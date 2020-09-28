Жеребьёвка Лиги Европы

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В Лиге Европы по сравнению с Лигой чемпионов всё несколько прозаичнее – все 48 команд посеяны по четырём корзинам исключительно по их клубному рейтингу. Среди всех клубов-участников ЦСКА имеет восьмой лучший рейтинг, поэтому «армейцы» уверенно занимают место в первой корзине.

Состав корзин

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4 Арсенал Динамо Загреб Гранада Заря Тоттенхэм Спарта Прага Милан Лилль Рома Славия Прага АЗ Ницца Наполи Лудогорец Фейеноорд Риека Бенфика Янг Бойз АЕК Дандолк Байер Црвена Звезда Маккаби Тель-Авив Слован Вильярреал Рапид Вена Рейнджерс Антверпен ЦСКА Лестер Мольде Лех Брага Карабах Хоффенхайм Сивасспор Гент ПАОК ЛАСК Вольфсбергер ПСВ Стандард Хапоэль Беэр-Шева Омония Селтик Реал Сосьедад ЧФР Клуж ЦСКА София

Сама процедура проста до неприличия. В ходе жеребьёвки предстоит сформировать 12 групп по 4 команды – по одной из каждой корзины. В одну группу не могут попасть команды из одной страны. Плюс ЦСКА не сможет сыграть против украинской «Зари» по всем известным причинам. Других жёстких ограничений не предусмотрено. При этом, как и в Лиге чемпионов, клубы из одной страны будут разбиваться по зонам, чтобы они играли в разное время в интересах телевидения. То есть, например, три клуба из Италии не могут одновременно оказаться в группах А, В, С, D, E и F, как и в группах G, H, I, J, K и L. Непосредственно перед жеребьёвкой будет объявлено, какие клубы будут разбиты по парам.