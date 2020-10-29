Сириус
0:0
Конец матча
Стадион: Студентернас
АИК
24' Желтая карточкаYukiya Sugita
29' Желтая карточкаEnock Kofi Adu1
65' Желтая карточкаHjalmar Ekdal
84' Желтая карточкаNahom Girmai Netabay
88' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
29
Eric
Kahl
34
Erik
Ring
25
Оума
Эрик
36
Гойтом
Хенок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Jamie RocheПолузащитник
-
17 Adam StaahlПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Eric KahlЗащитник
-
34 Erik RingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Оума ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Рогич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
Ход матча
24'
29'
65'
67'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Stefano Holmquist
|11 (2)
|0.44
|2.
|Yukiya Sugita
|7
|0.28
|3.
|Саид Мохаммед
|6 (5)
|0.24
|4.
|Андерссон Элиас
|6
|0.24
|5.
|Axel Bjoernstroem
|4
|0.16
|6.
|Nahom Girmai Netabay
|4
|0.16
|7.
|Karl Larsson
|1
|0.04
|8.
|Шабани Лаорент
|0
|0
|9.
|Тор Никлас
|0
|0
|10.
|Adam Staahl
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гойтом Хенок
|7
|0.28
|2.
|Ларссон Себастьян
|5 (2)
|0.2
|3.
|Paulos Abraham
|3
|0.12
|4.
|Бауи Набиль
|2
|0.08
|5.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.08
|6.
|Рогич Филип
|1
|0.04
|7.
|Асани Ясир
|1
|0.04
|8.
|Люстиг Микаэль
|1
|0.04
|9.
|Метс Кароль
|1
|0.04
|10.
|Карлссон Пер II
|1
|0.04
|11.
|Robin Tihi
|1
|0.04
|12.
|Enock Kofi Adu1
|1 (1)
|0.04
|13.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
|14.
|Хаугор Якоб
|0
|0
|15.
|Сильва Стефан
|0
|0
|16.
|Рашиди Херади
|0
|0
|17.
|Eric Kahl
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Adam Hellborg
|6
|0
|2.
|Stefano Holmquist
|4
|1
|3.
|Karl Larsson
|5
|0
|4.
|Бьоркстрём Тим
|5
|0
|5.
|Андерссон Элиас
|4
|0
|6.
|Юнссон Лукас
|3
|0
|7.
|Hjalmar Ekdal
|3
|0
|8.
|Nahom Girmai Netabay
|3
|0
|9.
|Сисей Кебба
|2
|0
|10.
|Ярль Даниель
|2
|0
|11.
|Axel Bjoernstroem
|2
|0
|12.
|Саид Мохаммед
|1
|0
|13.
|Yukiya Sugita
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ларссон Себастьян
|6
|0
|2.
|Eric Kahl
|6
|0
|3.
|Офори Эбенезер
|4
|1
|4.
|Бауи Набиль
|5
|0
|5.
|Метс Кароль
|5
|0
|6.
|Карлссон Пер II
|3
|1
|7.
|Enock Kofi Adu1
|4
|0
|8.
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|1
|9.
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|10.
|Рогич Филип
|2
|0
|11.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|12.
|Мишель Феликс
|2
|0
|13.
|Robin Tihi
|2
|0
|14.
|Гойтом Хенок
|1
|0
|15.
|Стаматопулос Кенни
|1
|0
|16.
|Димитриадис Панайотис
|1
|0
|17.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|18.
|Оума Эрик
|1
|0
|19.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|20.
|Paulos Abraham
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сириус
|10.26% (4)
|15.38% (6)
|10.26% (4)
|20.51% (8)
|25.64% (10)
|17.95% (7)
|АИК
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: + = -Юргорден 4:0 Сириус Сириус 2:3 Эстерсунд Норрчёпинг 1:2 Сириус Эребру 2:1 Сириус
Сириус 2:1 Фалькенберг Хеккен 1:1 Сириус Варберг БоИС 2:0 Сириус Сириус 3:1 Хаммарбю Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус
АИК Последние 20 матчей: + = -Норрчёпинг 2:2 АИК АИК 2:0 Гётеборг Эстерсунд 1:2 АИК Карлшлунд 1:2 АИК
Последние игры между собой
Сириус: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 9
АИК: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|25
|14
|8
|3
|51 - 25
|50
|2.
|Юргорден
|25
|12
|6
|7
|41 - 27
|42
|3.
|Норрчёпинг
|25
|11
|7
|7
|51 - 37
|40
|4.
|Хеккен
|25
|10
|10
|5
|38 - 26
|40
|5.
|Эльфсборг
|25
|9
|13
|3
|39 - 32
|40
|6.
|Хаммарбю
|25
|10
|9
|6
|41 - 36
|39
|7.
|Сириус
|25
|9
|9
|7
|40 - 41
|36
|8.
|Эребру
|25
|9
|6
|10
|32 - 36
|33
|9.
|Эстерсунд
|25
|8
|9
|8
|26 - 29
|33
|10.
|АИК
|25
|8
|8
|9
|26 - 28
|32
|11.
|Мьельбю
|25
|8
|8
|9
|37 - 41
|32
|12.
|Варберг БоИС
|25
|7
|7
|11
|33 - 38
|28
|13.
|Гётеборг
|25
|4
|12
|9
|27 - 39
|24
|14.
|Хельсинборг
|25
|4
|10
|11
|28 - 41
|22
|15.
|Фалькенберг
|25
|4
|8
|13
|26 - 42
|20
|16.
|Кальмар
|25
|4
|8
|13
|26 - 44
|20
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сириус» – «АИК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сириус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АИК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сириус» – «АИК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|1.55
|2.35
|—
|—
|7.90
|1.06
|—
|—
|1.07
|7.50
|—
|—
|2.65
|1.49
|2.15
|1.73
|1.04
|9.00
|1.71
|2.14
|1.44
|2.65
|1.03
|10.00
|1.13
|5.60
|1.04
|9.00
|1.02
|11.00
|1.03
|10.00
|
|9.20
|1.02
|—
|—
|8.40
|1.05
|—
|—
|3.46
|1.29
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.93
|1.96
|—
|—
|1.49
|2.62
|1.32
|3.26
|1.12
|5.60
|1.08
|6.15
|1.00
|10.75
|—
|—
|
|1.32
|3.52
|1.18
|5.23
|1.43
|2.95
|2.03
|1.85
|1.23
|4.36
|1.51
|2.66
|1.43
|2.95
|1.58
|2.47
|1.19
|4.93
|1.65
|2.33
|1.44
|2.88
|1.14
|6.08
|—
|—
|1.11
|7.37
|—
|—
|—
|—