Лос-Анджелес
1:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Banc of California Stadium
Хьюстон Динамо
1:0
9' ГолРосси Диего
18
Бисама
Хосе
24
Серен
Дарвин
22
Вера
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Бисама ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рамос Таб
Ход матча
9'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Росси Диего
|11 (1)
|0.65
|2.
|Райт-Филлипс Брэдли
|8
|0.47
|3.
|Мусовски Дэниел
|5
|0.29
|4.
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.18
|5.
|Родригес Брайан II
|2
|0.12
|6.
|Хинелья Франсиско
|1
|0.06
|7.
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.06
|8.
|Атуэста Эдуард
|1 (1)
|0.06
|9.
|Якович Деян
|1
|0.06
|10.
|Вела Карлос
|1
|0.06
|11.
|Эль-Мунир Мохаммед
|1
|0.06
|12.
|Christian Torres
|1
|0.06
|13.
|Блессинг Латиф
|0
|0
|14.
|Найяр Энди
|0
|0
|15.
|Kwadwo Opoku
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кинтеро Дарвин
|7
|0.39
|2.
|Родригес Мемо
|5
|0.28
|3.
|Элис Альберт
|4 (1)
|0.22
|4.
|Хансен Николай
|2
|0.11
|5.
|Ariel Lassiter
|2
|0.11
|6.
|Кристиан Рамирез
|2
|0.11
|7.
|Фигероа Мэйнор
|2
|0.11
|8.
|Серен Дарвин
|1 (1)
|0.06
|9.
|Манотас Мауро
|1
|0.06
|10.
|Джункуа Сэм
|1
|0.06
|11.
|Валентин Зарек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Харви Джордан
|3
|0
|2.
|Сифуэнтес Хосе
|3
|0
|3.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|1
|4.
|Якович Деян
|2
|0
|5.
|Блессинг Латиф
|2
|0
|6.
|Атуэста Эдуард
|2
|0
|7.
|Сегура Эдди
|2
|0
|8.
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|9.
|Хинелья Франсиско
|2
|0
|10.
|Эль-Мунир Мохаммед
|2
|0
|11.
|Найяр Энди
|1
|0
|12.
|Сисниего Пабло
|1
|0
|13.
|Паласиос Диего
|1
|0
|14.
|Дуэньяс Эрик
|1
|0
|15.
|Kwadwo Opoku
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фигероа Мэйнор
|5
|0
|2.
|Струна Альяж
|5
|0
|3.
|Вера Матиас
|5
|0
|4.
|Родригес Мемо
|5
|0
|5.
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|6.
|Боньек Оскар
|3
|0
|7.
|Элис Альберт
|1
|1
|8.
|Серен Дарвин
|2
|0
|9.
|Ariel Lassiter
|2
|0
|10.
|Лундквист Адам
|2
|0
|11.
|Манотас Мауро
|0
|1
|12.
|Заибо Вильфред
|1
|0
|13.
|Мартинес Томас
|1
|0
|14.
|Марко Марич II
|1
|0
|15.
|Фуэнмайор Алехандро
|1
|0
|16.
|Лемуан Никколо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес
|13.89% (5)
|11.11% (4)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|16.67% (6)
|22.22% (8)
|Хьюстон Динамо
|3.7% (1)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс
Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Хьюстон Динамо: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|3:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:3 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лос-Анджелес» – «Хьюстон Динамо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лос-Анджелес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хьюстон Динамо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лос-Анджелес» – «Хьюстон Динамо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|
|6.80
|1.07
|5.90
|1.09
|3.20
|1.32
|—
|—
|2.60
|1.44
|2.03
|1.78
|1.96
|1.85
|1.77
|2.04
|1.59
|2.35
|—
|—
|1.40
|2.80
|1.22
|3.80
|1.19
|4.60
|1.08
|7.80
|1.07
|7.50
|1.01
|12.60
|
|6.70
|1.07
|5.95
|1.10
|3.50
|1.28
|—
|—
|2.65
|1.48
|—
|—
|2.00
|1.90
|—
|—
|1.60
|2.34
|—
|—
|1.41
|2.82
|1.20
|4.15
|1.15
|4.70
|1.05
|7.60
|—
|—
|—
|—
|
|7.46
|1.11
|—
|—
|3.20
|1.37
|2.63
|1.53
|2.61
|1.53
|2.22
|1.70
|1.99
|1.89
|1.78
|2.11
|1.58
|2.48
|1.51
|2.68
|1.40
|3.09
|—
|—
|1.16
|5.58
|—
|—
|—
|—
|—
|—