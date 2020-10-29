Сириус
0:0
Второй тайм: 79'
Стадион: Студентернас
АИК
24' Желтая карточкаYukiya Sugita
29' Желтая карточкаEnock Kofi Adu1
65' Желтая карточкаHjalmar Ekdal
29
Eric
Kahl
34
Erik
Ring
25
Оума
Эрик
36
Гойтом
Хенок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Jamie RocheПолузащитник
-
17 Adam StaahlПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Eric KahlЗащитник
-
34 Erik RingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Оума ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Рогич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
Ход матча
24'
29'
65'
67'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Stefano Holmquist
|11 (2)
|0.44
|2.
|Yukiya Sugita
|7
|0.28
|3.
|Саид Мохаммед
|6 (5)
|0.24
|4.
|Андерссон Элиас
|6
|0.24
|5.
|Axel Bjoernstroem
|4
|0.16
|6.
|Nahom Girmai Netabay
|4
|0.16
|7.
|Karl Larsson
|1
|0.04
|8.
|Шабани Лаорент
|0
|0
|9.
|Тор Никлас
|0
|0
|10.
|Adam Staahl
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гойтом Хенок
|7
|0.28
|2.
|Ларссон Себастьян
|5 (2)
|0.2
|3.
|Paulos Abraham
|3
|0.12
|4.
|Бауи Набиль
|2
|0.08
|5.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.08
|6.
|Рогич Филип
|1
|0.04
|7.
|Асани Ясир
|1
|0.04
|8.
|Люстиг Микаэль
|1
|0.04
|9.
|Метс Кароль
|1
|0.04
|10.
|Карлссон Пер II
|1
|0.04
|11.
|Robin Tihi
|1
|0.04
|12.
|Enock Kofi Adu1
|1 (1)
|0.04
|13.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
|14.
|Хаугор Якоб
|0
|0
|15.
|Сильва Стефан
|0
|0
|16.
|Рашиди Херади
|0
|0
|17.
|Eric Kahl
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Adam Hellborg
|6
|0
|2.
|Stefano Holmquist
|4
|1
|3.
|Karl Larsson
|5
|0
|4.
|Бьоркстрём Тим
|5
|0
|5.
|Андерссон Элиас
|4
|0
|6.
|Юнссон Лукас
|3
|0
|7.
|Hjalmar Ekdal
|3
|0
|8.
|Сисей Кебба
|2
|0
|9.
|Ярль Даниель
|2
|0
|10.
|Axel Bjoernstroem
|2
|0
|11.
|Nahom Girmai Netabay
|2
|0
|12.
|Саид Мохаммед
|1
|0
|13.
|Yukiya Sugita
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Eric Kahl
|6
|0
|2.
|Офори Эбенезер
|4
|1
|3.
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|4.
|Бауи Набиль
|5
|0
|5.
|Метс Кароль
|5
|0
|6.
|Карлссон Пер II
|3
|1
|7.
|Enock Kofi Adu1
|4
|0
|8.
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|1
|9.
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|10.
|Рогич Филип
|2
|0
|11.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|12.
|Мишель Феликс
|2
|0
|13.
|Robin Tihi
|2
|0
|14.
|Гойтом Хенок
|1
|0
|15.
|Стаматопулос Кенни
|1
|0
|16.
|Димитриадис Панайотис
|1
|0
|17.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|18.
|Оума Эрик
|1
|0
|19.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|20.
|Paulos Abraham
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сириус
|10.26% (4)
|15.38% (6)
|10.26% (4)
|20.51% (8)
|25.64% (10)
|17.95% (7)
|АИК
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: + = -Юргорден 4:0 Сириус Сириус 2:3 Эстерсунд Норрчёпинг 1:2 Сириус Эребру 2:1 Сириус
Сириус 2:1 Фалькенберг Хеккен 1:1 Сириус Варберг БоИС 2:0 Сириус Сириус 3:1 Хаммарбю Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус
АИК Последние 20 матчей: + = -Норрчёпинг 2:2 АИК АИК 2:0 Гётеборг Эстерсунд 1:2 АИК Карлшлунд 1:2 АИК
Последние игры между собой
Сириус: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 9
АИК: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|25
|14
|8
|3
|51 - 25
|50
|2.
|Юргорден
|25
|12
|6
|7
|41 - 27
|42
|3.
|Норрчёпинг
|25
|11
|7
|7
|51 - 37
|40
|4.
|Хеккен
|25
|10
|10
|5
|38 - 26
|40
|5.
|Эльфсборг
|25
|9
|13
|3
|39 - 32
|40
|6.
|Хаммарбю
|25
|10
|9
|6
|41 - 36
|39
|7.
|Сириус
|0:0
|25
|9
|9
|7
|40 - 41
|36
|8.
|Эребру
|25
|9
|6
|10
|32 - 36
|33
|9.
|Эстерсунд
|25
|8
|9
|8
|26 - 29
|33
|10.
|АИК
|0:0
|25
|8
|8
|9
|26 - 28
|32
|11.
|Мьельбю
|25
|8
|8
|9
|37 - 41
|32
|12.
|Варберг БоИС
|25
|7
|7
|11
|33 - 38
|28
|13.
|Гётеборг
|25
|4
|12
|9
|27 - 39
|24
|14.
|Хельсинборг
|25
|4
|10
|11
|28 - 41
|22
|15.
|Фалькенберг
|25
|4
|8
|13
|26 - 42
|20
|16.
|Кальмар
|25
|4
|8
|13
|26 - 44
|20
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сириус» – «АИК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сириус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АИК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сириус» – «АИК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|2.37
|1.52
|—
|—
|7.90
|1.06
|—
|—
|1.28
|3.45
|—
|—
|2.65
|1.49
|2.15
|1.73
|1.04
|9.00
|1.71
|2.14
|1.44
|2.65
|1.03
|10.00
|1.13
|5.60
|1.04
|9.00
|1.02
|11.00
|1.03
|10.00
|
|9.20
|1.02
|—
|—
|8.40
|1.05
|—
|—
|3.46
|1.29
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.93
|1.96
|—
|—
|1.49
|2.62
|1.32
|3.26
|1.12
|5.60
|1.08
|6.15
|1.00
|10.75
|—
|—
|
|2.14
|1.76
|1.79
|2.10
|1.43
|2.95
|2.03
|1.85
|1.23
|4.36
|1.51
|2.66
|1.43
|2.95
|1.58
|2.47
|1.19
|4.93
|1.65
|2.33
|1.44
|2.88
|1.14
|6.08
|—
|—
|1.11
|7.37
|—
|—
|—
|—