Первый тайм

26' Хайфэн Дин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Паулиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Marcao нанес удар, но тот был заблокирован.

23' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Талиска Андерсон не смог попасть в створ ударом издали

21' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Голкипер мог бы сыграть и получше

19' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Гуанчжоу Эвергранд пробьет пенальти!

19' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

18' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Marcao оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Marcao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Паулиньо из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

8' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Marcao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Матч возобновлен

6' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' Ximing Pan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Паулиньо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре