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Лос-Анджелес
1:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Хьюстон Динамо
0'
1:0
9' Гол
Росси Диего
11'
1
Фермеер
Кеннет
13
Эль-Мунир
Мохаммед
94
Jesus
Murillo
4
Сегура
Эдди
12
Паласиос
Диего
8
Хинелья
Франсиско
20
Атуэста
Эдуард
11
Сифуэнтес
Хосе
17
Родригес
Брайан
II
16
Мусовски
Дэниел
9
Росси
Диего
1
Марко
Марич
II
18
Бисама
Хосе
15
Фигероа
Мэйнор
36
Кабрера
Виктор
4
Валентин
Зарек
24
Серен
Дарвин
22
Вера
Матиас
8
Родригес
Мемо
12
Хансен
Николай
9
Манотас
Мауро
23
Кинтеро
Дарвин
Лос-Анджелес
4-3-3
Хьюстон Динамо
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 11 (1) 0.65
2. Райт-Филлипс Брэдли 8 0.47
3. Мусовски Дэниел 5 0.29
4. Кайе Марк-Энтони 3 0.18
5. Родригес Брайан II 2 0.12
6. Хинелья Франсиско 1 0.06
7. Сифуэнтес Хосе 1 0.06
8. Атуэста Эдуард 1 (1) 0.06
9. Якович Деян 1 0.06
10. Вела Карлос 1 0.06
11. Эль-Мунир Мохаммед 1 0.06
12. Christian Torres 1 0.06
13. Блессинг Латиф 0 0
14. Найяр Энди 0 0
15. Kwadwo Opoku 0 0
Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кинтеро Дарвин 7 0.39
2. Родригес Мемо 5 0.28
3. Элис Альберт 4 (1) 0.22
4. Хансен Николай 2 0.11
5. Ariel Lassiter 2 0.11
6. Кристиан Рамирез 2 0.11
7. Фигероа Мэйнор 2 0.11
8. Серен Дарвин 1 (1) 0.06
9. Манотас Мауро 1 0.06
10. Джункуа Сэм 1 0.06
11. Валентин Зарек 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Харви Джордан 3 0
2. Сифуэнтес Хосе 3 0
3. Кайе Марк-Энтони 1 1
4. Якович Деян 2 0
5. Блессинг Латиф 2 0
6. Атуэста Эдуард 2 0
7. Сегура Эдди 2 0
8. Блэкмон Тристан 2 0
9. Хинелья Франсиско 2 0
10. Эль-Мунир Мохаммед 2 0
11. Найяр Энди 1 0
12. Сисниего Пабло 1 0
13. Паласиос Диего 1 0
14. Дуэньяс Эрик 1 0
15. Kwadwo Opoku 1 0
Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Фигероа Мэйнор 5 0
2. Струна Альяж 5 0
3. Вера Матиас 5 0
4. Родригес Мемо 5 0
5. Кинтеро Дарвин 4 0
6. Боньек Оскар 3 0
7. Элис Альберт 1 1
8. Серен Дарвин 2 0
9. Ariel Lassiter 2 0
10. Лундквист Адам 2 0
11. Манотас Мауро 0 1
12. Заибо Вильфред 1 0
13. Мартинес Томас 1 0
14. Марко Марич II 1 0
15. Фуэнмайор Алехандро 1 0
16. Лемуан Никколо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес 13.89% (5) 11.11% (4) 22.22% (8) 13.89% (5) 16.67% (6) 22.22% (8)
 Хьюстон Динамо 3.7% (1) 18.52% (5) 14.81% (4) 22.22% (6) 18.52% (5) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс
Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -
Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Хьюстон Динамо: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо МЛС
Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Открытый Кубок Хьюстон Динамо 2:2 Лос-Анджелес МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 3:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Росси Диего бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Хьюстон Динамо
1.55
5.30
5.76
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 5.30 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 5.00 5.25
  1.55 4.44 5.76

Самый высокий коэффициент на матч «Лос-Анджелес» – «Хьюстон Динамо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лос-Анджелес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хьюстон Динамо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лос-Анджелес» – «Хьюстон Динамо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
6.80 1.07 5.90 1.09 3.20 1.32 2.60 1.44 2.03 1.78 1.96 1.85 1.77 2.04 1.59 2.35 1.40 2.80 1.22 3.80 1.19 4.60 1.08 7.80 1.07 7.50 1.01 12.60
6.70 1.07 5.95 1.10 3.50 1.28 2.65 1.48 2.00 1.90 1.60 2.34 1.41 2.82 1.20 4.15 1.15 4.70 1.05 7.60
7.46 1.11 3.20 1.37 2.63 1.53 2.61 1.53 2.22 1.70 1.99 1.89 1.78 2.11 1.58 2.48 1.51 2.68 1.40 3.09 1.16 5.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 3.20 1.32 1.88 1.95 1.39 2.85 1.25 3.75
4.70 1.19 3.60 1.29 1.89 1.91 1.41 2.91 1.29 3.60
3.60 1.32 3.07 1.40 2.15 1.75 1.79 2.10 1.56 2.52 1.33 3.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.41 1.52 1.81 1.93 1.48 2.48
5.80 1.14 5.15 1.16 2.43 1.56 1.81 2.00 1.47 2.68 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.90
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
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