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Сан-Хосе Эрткуэйкс
2:0
Конец матча

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
10' Желтая карточка
Сильва Марсело
1:0
16' Гол
Вондоловски Крис
22' Желтая карточка
Беслер Ник
39' Желтая карточка
Тоя Донни
53' Желтая карточка
Жудсон
59' Желтая карточка
Эррера Аарон
63' Желтая карточка
Крейлах Дамир
64' Желтая карточка
Риос Андрес
2:0
74' Гол
Вондоловски Крис
90'+6
18
Марцинковски
Джеймс
24
Лима
Ник
23
Юнгвирт
Флориан
4
Аланис
Освальдо
27
Лопес
Маркос
IV
93
Жудсон
10
Эспиноса
Кристиан
14
Юилл
Джексон
25
Риос
Андрес
21
Фьерро
Карлос
8
Вондоловски
Крис
51
Путна
Эндрю
22
Эррера
Аарон
30
Сильва
Марсело
14
Онуоха
Недум
4
Тоя
Донни
16
Чанг
Майкель
25
Луис
Эвертон
II
13
Беслер
Ник
10
Бэрд
Кори
11
Руснак
Альберт
8
Крейлах
Дамир
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-1-4-1
Реал Солт-Лейк
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вондоловски Крис 6 (2) 0.32
2. Риос Андрес 4 (1) 0.21
3. Эспиноса Кристиан 2 0.11
4. Фьерро Карлос 2 0.11
5. Лима Ник 2 0.11
6. Салинас Ши 2 0.11
7. Казаишвили Валерий 2 0.11
8. Томпсон Томми 1 0.05
9. Лопес Маркос IV 1 0.05
10. Юилл Джексон 1 0.05
11. Кауэлл Кейд 1 0.05
12. Хюсен Дэнни 1 0.05
13. Аланис Освальдо 1 0.05
14. Марье Поль 1 0.05
15. Эрикссон Магнус 0 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 7 0.39
2. Мерам Джастин 3 0.17
3. Руснак Альберт 3 (2) 0.17
4. Бэрд Кори 2 0.11
5. Чанг Майкель 1 0.06
6. Руис Пабло 1 0.06
7. Росси Джузеппе 1 0.06
8. Глэд Джастин 1 0.06
9. Джонсон Сэм 1 0.06
10. Мартинес Дуглас 1 0.06

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Юнгвирт Флориан 5 0
2. Риос Андрес 4 0
3. Жудсон 4 0
4. Эспиноса Кристиан 3 0
5. Юилл Джексон 3 0
6. Фьерро Карлос 2 0
7. Лима Ник 2 0
8. Салинас Ши 1 0
9. Эрикссон Магнус 1 0
10. Хюсен Дэнни 1 0
11. Аланис Освальдо 1 0
12. Томпсон Томми 1 0
13. Лопес Маркос IV 1 0
14. Марье Поль 1 0
15. Марцинковски Джеймс 1 0
16. Бисон Таннер 1 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Эррера Аарон 6 0
2. Бекерман Кайл 4 1
3. Крейлах Дамир 4 0
4. Руис Пабло 4 0
5. Тоя Донни 4 0
6. Глэд Джастин 4 0
7. Бэрд Кори 4 0
8. Сильва Марсело 3 0
9. Джонсон Сэм 3 0
10. Мартинес Дуглас 1 1
11. Беслер Ник 2 0
12. Мерам Джастин 1 0
13. Чанг Майкель 1 0
14. Портильо Джастин 1 0
15. Луис Эвертон II 1 0
16. Рамирес Хейсон 1 0
17. Холт Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3.7% (1) 7.41% (2) 14.81% (4) 18.52% (5) 14.81% (4) 40.74% (11)
 Реал Солт-Лейк 9.52% (2) 14.29% (3) 4.76% (1) 19.05% (4) 9.52% (2) 42.86% (9)

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -
Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Реал Солт-Лейк: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чемпионат МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Тоя Донни получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Беслер Ник получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Вондоловски Крис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Сильва Марсело получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Earthquakes Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.02 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 4.30 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.65 3.32
  1.28 4.86 17.61

Самый высокий коэффициент на матч «Сан-Хосе Эрткуэйкс» – «Реал Солт-Лейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сан-Хосе Эрткуэйкс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Солт-Лейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сан-Хосе Эрткуэйкс» – «Реал Солт-Лейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.80 1.03 2.75 1.42 3.15 1.33 1.48 2.55 1.87 1.93 1.64 2.25 1.04 9.00 1.19 4.30 1.04 9.00 1.05 8.80 1.07 7.50
10.75 1.01 10.25 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.13 1.79 1.65 2.24 1.41 2.82 1.18 4.40 1.13 4.95 1.03 8.60
2.45 1.59 2.02 1.85 1.57 2.48 1.38 3.16 1.37 3.20 1.21 4.65 1.35 3.36 1.71 2.21 1.22 4.48 1.18 5.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
3.30 1.30 2.10 1.73 1.22 4.00 1.15 4.90 1.20 4.20 1.02 11.00
3.26 1.34 2.17 1.69 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.15
3.38 1.35 2.78 1.48 2.19 1.75 1.71 2.23 1.85 2.03 1.53 2.60 1.22 4.57
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95 1.28 3.45
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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