  1. Футбол
  2. Матчи
Персеполис
2:0
Конец матча
Пахтакор
0'
15' Красная карточка
Машарипов Джалолиддин
1:0
49' Гол
Isa Al Khatir
2:0
66' Гол в свои ворота
Исмаилов Анзур
90'+4
81
Лак
Хамед
88
Немати
Сиамак
6
Канаани
Хуссейн
3
Shoja
Khalilzadeh
77
Агаи
Саид
8
Ноуроллахи
Ахмад
11
Камябиниа
Камаледдин
5
Ресан
Башар
19
Амири
Вахид
14
Ehsan
Pahlavan
72
Isa
Al
Khatir
25
Суюнов
Элдорбек
3
Алиджанов
Хожиакбар
5
Исмаилов
Анзур
15
Кримец
Егор
34
Сайфиев
Фаррух
20
Хамробеков
Одилжон
27
Сабирходжаев
Сардор
17
Хамдамов
Достонбек
10
Черан
Драган
9
Машарипов
Джалолиддин
77
Дердийок
Эрен
Персеполис
4-2-3-1
Пахтакор
4-2-3-1

Ход матча

15'
 
Машарипов Джалолиддин
49'
Isa Al Khatir
(Немати Сиамак)
1:0
66'
Исмаилов Анзур
2:0
68'
Алишах Омид
Ресан Башар
 
72'
 
Сергеев Игорь
Дердийок Эрен
73'
 
Комилов Акрам
Сайфиев Фаррух
73'
 
Khozhimat Erkinov
Хамдамов Достонбек
76'
Milad Sarlak
Ноуроллахи Ахмад
 
76'
Шири Мехди
Ehsan Pahlavan
 
87'
Mehdi Abdi Qara
Isa Al Khatir
 
90'
 
Азамов Шерзод
Алиджанов Хожиакбар
90'
 
Abrorbek Ismoilov
Кримец Егор

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Персеполис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Isa Al Khatir 3 0.38
2. Ali Alipourghara 2 0.25
3. Shoja Khalilzadeh 2 0.25
4. Амири Вахид 1 0.13
5. Mehdi Abdi Qara 1 0.13
6. Ресан Башар 1 (1) 0.13
7. Алишах Омид 0 0
8. Немати Сиамак 0 0
Пахтакор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Черан Драган 2 0.25
2. Сергеев Игорь 2 0.25
3. Машарипов Джалолиддин 2 0.25
4. Дердийок Эрен 1 0.13
5. Сабирходжаев Сардор 1 0.13
6. Азамов Шерзод 1 0.13
7. Алиджанов Хожиакбар 0 0

Карточки

Персеполис
# Игрок      
1. Немати Сиамак 1 1
2. Arman Ramezani 2 0
3. Алишах Омид 1 0
4. Лак Хамед 1 0
5. Амири Вахид 1 0
6. Ноуроллахи Ахмад 1 0
7. Isa Al Khatir 1 0
8. Shoja Khalilzadeh 1 0
9. Milad Sarlak 1 0
Пахтакор
# Игрок      
1. Суюнов Элдорбек 1 1
2. Исмаилов Анзур 2 0
3. Комилов Акрам 2 0
4. Машарипов Джалолиддин 0 1
5. Черан Драган 1 0
6. Кримец Егор 1 0
7. Сабирходжаев Сардор 1 0
8. Сайфиев Фаррух 1 0
9. Abrorbek Ismoilov 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Персеполис 20% (2) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 0 30% (3)
 Пахтакор 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 33.33% (3) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Персеполис Последние 20 матчей: + = -
Персеполис 1:0 Аль-Садд Персеполис 4:0 Аль-Шарджа Персеполис 0:1 Аль-Духайл Аль-Тавун Бурайда 0:1 Персеполис
Персеполис 1:0 Аль-Тавун Бурайда Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Персеполис 3:0 Сайпа Гол-Гохар 3:3 Персеполис Персеполис 0:1 Зобахан Нассаджи Мазендеран 1:1 Персеполис Нафт Масджид-Солейман 1:2 Персеполис Персеполис 1:0 Фулад Хузестан Машин Сази 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Шахин Пайкан 1:3 Персеполис Персеполис 3:1 Падиде Аль-Шарджа 2:2 Персеполис Аль-Духайл 2:0 Персеполис Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Санат Нафт 0:1 Персеполис
Пахтакор Последние 20 матчей: + = -
Пахтакор 2:1 Эстегляль Тегеран Падиде 0:1 Пахтакор Shabab Al-Ahli Dubai FC 0:0 Пахтакор Пахтакор 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Пахтакор Металлург Бекабад 0:3 Пахтакор Бухара 0:4 Пахтакор Навбахор 1:1 Пахтакор Андижан 0:2 Пахтакор Пахтакор 7:0 Локомотив Ташкент Пахтакор 4:1 Насаф Коканд 1:3 Пахтакор Пахтакор 2:2 АГМК Пахтакор 3:0 Машъал Пахтакор 3:1 Сурхан Термез Кызылкум 0:2 Пахтакор Пахтакор 5:0 Бунёдкор Согдиана 1:0 Пахтакор Пахтакор 4:1 Металлург Бекабад Пахтакор 3:0 Бухара

