Тянцзинь Тэда
1:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Джинжоу
Шеньчжень
1:0
4' ГолАчеампонг Франк
11' Желтая карточкаYuanyi Li
24' Желтая карточкаShenglong Jiang
25' Желтая карточкаПурлигянджи Мортеза
33
Yue
Song
14
Хайо
Ронг
13
Kaimu
Zheng
25
Ахмедов
Одил
32
Yuanjie
Su
23
Guo
Wei
15
Zhen
Ge
21
Чжипэн
Цзян
28
Yuanyi
Li
10
Сельнес
Оле
22
Юнпо
Ван
17
Yue
Liu
29
Лин
Гао
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Yue SongЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Хайо РонгПолузащитник
-
13 Kaimu ZhengПолузащитник
-
25 Ахмедов ОдилПолузащитник
- Нападающий
-
32 Yuanjie SuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Jia DuВратарь
- Защитник
-
21 Yingjie ZhaoПолузащитник
-
17 Jiakang HuiПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Чжи СяоНападающий
-
26 Shiwei Che
-
11 Weijun Xie
-
16 Ruofan Liu
-
23 Yumiao Qian
-
30 Yang Liu II
-
24 Taoyu Piao
-
Главный тренер: Baoshan Wang
- Основной состав
-
23 Guo WeiВратарь
-
15 Zhen GeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
-
22 Юнпо ВанПолузащитник
-
17 Yue LiuНападающий
- Нападающий
-
29 Лин ГаоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Кэ СуньЗащитник
-
25 Haolun MiЗащитник
- Защитник
-
18 Цзю ЯньПолузащитник
-
12 John MaryНападающий
-
26 Qiang Jin
-
56 Haofeng Xu
-
11 Yuan Zhang1
-
14 Zhang En'ge
-
24 Xin Zhou2
-
36 Жоу Яюн
-
Главный тренер: Кройф Йорди
Ход матча
4'
1:0
11'
24'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Предыдущие игры
Тянцзинь Тэда Последние 20 матчей: + = -Тянцзинь Тэда 0:0 Ухань Цзалл Циндао Хайню 3:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 0:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан
Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:2 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 0:2 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Тянцзинь Тэда Шицзячжуан 3:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 2:2 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ Бэйцзин Гоань 5:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Чуньцинь Лифан Шаньдун Лунэн 3:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Бэйцзин Гоань 3:1 Тянцзинь Тэда
Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень
Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Цзалл Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд
Последние игры между собой
Тянцзинь Тэда: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.50
|1.02
|8.40
|1.05
|3.50
|1.28
|2.70
|1.42
|—
|—
|3.35
|1.31
|1.71
|2.14
|2.63
|1.48
|—
|—
|1.85
|1.95
|1.45
|2.70
|1.31
|3.35
|1.13
|5.80
|1.11
|6.50
|—
|—
|9.00
|1.05
|3.54
|1.28
|2.74
|1.43
|—
|—
|1.93
|1.91
|—
|—
|1.50
|2.52
|—
|—
|1.33
|3.18
|1.14
|5.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.30
|1.24
|—
|—
|2.51
|1.56
|2.11
|1.77
|1.89
|1.98
|1.65
|2.30
|1.52
|2.62
|1.43
|2.91
|—
|—
|1.16
|5.57
|—
|—
|—
|—