Портленд Тимберс
5:2
Конец матча
Стадион: Провиденс
Лос-Анджелес Гэлакси
1:0
6' ГолНезгода Ярослав
2:0
19' ГолНезгода Ярослав
3:0
30' ПенальтиВалери Диего
3:1
46' ГолПавон Кристиан
4:1
60' ГолУильямсон Эрик
5:1
74' ГолПоло Энди
5:2
90' ГолПавон Кристиан
12
Кларк
Стив
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
20
Депай
Ник
67
Харви
Карлос
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
15 Дювалл КрисЗащитник
-
32 Фарфан МаркоЗащитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
-
67 Харви КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Корона ДжоПолузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Зубак ИтанНападающий
- Нападающий
-
28 Kai Koreniuk
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ход матча
6'
19'
2:0
30'
3:0
46'
3:1
60'
74'
5:1
90'
5:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эбобисс Жереми
|8
|0.44
|2.
|Мора Фелипе
|7
|0.39
|3.
|Незгода Ярослав
|7
|0.39
|4.
|Валери Диего
|6 (2)
|0.33
|5.
|Уильямсон Эрик
|3
|0.17
|6.
|Чара Йимми
|3
|0.17
|7.
|Бланко Себастьян
|2
|0.11
|8.
|Чара Диего
|1
|0.06
|9.
|Туилома Билл
|1
|0.06
|10.
|Мабьяла Ларрис
|1
|0.06
|11.
|Поло Энди
|1
|0.06
|12.
|Касканте Хулио
|1
|0.06
|13.
|Флорес Андрес
|1
|0.06
|14.
|Вильяфана Хорхе
|0
|0
|15.
|Бонилья Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павон Кристиан
|8 (3)
|0.47
|2.
|Ллетгет Себастьян
|6
|0.35
|3.
|Зубак Итан
|2
|0.12
|4.
|Араухо Хулиан
|1
|0.06
|5.
|Чичарито
|1
|0.06
|6.
|Корона Джо
|1
|0.06
|7.
|Стирс Дэниэл
|1
|0.06
|8.
|Kai Koreniuk
|1
|0.06
|9.
|Альварес Эфраин
|1
|0.06
|10.
|Фельтшер Рольф
|0
|0
|11.
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|12.
|Jony Gonzalez
|0
|0
|13.
|Депай Ник
|0
|0
|14.
|Вильд Гордон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уильямсон Эрик
|7
|0
|2.
|Чара Диего
|5
|0
|3.
|Паредес Кристиан
|4
|0
|4.
|Жупарич Дарио
|2
|1
|5.
|Бонилья Пабло
|3
|0
|6.
|Вильяфана Хорхе
|2
|0
|7.
|Дювалл Крис
|2
|0
|8.
|Фарфан Марко
|2
|0
|9.
|Бланко Себастьян
|1
|0
|10.
|Мабьяла Ларрис
|1
|0
|11.
|Кларк Стив
|1
|0
|12.
|Самбрано Ренсо
|1
|0
|13.
|Конечни Томас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Араухо Хулиан
|6
|1
|2.
|Китчен Перри
|5
|0
|3.
|Депай Ник
|4
|0
|4.
|Стирс Дэниэл
|3
|0
|5.
|Инсуа Эмилиано
|2
|0
|6.
|Фельтшер Рольф
|2
|0
|7.
|Гонсалес Джанкарло
|0
|1
|8.
|Кьестан Саша
|1
|0
|9.
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0
|10.
|Корона Джо
|1
|0
|11.
|Павон Кристиан
|1
|0
|12.
|Бингэм Дэвид
|1
|0
|13.
|Зубак Итан
|1
|0
|14.
|Харви Карлос
|1
|0
|15.
|Куэльо Эмиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Портленд Тимберс
|19.05% (8)
|16.67% (7)
|7.14% (3)
|19.05% (8)
|16.67% (7)
|21.43% (9)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9.09% (2)
|4.55% (1)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|31.82% (7)
Предыдущие игры
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: + = -Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Последние игры между собой
Портленд Тимберс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Портленд Тимберс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Портленд Тимберс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Портленд Тимберс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Портленд Тимберс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|2:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|1:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Портленд Тимберс» – «Лос-Анджелес Гэлакси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Портленд Тимберс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лос-Анджелес Гэлакси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Портленд Тимберс» – «Лос-Анджелес Гэлакси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|
|5.80
|1.11
|4.70
|1.15
|10.50
|1.02
|—
|—
|2.26
|1.64
|1.86
|1.94
|5.55
|1.12
|—
|—
|1.37
|2.70
|—
|—
|4.80
|1.15
|—
|—
|1.15
|5.10
|—
|—
|2.80
|1.40
|—
|—
|1.04
|9.50
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.07
|7.50
|
|5.20
|1.12
|4.40
|1.18
|2.78
|1.42
|—
|—
|2.08
|1.75
|—
|—
|1.79
|2.13
|—
|—
|1.43
|2.83
|—
|—
|1.31
|3.32
|—
|—
|1.11
|5.85
|—
|—
|1.08
|6.05
|—
|—
|1.02
|9.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|6.23
|1.14
|—
|—
|4.56
|1.22
|2.50
|1.58
|2.20
|1.73
|2.60
|1.53
|5.40
|1.17
|2.96
|1.43
|2.52
|1.56
|2.04
|1.84
|4.12
|1.25
|1.85
|2.03
|2.82
|1.46
|2.07
|1.81
|2.28
|1.67
|1.91
|1.98
|1.50
|2.67
|1.35
|3.34
|1.26
|4.00
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|
|—
|—
|—
|—
|2.50
|1.49
|—
|—
|3.05
|1.35
|—
|—
|1.25
|3.75
|—
|—
|2.00
|1.76
|—
|—
|—
|—
|1.17
|4.70
|
|4.20
|1.23
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.73
|2.08
|—
|—
|1.28
|3.64
|—
|—
|1.19
|4.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|3.43
|1.35
|2.75
|1.49
|2.01
|1.88
|2.78
|1.47
|2.28
|1.67
|1.77
|2.12
|1.49
|2.72
|1.79
|2.10
|1.49
|2.73
|1.19
|4.99
|—
|—