Последние игры между собой

Персеполис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Пахтакор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Пахтакор 1:0 Персеполис Лига чемпионов АФК Персеполис 1:1 Пахтакор Лига чемпионов АФК Персеполис 1:0 Персеполис Лига Жюпиле

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Ахли Джидда 5 2 1 2 5 - 7 7
2. Эстегляль Тегеран 4 1 2 1 6 - 4 5
3. Al Shorta1 5 1 2 2 4 - 5 5
4. Al Wahda3 2 1 1 0 2 - 1 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Хиляль Эр-Рияд 5 3 2 0 6 - 2 11
2. Пахтакор 6 3 2 1 7 - 3 11
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 5 2 1 2 4 - 4 7
4. Падиде 6 0 1 5 0 - 8 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Аль-Духайл 6 3 0 3 7 - 8 9
3. Аль-Тавун Бурайда 6 3 0 3 4 - 8 9
4. Аль-Шарджа 6 2 1 3 13 - 11 7

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 6 3 2 1 9 - 5 11
2. Аль-Садд 6 2 3 1 14 - 8 9
3. Сепахан 6 2 1 3 6 - 8 7
4. Al Ain2 6 1 2 3 5 - 13 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сеул 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Чианграй Юнайтед 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Токио 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Ульсан Хендай 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Перт Глори 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Джохор Дарул Такзим 2 1 0 1 3 - 6 3
3. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сувон Самсунг Блювингс 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Чонбук Хендай Моторс 2 0 1 1 3 - 4 1
3. Сидней 2 0 1 1 2 - 6 1
4. Шанхай СИПГ 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    15'
    УДАЛЕНИЕ! - Машарипов Джалолиддин увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
2.45 1.92 6.50
2.64 2.88 3.02
2.67 2.88 3.10

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.25 1.60 5.00 1.15 1.23 3.90 2.15 1.70 1.83 1.97 1.68 2.18 1.66 2.13 1.20 4.30 1.08 7.00 1.05 9.60 1.04 10.50 0.00 18.00
6.20 1.12 4.80 1.18 2.40 1.57 1.79 2.02 1.48 2.79 1.20 4.60 1.15 5.50 1.04 11.00 1.03 12.00
6.33 1.12 2.48 1.55 2.14 1.72 1.81 2.03 1.58 2.40 1.45 2.77 1.14 5.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.32 3.20 1.50 2.60 1.23 3.80 1.04 9.00
2.25 1.63 1.50 2.55 1.26 3.78 1.05 9.50 1.03 11.00
2.34 1.61 1.92 1.92 1.49 2.67 1.32 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.97 1.78 1.44 2.70 1.13 5.30
2.86 1.41 1.89 1.89 1.42 2.82 1.12 5.95 1.09 7.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
6.00 1.12
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Где смотреть матч Персеполис 2:0 Пахтакор онлайн

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