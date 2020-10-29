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Сириус
0:0
Конец матча

Стадион:
АИК
0'
24' Желтая карточка
Yukiya Sugita
29' Желтая карточка
Enock Kofi Adu1
65' Желтая карточка
Hjalmar Ekdal
84' Желтая карточка
Nahom Girmai Netabay
88' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
90'+4
1
Юнссон
Лукас
27
Карлссон
Йохан
13
Hjalmar
Ekdal
8
Бьоркстрём
Тим
16
Axel
Bjoernstroem
99
Nahom
Girmai
Netabay
2
Adam
Hellborg
10
Андерссон
Элиас
23
Yukiya
Sugita
26
Саид
Мохаммед
18
Шабани
Лаорент
23
Яношевич
Будимир
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
3
Карлссон
Пер
II
29
Eric
Kahl
34
Erik
Ring
7
Ларссон
Себастьян
8
Enock
Kofi
Adu1
25
Оума
Эрик
14
Paulos
Abraham
36
Гойтом
Хенок
Сириус
4-3-3
АИК
4-4-2

Ход матча

24'
Yukiya Sugita
 
29'
 
Enock Kofi Adu1
46'
 
Хуссейн Билаль
Erik Ring
65'
Hjalmar Ekdal
 
67'
Jamie Roche
Шабани Лаорент
 
67'
 
Рогич Филип
Оума Эрик
67'
 
Сигторссон Колбейнн
Гойтом Хенок
77'
Ярль Даниель
Hjalmar Ekdal
 
77'
Adam Staahl
Adam Hellborg
 
84'
Nahom Girmai Netabay
 
88'
 
Ларссон Себастьян

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Stefano Holmquist 11 (2) 0.44
2. Yukiya Sugita 7 0.28
3. Саид Мохаммед 6 (5) 0.24
4. Андерссон Элиас 6 0.24
5. Axel Bjoernstroem 4 0.16
6. Nahom Girmai Netabay 4 0.16
7. Karl Larsson 1 0.04
8. Шабани Лаорент 0 0
9. Тор Никлас 0 0
10. Adam Staahl 0 0
АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гойтом Хенок 7 0.28
2. Ларссон Себастьян 5 (2) 0.2
3. Paulos Abraham 3 0.12
4. Бауи Набиль 2 0.08
5. Хуссейн Билаль 2 0.08
6. Рогич Филип 1 0.04
7. Асани Ясир 1 0.04
8. Люстиг Микаэль 1 0.04
9. Метс Кароль 1 0.04
10. Карлссон Пер II 1 0.04
11. Robin Tihi 1 0.04
12. Enock Kofi Adu1 1 (1) 0.04
13. Сигторссон Колбейнн 0 0
14. Хаугор Якоб 0 0
15. Сильва Стефан 0 0
16. Рашиди Херади 0 0
17. Eric Kahl 0 0

