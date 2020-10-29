Лос-Анджелес
2:1
Конец матча
Стадион: Banc of California Stadium
Хьюстон Динамо
1:0
9' ГолРосси Диего
2:0
22' ГолСегура Эдди
32' Желтая карточкаСегура Эдди
2:0
32' Не забитый пенальтиМанотас Мауро
33' Желтая карточкаВера Матиас
2:1
46' ГолAriel Lassiter
59' Вторая желтая карточкаВера Матиас
72' Желтая карточкаКинтеро Дарвин
84' Желтая карточкаСифуэнтес Хосе
85' Желтая карточкаБлессинг Латиф
90' Желтая карточкаБоньек Оскар
18
Бисама
Хосе
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Бисама ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рамос Таб
Ход матча
9'
22'
2:0
32'
32'
2:0
33'
46'
2:1
59'
72'
84'
85'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Росси Диего
|12 (1)
|0.67
|2.
|Райт-Филлипс Брэдли
|8
|0.44
|3.
|Мусовски Дэниел
|5
|0.28
|4.
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.17
|5.
|Родригес Брайан II
|2
|0.11
|6.
|Хинелья Франсиско
|1
|0.06
|7.
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.06
|8.
|Атуэста Эдуард
|1 (1)
|0.06
|9.
|Эль-Мунир Мохаммед
|1
|0.06
|10.
|Якович Деян
|1
|0.06
|11.
|Вела Карлос
|1
|0.06
|12.
|Сегура Эдди
|1
|0.06
|13.
|Christian Torres
|1
|0.06
|14.
|Блессинг Латиф
|0
|0
|15.
|Найяр Энди
|0
|0
|16.
|Jesus Murillo
|0
|0
|17.
|Kwadwo Opoku
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кинтеро Дарвин
|7
|0.37
|2.
|Родригес Мемо
|5
|0.26
|3.
|Элис Альберт
|4 (1)
|0.21
|4.
|Ariel Lassiter
|3
|0.16
|5.
|Хансен Николай
|2
|0.11
|6.
|Кристиан Рамирез
|2
|0.11
|7.
|Фигероа Мэйнор
|2
|0.11
|8.
|Серен Дарвин
|1 (1)
|0.05
|9.
|Манотас Мауро
|1
|0.05
|10.
|Джункуа Сэм
|1
|0.05
|11.
|Валентин Зарек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|2.
|Харви Джордан
|3
|0
|3.
|Блессинг Латиф
|3
|0
|4.
|Сегура Эдди
|3
|0
|5.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|1
|6.
|Якович Деян
|2
|0
|7.
|Атуэста Эдуард
|2
|0
|8.
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|9.
|Хинелья Франсиско
|2
|0
|10.
|Эль-Мунир Мохаммед
|2
|0
|11.
|Найяр Энди
|1
|0
|12.
|Сисниего Пабло
|1
|0
|13.
|Паласиос Диего
|1
|0
|14.
|Дуэньяс Эрик
|1
|0
|15.
|Kwadwo Opoku
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вера Матиас
|6
|1
|2.
|Кинтеро Дарвин
|5
|0
|3.
|Фигероа Мэйнор
|5
|0
|4.
|Струна Альяж
|5
|0
|5.
|Родригес Мемо
|5
|0
|6.
|Боньек Оскар
|4
|0
|7.
|Элис Альберт
|1
|1
|8.
|Серен Дарвин
|2
|0
|9.
|Ariel Lassiter
|2
|0
|10.
|Лундквист Адам
|2
|0
|11.
|Манотас Мауро
|0
|1
|12.
|Заибо Вильфред
|1
|0
|13.
|Мартинес Томас
|1
|0
|14.
|Марко Марич II
|1
|0
|15.
|Фуэнмайор Алехандро
|1
|0
|16.
|Лемуан Никколо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес
|15.79% (6)
|13.16% (5)
|21.05% (8)
|13.16% (5)
|15.79% (6)
|21.05% (8)
|Хьюстон Динамо
|3.57% (1)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|25% (7)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс
Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Хьюстон Динамо: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лос-Анджелес» – «Хьюстон Динамо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лос-Анджелес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хьюстон Динамо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лос-Анджелес» – «Хьюстон Динамо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|
|6.80
|1.07
|5.90
|1.09
|6.80
|1.08
|—
|—
|2.60
|1.44
|2.03
|1.78
|2.35
|1.55
|1.77
|2.04
|1.59
|2.35
|—
|—
|1.25
|3.75
|—
|—
|1.22
|3.80
|1.03
|10.00
|1.08
|7.80
|1.03
|10.00
|1.01
|12.60
|
|6.70
|1.07
|5.95
|1.10
|3.50
|1.28
|—
|—
|2.65
|1.48
|—
|—
|2.00
|1.90
|—
|—
|1.60
|2.34
|—
|—
|1.41
|2.82
|—
|—
|1.20
|4.15
|1.15
|4.70
|1.05
|7.60
|—
|—
|—
|—
|
|7.46
|1.11
|—
|—
|6.88
|1.12
|2.63
|1.53
|2.61
|1.53
|2.22
|1.70
|1.96
|1.90
|1.63
|2.34
|3.18
|1.38
|2.27
|1.68
|1.90
|1.98
|1.63
|2.36
|1.37
|3.20
|1.23
|4.34
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|
|4.50
|1.18
|—
|—
|3.20
|1.32
|—
|—
|2.45
|1.50
|—
|—
|1.39
|2.85
|1.30
|3.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.04
|9.00
|
|4.70
|1.19
|—
|—
|3.60
|1.29
|—
|—
|1.89
|1.91
|—
|—
|1.41
|2.91
|1.29
|3.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|3.60
|1.32
|3.07
|1.40
|2.15
|1.75
|1.79
|2.10
|1.56
|2.52
|1.33
|3.48
|2.17
|1.74
|1.78
|2.11
|1.38
|3.15
|1.26
|4.00
|—
|—