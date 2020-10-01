  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Жеребьёвка Лиги чемпионов: Групповой этап
Жеребьёвка Лиги чемпионов
0:0
Первый тайм
онлайн-трансляция

Предыдущие игры

Жеребьёвка Лиги чемпионов Последние 20 матчей: + = -
Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция
Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-жеребьёвка Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция
онлайн-трансляция Последние 20 матчей: + = -
Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция
Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги наций 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна в России 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Допуск России на Олимпиаду 2020 0:0 онлайн-трансляция Вручение премии Золотой мяч 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка чемпионата Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция

Последние игры между собой

Жеребьёвка Лиги чемпионов: победы: 0, ничьи: 20, поражения: 0
онлайн-трансляция: победы: 0, ничьи: 20, поражения: 0
Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов
Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Лига чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Лига чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов
  • Второй тайм
  • Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов
    Группа А
    1. "Бавария"
    2. "Атлетико"
    3.
    4.    		 Группа Е
    1. "Севилья"
    2. "Челси"
    3. "КРАСНОДАР"
    4.
     
    Группа В
    1. "Реал"
    2. "Шахтёр"
    3.
    4.    		 Группа F
    1. "ЗЕНИТ"
    2. "Боруссия" Дортмунд
    3.
    4.
     
    Группа C
    1. "Порту"
    2. "Манчестер Сити"
    3.
    4.    		 Группа G
    1. "Ювентус"
    2. "Барселона"
    3. "Динамо" Киев
    4.
     
    Группа D
    1. "Ливерпуль"
    2. "Аякс"
    3. "Аталанта"
    4.    		 Группа H
    1. "ПСЖ"
    2. "Манчестер Юнайтед"
    3. "РБ Лейпциг"
    4.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 59'
    Третья корзина! Здесь "Краснодар" и киевское "Динамо".
  • 53'
    Кевин де Брёйне не смог приехать в Ньон и общается с ведущими по видеосвязи с клубной базы.
  • 51'
    Снова награды! Лучшие полузащитники года - Кевин де Брёйне из "Манчестер Сити" и Дженифер Марожан из "Лиона".
  • 41'
    Вторая корзина!
  • 40'
    Киммих же появился на сцене рядом с Нойером. Футболист в который раз отвечает, что его зовут Йозуа Киммих. Джошуа? Он не против такого варианта. Но не Джозуа.
  • 38'
    Сначала беседа с девушкой по видеосвязи.
  • 36'
    Йозуа Киммих из "Баварии" и Венди Ренар из "Лиона" - лучшие защитники сезона по версии УЕФА.
  • 31'
    Начинаем в корзины 1. Там "Зенит"!
  • 28'
    Очень подробно описывается распределение команд по группам.
  • 25'
    Напоминают, что "Краснодар" наряду с "Истанбулом" - дебютанты групповой стадии.
  • 23'
    Генсекретарь УЕФА Джорджо Маркетти рассказывает о процедуре жеребьевки.
  • 22'
    Мануэль Нойер в студии. Здесь без технических присоблений и титров. Отвечает игрок по-немецки.
  • 21'
    Забавно видеть разговор ведущих с девушкой по видеосвязи, при этом она подглядывает в планшет и отвечает по-арабски, одновременно появляются титры на английском языке.
  • 20'
    Мануэль Нойер и Сара Буадди - лучшие голкиперы года по версии УЕФА.
  • 18'
    Сейчас назовут лучших игроков года по амплуа. Также тренеров. У мужчин и женщин. Как бы не затянулось это шоу надолго.
  • 16'
    Экс-футболистов пригласили за стол жеребьевки.
  • 14'
    Дрогба поможет проводить жеребьевку. Вместе с ним почетную роль доверили Флорану Малуда.
  • 12'
    Ведущая отметила, что Дрогба стал первым африканским/неевропейским игроком, который получил награду президента УЕФА.
  • 10'
    Знаменитый ивуариец изменил имидж и лишился своей шевелюры.
  • 8'
    Пришло время вручить награду президента УЕФА Александра Чеферина. Ее получит Дидье Дрогба.
  • 8'
    Сдвиг сроков прошлого турнира повлиял и на текущий сезон. Групповой раунд пройдет в крайне сжатые сроки.
  • 6'
    Напомним, что в финале "Бавария" обыграла "ПСЖ" со счетом 1:0. Гол на счету Кингсли Комана.
  • 4'
    Телезрителям демонстрируют лучшие кадры прошлого розыгрыша. Много внимания уделено пандемии коронавируса, которая прервала турнира на пять месяцев.
  • 2'
    Ведущий Педру Пинту с очаровательной спутницей дали старт церемонии.
  • Первый тайм начался
    1'
    Мы начинаем!
  • До матча

  • Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов пройдёт по стандартной процедуре. 32 клуба распределены по четырём корзинам. В первую корзину помещены действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести лучших футбольных ассоциаций согласно коэффициенту УЕФА. Чемпион Португалии – седьмой страны по применяемой к этому сезону таблице коэффициентов - «Порту» оказался в первой корзине, поскольку «Бавария» выиграла и Лигу чемпионов, и Бундеслигу. По корзинам со второй по четвёртую команду размещаются согласно рейтингу.

    Состав корзин

    Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4
    Бавария Барселона Динамо К ЛОКОМОТИВ
    Севилья Атлетико М Зальцбург Марсель
    Реал Манчестер Сити РБ Лейпциг Брюгге
    Ливерпуль Манчестер Юнайтед Интер Боруссия М
    Ювентус Шахтёр Д Олимпиакос Истанбул Б
    ПСЖ Боруссия Д Лацио Митьюлланд
    ЗЕНИТ Челси КРАСНОДАР Ренн
    Порту Аякс Аталанта Ференцварош

    Каждая группа Лиги чемпионов будет состоять из четырёх команд – по одной из каждой корзины. Во время жеребьёвки будут применяться следующие ключевые ограничения:

    - команды из одной страны не могут попасть в одну группу.

    - команды из России и Украины не могут попасть в одну группу.

    Поскольку матчи в группах A, B, C и D проходят в один день, а матчи в группах E, F, G и H – в другой, то команды из одной страны также по ходу жеребьёвки будут разводиться «по сторонам». например, два испанских клуба попадут в первую четвёрку групп, а ещё два – во вторую. В этом плане всё тоже привычно. То есть в квартетах А, В, С и D может быть не более двух российских клубов, как и в квартетах E, F, G и H.

  • УЕФА также традиционно будет вручать награды особо отличившимся игрокам и тренерам.
Где смотреть матч Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный