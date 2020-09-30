Персеполис
2:0
Конец матча
Пахтакор
15' Красная карточкаМашарипов Джалолиддин
1:0
49' ГолIsa Al Khatir
2:0
66' Гол в свои воротаИсмаилов Анзур
81
Лак
Хамед
77
Агаи
Саид
19
Амири
Вахид
- Основной состав
-
81 Лак ХамедВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Агаи СаидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амири ВахидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Шири МехдиЗащитник
- Защитник
-
66 Milad SarlakПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
23 Ali Shojaei
-
-
Главный тренер: Даеи Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кримец ЕгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Черан ДраганПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Арвеладзе Шота
Ход матча
49'
1:0
66'
2:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Isa Al Khatir
|3
|0.38
|2.
|Ali Alipourghara
|2
|0.25
|3.
|Shoja Khalilzadeh
|2
|0.25
|4.
|Амири Вахид
|1
|0.13
|5.
|Mehdi Abdi Qara
|1
|0.13
|6.
|Ресан Башар
|1 (1)
|0.13
|7.
|Алишах Омид
|0
|0
|8.
|Немати Сиамак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Черан Драган
|2
|0.25
|2.
|Сергеев Игорь
|2
|0.25
|3.
|Машарипов Джалолиддин
|2
|0.25
|4.
|Дердийок Эрен
|1
|0.13
|5.
|Сабирходжаев Сардор
|1
|0.13
|6.
|Азамов Шерзод
|1
|0.13
|7.
|Алиджанов Хожиакбар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Немати Сиамак
|1
|1
|2.
|Arman Ramezani
|2
|0
|3.
|Алишах Омид
|1
|0
|4.
|Лак Хамед
|1
|0
|5.
|Амири Вахид
|1
|0
|6.
|Ноуроллахи Ахмад
|1
|0
|7.
|Isa Al Khatir
|1
|0
|8.
|Shoja Khalilzadeh
|1
|0
|9.
|Milad Sarlak
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Суюнов Элдорбек
|1
|1
|2.
|Исмаилов Анзур
|2
|0
|3.
|Комилов Акрам
|2
|0
|4.
|Машарипов Джалолиддин
|0
|1
|5.
|Черан Драган
|1
|0
|6.
|Кримец Егор
|1
|0
|7.
|Сабирходжаев Сардор
|1
|0
|8.
|Сайфиев Фаррух
|1
|0
|9.
|Abrorbek Ismoilov
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Персеполис
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|0
|30% (3)
|Пахтакор
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Персеполис Последние 20 матчей: + = -Персеполис 1:0 Аль-Садд Персеполис 4:0 Аль-Шарджа Персеполис 0:1 Аль-Духайл Аль-Тавун Бурайда 0:1 Персеполис
Персеполис 1:0 Аль-Тавун Бурайда Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Персеполис 3:0 Сайпа Гол-Гохар 3:3 Персеполис Персеполис 0:1 Зобахан Нассаджи Мазендеран 1:1 Персеполис Нафт Масджид-Солейман 1:2 Персеполис Персеполис 1:0 Фулад Хузестан Машин Сази 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Шахин Пайкан 1:3 Персеполис Персеполис 3:1 Падиде Аль-Шарджа 2:2 Персеполис Аль-Духайл 2:0 Персеполис Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Санат Нафт 0:1 Персеполис
Пахтакор Последние 20 матчей: + = -Пахтакор 2:1 Эстегляль Тегеран Падиде 0:1 Пахтакор Shabab Al-Ahli Dubai FC 0:0 Пахтакор Пахтакор 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Пахтакор Металлург Бекабад 0:3 Пахтакор Бухара 0:4 Пахтакор Навбахор 1:1 Пахтакор Андижан 0:2 Пахтакор Пахтакор 7:0 Локомотив Ташкент Пахтакор 4:1 Насаф Коканд 1:3 Пахтакор Пахтакор 2:2 АГМК Пахтакор 3:0 Машъал Пахтакор 3:1 Сурхан Термез Кызылкум 0:2 Пахтакор Пахтакор 5:0 Бунёдкор Согдиана 1:0 Пахтакор Пахтакор 4:1 Металлург Бекабад Пахтакор 3:0 Бухара
Последние игры между собой
Персеполис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Пахтакор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Ахли Джидда
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|2.
|Эстегляль Тегеран
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|3.
|Al Shorta1
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|4.
|Al Wahda3
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|Пахтакор
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|4.
|Падиде
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|2.
|Аль-Духайл
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|3.
|Аль-Тавун Бурайда
|6
|3
|0
|3
|4 - 8
|9
|4.
|Аль-Шарджа
|6
|2
|1
|3
|13 - 11
|7
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|Аль-Садд
|6
|2
|3
|1
|14 - 8
|9
|3.
|Сепахан
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|4.
|Al Ain2
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сеул
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Чианграй Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Токио
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Ульсан Хендай
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Перт Глори
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виссел Кобе
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Джохор Дарул Такзим
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сувон Самсунг Блювингс
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Чонбук Хендай Моторс
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|3.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|4.
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|2.25
|1.60
|5.00
|1.15
|1.23
|3.90
|2.15
|1.70
|1.83
|1.97
|1.68
|2.18
|1.66
|2.13
|1.20
|4.30
|1.08
|7.00
|1.05
|9.60
|1.04
|10.50
|0.00
|18.00
|6.20
|1.12
|4.80
|1.18
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.79
|2.02
|—
|—
|1.48
|2.79
|1.20
|4.60
|1.15
|5.50
|1.04
|11.00
|1.03
|12.00
|—
|—
|6.33
|1.12
|—
|—
|2.48
|1.55
|2.14
|1.72
|1.81
|2.03
|1.58
|2.40
|1.45
|2.77
|—
|—
|1.14
|5.79
|—
|—
|—
|—
|—
|—