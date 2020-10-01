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Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов пройдёт по стандартной процедуре. 32 клуба распределены по четырём корзинам. В первую корзину помещены действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести лучших футбольных ассоциаций согласно коэффициенту УЕФА. Чемпион Португалии – седьмой страны по применяемой к этому сезону таблице коэффициентов - «Порту» оказался в первой корзине, поскольку «Бавария» выиграла и Лигу чемпионов, и Бундеслигу. По корзинам со второй по четвёртую команду размещаются согласно рейтингу.

Состав корзин

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4 Бавария Барселона Динамо К ЛОКОМОТИВ Севилья Атлетико М Зальцбург Марсель Реал Манчестер Сити РБ Лейпциг Брюгге Ливерпуль Манчестер Юнайтед Интер Боруссия М Ювентус Шахтёр Д Олимпиакос Истанбул Б ПСЖ Боруссия Д Лацио Митьюлланд ЗЕНИТ Челси КРАСНОДАР Ренн Порту Аякс Аталанта Ференцварош

Каждая группа Лиги чемпионов будет состоять из четырёх команд – по одной из каждой корзины. Во время жеребьёвки будут применяться следующие ключевые ограничения:

- команды из одной страны не могут попасть в одну группу.

- команды из России и Украины не могут попасть в одну группу.

Поскольку матчи в группах A, B, C и D проходят в один день, а матчи в группах E, F, G и H – в другой, то команды из одной страны также по ходу жеребьёвки будут разводиться «по сторонам». например, два испанских клуба попадут в первую четвёрку групп, а ещё два – во вторую. В этом плане всё тоже привычно. То есть в квартетах А, В, С и D может быть не более двух российских клубов, как и в квартетах E, F, G и H.