Карточки

Сириус
# Игрок      
1. Adam Hellborg 6 0
2. Stefano Holmquist 4 1
3. Karl Larsson 5 0
4. Бьоркстрём Тим 5 0
5. Андерссон Элиас 4 0
6. Юнссон Лукас 3 0
7. Hjalmar Ekdal 3 0
8. Nahom Girmai Netabay 3 0
9. Сисей Кебба 2 0
10. Ярль Даниель 2 0
11. Axel Bjoernstroem 2 0
12. Саид Мохаммед 1 0
13. Yukiya Sugita 1 0
АИК
# Игрок      
1. Ларссон Себастьян 6 0
2. Eric Kahl 6 0
3. Офори Эбенезер 4 1
4. Бауи Набиль 5 0
5. Метс Кароль 5 0
6. Карлссон Пер II 3 1
7. Enock Kofi Adu1 4 0
8. Папаяннопулос Сотирис 2 1
9. Хуссейн Билаль 3 0
10. Рогич Филип 2 0
11. Гранли Даниэль 2 0
12. Мишель Феликс 2 0
13. Robin Tihi 2 0
14. Гойтом Хенок 1 0
15. Стаматопулос Кенни 1 0
16. Димитриадис Панайотис 1 0
17. Линдквист Расмус 1 0
18. Оума Эрик 1 0
19. Tom Strannegaard 1 0
20. Paulos Abraham 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сириус 10.26% (4) 15.38% (6) 10.26% (4) 20.51% (8) 25.64% (10) 17.95% (7)
 АИК 11.54% (3) 15.38% (4) 11.54% (3) 19.23% (5) 15.38% (4) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 4:0 Сириус Сириус 2:3 Эстерсунд Норрчёпинг 1:2 Сириус Эребру 2:1 Сириус
Сириус 2:1 Фалькенберг Хеккен 1:1 Сириус Варберг БоИС 2:0 Сириус Сириус 3:1 Хаммарбю Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус
АИК Последние 20 матчей: + = -
Норрчёпинг 2:2 АИК АИК 2:0 Гётеборг Эстерсунд 1:2 АИК Карлшлунд 1:2 АИК
АИК 1:0 Мьельбю АИК 3:0 Хаммарбю Мальмё 0:0 АИК АИК 0:1 Хеккен АИК 2:0 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд Мьельбю 3:1 АИК АИК 1:2 Эльфсборг Кальмар 0:0 АИК АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг

Последние игры между собой

Сириус: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 9
АИК: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 0
АИК 1:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 2:3 АИК Аллсвенскан
АИК 2:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:4 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:1 АИК Товарищеские матчи Сириус 0:1 АИК Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 25 14 8 3 51 - 25 50
2. Юргорден 25 12 6 7 41 - 27 42
3. Норрчёпинг 25 11 7 7 51 - 37 40
4. Хеккен 25 10 10 5 38 - 26 40
5. Эльфсборг 25 9 13 3 39 - 32 40
6. Хаммарбю 25 10 9 6 41 - 36 39
7. Сириус 25 9 9 7 40 - 41 36
8. Эребру 25 9 6 10 32 - 36 33
9. Эстерсунд 25 8 9 8 26 - 29 33
10. АИК 25 8 8 9 26 - 28 32
11. Мьельбю 25 8 8 9 37 - 41 32
12. Варберг БоИС 25 7 7 11 33 - 38 28
13. Гётеборг 25 4 12 9 27 - 39 24
14. Хельсинборг 25 4 10 11 28 - 41 22
15. Фалькенберг 25 4 8 13 26 - 42 20
16. Кальмар 25 4 8 13 26 - 44 20
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Энок Кофи Аду получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Yukiya Sugita получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.35 2.00 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 1.45 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.81 3.46 2.47
  7.16 1.28 7.52

Самый высокий коэффициент на матч «Сириус» – «АИК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сириус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АИК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сириус» – «АИК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.55 2.35 7.90 1.06 1.07 7.50 2.65 1.49 2.15 1.73 1.04 9.00 1.71 2.14 1.44 2.65 1.03 10.00 1.13 5.60 1.04 9.00 1.02 11.00 1.03 10.00
9.20 1.02 8.40 1.05 3.46 1.29 2.72 1.46 1.93 1.96 1.49 2.62 1.32 3.26 1.12 5.60 1.08 6.15 1.00 10.75
1.32 3.52 1.18 5.23 1.43 2.95 2.03 1.85 1.23 4.36 1.51 2.66 1.43 2.95 1.58 2.47 1.19 4.93 1.65 2.33 1.44 2.88 1.14 6.08 1.11 7.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.05 1.86 1.94 1.02 11.00 1.10 6.00 1.01 12.60
2.91 1.41 1.93 1.87 1.44 2.79 1.13 5.80 1.09 7.10
1.20 4.74 1.10 7.60 1.19 5.00 1.51 2.66 1.37 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.42 1.69 2.10 1.28 3.60
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.28 3.68 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.30 1.32
Где смотреть матч Сириус 0:0 АИК онлайн

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