилиано 2 0
6. Фельтшер Рольф 2 0
7. Гонсалес Джанкарло 0 1
8. Кьестан Саша 1 0
9. Дос Сантос Хонатан 1 0
10. Корона Джо 1 0
11. Павон Кристиан 1 0
12. Бингэм Дэвид 1 0
13. Зубак Итан 1 0
14. Харви Карлос 1 0
15. Куэльо Эмиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Портленд Тимберс 18.92% (7) 13.51% (5) 8.11% (3) 18.92% (7) 16.22% (6) 24.32% (9)
 Лос-Анджелес Гэлакси 10% (2) 5% (1) 15% (3) 20% (4) 20% (4) 30% (6)

Предыдущие игры

Портленд Тимберс Последние 20 матчей: + = -
Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси

Последние игры между собой

Портленд Тимберс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Портленд Тимберс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Портленд Тимберс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Портленд Тимберс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Портленд Тимберс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 3:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Providence Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Портленд Тимберс
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
1.91
9.20
3.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.07 10.50 26.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.09 9.20 19.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.91 4.25 3.55
  1.09 11.59 26.84

Самый высокий коэффициент на матч «Портленд Тимберс» – «Лос-Анджелес Гэлакси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Портленд Тимберс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лос-Анджелес Гэлакси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Портленд Тимберс» – «Лос-Анджелес Гэлакси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
5.80 1.11 4.70 1.15 10.50 1.02 2.26 1.64 1.86 1.94 3.25 1.31 1.37 2.70 1.77 1.97 1.15 5.10 1.28 3.45 1.04 9.50 1.09 6.50 1.02 11.00
5.20 1.12 4.40 1.18 2.78 1.42 2.08 1.75 1.79 2.13 1.43 2.83 1.31 3.32 1.11 5.85 1.08 6.05 1.02 9.70
6.23 1.14 4.56 1.22 2.50 1.58 2.20 1.73 2.60 1.53 3.39 1.34 2.96 1.43 2.52 1.56 2.04 1.84 1.77 2.11 1.59 2.45 1.28 3.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.50 1.49 3.05 1.35 1.25 3.75 2.00 1.76 1.17 4.70
4.20 1.23 2.88 1.42 1.73 2.08 1.28 3.64 1.19 4.75
3.43 1.35 2.75 1.49 2.01 1.88 2.78 1.47 2.28 1.67 1.77 2.12 1.49 2.72 1.79 2.10 1.49 2.73 1.19 4.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.64 1.64 2.14 1.38 2.85
5.80 1.15 4.25 1.22 2.21 1.73 1.62 2.30 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.31 3.25
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
2.37 1.55
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