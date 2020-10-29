Сан-Хосе Эрткуэйкс
2:0
Конец матча
Стадион: Earthquakes Stadium
Реал Солт-Лейк
10' Желтая карточкаСильва Марсело
1:0
16' ГолВондоловски Крис
22' Желтая карточкаБеслер Ник
39' Желтая карточкаТоя Донни
53' Желтая карточкаЖудсон
59' Желтая карточкаЭррера Аарон
63' Желтая карточкаКрейлах Дамир
64' Желтая карточкаРиос Андрес
2:0
74' ГолВондоловски Крис
24
Лима
Ник
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
25
Риос
Андрес
51
Путна
Эндрю
22
Эррера
Аарон
14
Онуоха
Недум
16
Чанг
Майкель
13
Беслер
Ник
10
Бэрд
Кори
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
25 Риос АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
-
33 Марье ПольЗащитник
- Защитник
-
37 Кашия ГурамЗащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаджи СиадПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
-
51 Путна ЭндрюВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
-
10 Бэрд КориПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Шмитт ТейтЗащитник
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Freddy Juarez
Ход матча
10'
16'
1:0
22'
39'
53'
59'
63'
64'
74'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вондоловски Крис
|6 (2)
|0.32
|2.
|Риос Андрес
|4 (1)
|0.21
|3.
|Эспиноса Кристиан
|2
|0.11
|4.
|Фьерро Карлос
|2
|0.11
|5.
|Лима Ник
|2
|0.11
|6.
|Салинас Ши
|2
|0.11
|7.
|Казаишвили Валерий
|2
|0.11
|8.
|Томпсон Томми
|1
|0.05
|9.
|Лопес Маркос IV
|1
|0.05
|10.
|Юилл Джексон
|1
|0.05
|11.
|Кауэлл Кейд
|1
|0.05
|12.
|Хюсен Дэнни
|1
|0.05
|13.
|Аланис Освальдо
|1
|0.05
|14.
|Марье Поль
|1
|0.05
|15.
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|7
|0.39
|2.
|Мерам Джастин
|3
|0.17
|3.
|Руснак Альберт
|3 (2)
|0.17
|4.
|Бэрд Кори
|2
|0.11
|5.
|Чанг Майкель
|1
|0.06
|6.
|Руис Пабло
|1
|0.06
|7.
|Росси Джузеппе
|1
|0.06
|8.
|Глэд Джастин
|1
|0.06
|9.
|Джонсон Сэм
|1
|0.06
|10.
|Мартинес Дуглас
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Юнгвирт Флориан
|5
|0
|2.
|Риос Андрес
|4
|0
|3.
|Жудсон
|4
|0
|4.
|Эспиноса Кристиан
|3
|0
|5.
|Юилл Джексон
|3
|0
|6.
|Фьерро Карлос
|2
|0
|7.
|Лима Ник
|2
|0
|8.
|Салинас Ши
|1
|0
|9.
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|10.
|Хюсен Дэнни
|1
|0
|11.
|Аланис Освальдо
|1
|0
|12.
|Томпсон Томми
|1
|0
|13.
|Лопес Маркос IV
|1
|0
|14.
|Марье Поль
|1
|0
|15.
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
|16.
|Бисон Таннер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эррера Аарон
|6
|0
|2.
|Бекерман Кайл
|4
|1
|3.
|Крейлах Дамир
|4
|0
|4.
|Руис Пабло
|4
|0
|5.
|Тоя Донни
|4
|0
|6.
|Глэд Джастин
|4
|0
|7.
|Бэрд Кори
|4
|0
|8.
|Сильва Марсело
|3
|0
|9.
|Джонсон Сэм
|3
|0
|10.
|Мартинес Дуглас
|1
|1
|11.
|Беслер Ник
|2
|0
|12.
|Мерам Джастин
|1
|0
|13.
|Чанг Майкель
|1
|0
|14.
|Портильо Джастин
|1
|0
|15.
|Луис Эвертон II
|1
|0
|16.
|Рамирес Хейсон
|1
|0
|17.
|Холт Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3.7% (1)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|40.74% (11)
|Реал Солт-Лейк
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|42.86% (9)
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Реал Солт-Лейк: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сан-Хосе Эрткуэйкс» – «Реал Солт-Лейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сан-Хосе Эрткуэйкс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Солт-Лейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сан-Хосе Эрткуэйкс» – «Реал Солт-Лейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.80
|1.03
|2.75
|1.42
|—
|—
|3.15
|1.33
|—
|—
|1.48
|2.55
|1.87
|1.93
|1.64
|2.25
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.19
|4.30
|1.04
|9.00
|1.05
|8.80
|1.07
|7.50
|
|10.75
|1.01
|10.25
|1.02
|3.98
|1.23
|—
|—
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.13
|1.79
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.41
|2.82
|1.18
|4.40
|1.13
|4.95
|1.03
|8.60
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|2.45
|1.59
|2.02
|1.85
|1.57
|2.48
|1.38
|3.16
|1.37
|3.20
|1.21
|4.65
|1.35
|3.36
|1.71
|2.21
|1.22
|4.48
|—
|—
|1.18
|5.18
|—
|—
|—
|—