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Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
11' Желтая карточка
Сильва Марсело
11'
18
Марцинковски
Джеймс
24
Лима
Ник
23
Юнгвирт
Флориан
4
Аланис
Освальдо
27
Лопес
Маркос
IV
93
Жудсон
10
Эспиноса
Кристиан
14
Юилл
Джексон
25
Риос
Андрес
21
Фьерро
Карлос
8
Вондоловски
Крис
51
Путна
Эндрю
22
Эррера
Аарон
30
Сильва
Марсело
14
Онуоха
Недум
4
Тоя
Донни
16
Чанг
Майкель
10
Бэрд
Кори
13
Беслер
Ник
25
Луис
Эвертон
II
8
Крейлах
Дамир
11
Руснак
Альберт
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-1-4-1
Реал Солт-Лейк
4-5-1

Ход матча

11'
 
Сильва Марсело

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риос Андрес 4 (1) 0.22
2. Вондоловски Крис 4 (2) 0.22
3. Эспиноса Кристиан 2 0.11
4. Фьерро Карлос 2 0.11
5. Лима Ник 2 0.11
6. Казаишвили Валерий 2 0.11
7. Салинас Ши 2 0.11
8. Томпсон Томми 1 0.06
9. Лопес Маркос IV 1 0.06
10. Юилл Джексон 1 0.06
11. Кауэлл Кейд 1 0.06
12. Хюсен Дэнни 1 0.06
13. Аланис Освальдо 1 0.06
14. Марье Поль 1 0.06
15. Эрикссон Магнус 0 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 7 0.41
2. Мерам Джастин 3 0.18
3. Руснак Альберт 3 (2) 0.18
4. Бэрд Кори 2 0.12
5. Чанг Майкель 1 0.06
6. Руис Пабло 1 0.06
7. Росси Джузеппе 1 0.06
8. Глэд Джастин 1 0.06
9. Джонсон Сэм 1 0.06
10. Мартинес Дуглас 1 0.06

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Юнгвирт Флориан 5 0
2. Риос Андрес 3 0
3. Эспиноса Кристиан 3 0
4. Юилл Джексон 3 0
5. Жудсон 3 0
6. Фьерро Карлос 2 0
7. Лима Ник 2 0
8. Салинас Ши 1 0
9. Эрикссон Магнус 1 0
10. Хюсен Дэнни 1 0
11. Аланис Освальдо 1 0
12. Томпсон Томми 1 0
13. Лопес Маркос IV 1 0
14. Марье Поль 1 0
15. Марцинковски Джеймс 1 0
16. Бисон Таннер 1 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Бекерман Кайл 4 1
2. Эррера Аарон 5 0
3. Руис Пабло 4 0
4. Глэд Джастин 4 0
5. Бэрд Кори 4 0
6. Крейлах Дамир 3 0
7. Тоя Донни 3 0
8. Джонсон Сэм 3 0
9. Мартинес Дуглас 1 1
10. Сильва Марсело 2 0
11. Мерам Джастин 1 0
12. Чанг Майкель 1 0
13. Портильо Джастин 1 0
14. Луис Эвертон II 1 0
15. Беслер Ник 1 0
16. Рамирес Хейсон 1 0
17. Холт Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 4% (1) 4% (1) 16% (4) 20% (5) 12% (3) 44% (11)
 Реал Солт-Лейк 9.52% (2) 14.29% (3) 4.76% (1) 19.05% (4) 9.52% (2) 42.86% (9)

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -
Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Реал Солт-Лейк: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чемпионат МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 3:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    11'
    Сильва Марсело получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Earthquakes Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Реал Солт-Лейк
2.15
3.68
3.49
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.13 3.30 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.15 3.55 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.65 3.32
  2.13 3.68 3.49

Самый высокий коэффициент на матч «Сан-Хосе Эрткуэйкс» – «Реал Солт-Лейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сан-Хосе Эрткуэйкс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Солт-Лейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сан-Хосе Эрткуэйкс» – «Реал Солт-Лейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.80 1.03 4.00 1.22 3.15 1.33 2.11 1.68 1.87 1.93 1.64 2.25 1.42 2.75 1.19 4.30 1.15 5.00 1.05 8.80 1.04 9.40
10.75 1.01 10.25 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.13 1.79 1.65 2.24 1.41 2.82 1.18 4.40 1.13 4.95 1.03 8.60
4.29 1.24 2.53 1.57 2.13 1.77 1.90 1.99 1.66 2.32 1.52 2.64 1.43 2.95 1.16 5.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.10 1.73 1.47 2.60 1.15 4.90 1.12 5.55
3.26 1.34 2.17 1.69 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.15
3.38 1.35 2.78 1.48 2.19 1.75 1.71 2.23 1.50 2.72 1.36 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95 1.28 3.45
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.23
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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