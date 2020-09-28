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Жеребьёвка Лиги Европы
 
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  • Первый тайм
  • 3'
    Традиционно сначала идет нарезка лучших моментов. Сегодня вспоминаем прошлый сезон, в котором "Севилья" стала лучшей, обыграв "Интер" в финале.
  • 2'
    Педру Пинту на сцене, а это значит, что помимо самой жеребьевки будет много менее интересных вещей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Мы начинаем!
  • До матча
  • Если в первые годы существования турнира, на групповой стадии Лиги Европы было около десятка команд из России и постсоветского пространства, то сейчас антирекорд. И то квалификацию преодолел лишь один "Карабах".
  • Приветствую всех любителей спорта №1! Вашему вниманию предлагается прямая трансляция жеребьёвки групповой стадии Лиги Европы. За событиями Вам помогает следить Руслан Ситяшенко.

  • В Лиге Европы по сравнению с Лигой чемпионов всё несколько прозаичнее – все 48 команд посеяны по четырём корзинам исключительно по их клубному рейтингу. Среди всех клубов-участников ЦСКА имеет восьмой лучший рейтинг, поэтому «армейцы» уверенно занимают место в первой корзине.

    Состав корзин

    Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4
    Арсенал Динамо Загреб Гранада Заря
    Тоттенхэм Спарта Прага Милан Лилль
    Рома Славия Прага АЗ Ницца
    Наполи Лудогорец Фейеноорд Риека
    Бенфика Янг Бойз АЕК Дандолк
    Байер Црвена Звезда Маккаби Тель-Авив Слован
    Вильярреал Рапид Вена Рейнджерс Антверпен
    ЦСКА Лестер Мольде Лех
    Брага Карабах Хоффенхайм Сивасспор
    Гент ПАОК ЛАСК Вольфсбергер
    ПСВ Стандард Хапоэль Беэр-Шева Омония
    Селтик Реал Сосьедад ЧФР Клуж ЦСКА София

    Сама процедура проста до неприличия. В ходе жеребьёвки предстоит сформировать 12 групп по 4 команды – по одной из каждой корзины. В одну группу не могут попасть команды из одной страны. Плюс ЦСКА не сможет сыграть против украинской «Зари» по всем известным причинам. Других жёстких ограничений не предусмотрено. При этом, как и в Лиге чемпионов, клубы из одной страны будут разбиваться по зонам, чтобы они играли в разное время в интересах телевидения. То есть, например, три клуба из Италии не могут одновременно оказаться в группах А, В, С, D, E и F, как и в группах G, H, I, J, K и L. Непосредственно перед жеребьёвкой будет объявлено, какие клубы будут разбиты по парам.

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