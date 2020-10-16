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  3. Китай: Суперлига: Placement Matches: 9/16
Тянцзинь Тэда
1:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Шеньчжень
0'
1:0
4' Гол
Ачеампонг Франк
11' Желтая карточка
Yuanyi Li
24' Желтая карточка
Shenglong Jiang
25' Желтая карточка
Пурлигянджи Мортеза
26'
27
Shangkun
Teng
33
Yue
Song
15
Бастианс
Феликс
60
Shenglong
Jiang
3
Honglue
Zhao
14
Хайо
Ронг
13
Kaimu
Zheng
25
Ахмедов
Одил
7
Ачеампонг
Франк
32
Yuanjie
Su
18
Соарес
Франсиско
23
Guo
Wei
15
Zhen
Ge
35
Пурлигянджи
Мортеза
5
Сон
Чжу-Хунь
21
Чжипэн
Цзян
28
Yuanyi
Li
10
Сельнес
Оле
22
Юнпо
Ван
17
Yue
Liu
9
Harold
Preciado
29
Лин
Гао
Тянцзинь Тэда
4-3-3
Шеньчжень
4-3-3

Ход матча

4'
Ачеампонг Франк
1:0
11'
 
Yuanyi Li
24'
Shenglong Jiang
 
25'
 
Пурлигянджи Мортеза

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Предыдущие игры

Тянцзинь Тэда Последние 20 матчей: + = -
Тянцзинь Тэда 0:0 Ухань Цзалл Циндао Хайню 3:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 0:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан
Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:2 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 0:2 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Тянцзинь Тэда Шицзячжуан 3:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 2:2 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ Бэйцзин Гоань 5:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Чуньцинь Лифан Шаньдун Лунэн 3:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Бэйцзин Гоань 3:1 Тянцзинь Тэда
Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -
Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень
Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Цзалл Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд

Последние игры между собой

Тянцзинь Тэда: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Суперлига Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Суперлига
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinzhou Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Тянцзинь Тэда
Ничья
Шеньчжень
3.42
4.00
3.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.40 3.70 2.20
1.85 4.00 3.90
3.42 3.54 2.02
3.22 3.63 2.23

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 8.40 1.05 3.50 1.28 2.70 1.42 3.35 1.31 1.71 2.14 2.63 1.48 1.85 1.95 1.45 2.70 1.31 3.35 1.13 5.80 1.11 6.50
9.00 1.05 3.54 1.28 2.74 1.43 1.93 1.91 1.50 2.52 1.33 3.18 1.14 5.35
4.30 1.24 2.51 1.56 2.11 1.77 1.89 1.98 1.65 2.30 1.52 2.62 1.43 2.91 1.16 5.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.95 1.85 2.85 1.42 1.82 1.97 1.38 3.00
2.99 1.36 1.97 1.78 1.43 2.70
3.35 1.35 2.77 1.48 2.18 1.74 1.70 2.22 1.50 2.70 1.34 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
4.00 1.24 2.75 1.42 1.70 2.15 1.29 3.40
2.66 1.44 1.68 2.11 1.28 3.46

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.23 4.05
Букмекер Да Нет
1.97 1.82
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Где смотреть матч Тянцзинь Тэда 1:0 Шеньчжень онлайн

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