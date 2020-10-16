Хэбей Форчун
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Kunshan Sports Center
Гуанчжоу Эвергранд
30
Yaxiong
Bao
37
Ximing
Pan
23
Хан
Жэнь
32
Хайфэн
Дин
13
Хунбо
Инь
15
Qiuming
Wang
10
Marcao
V
32
Dianzuo
Liu
23
Ji-Su
Park
21
Гао
Чжуньи
17
Liyn
Yang
36
Чао
Хэ
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
- Защитник
-
37 Ximing PanЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
32 Хайфэн ДинЗащитник
-
13 Хунбо ИньПолузащитник
-
15 Qiuming WangПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Marcao VНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Cheng YangВратарь
-
26 Wenjun JiangЗащитник
- Защитник
-
14 Gang FengПолузащитник
-
29 Xiao Chen
-
31 Tianyuan Xu
-
25 Wei Liao
-
24 Yu Zhang
-
27 Liu Jing
-
38 Wei Zhang2
-
20 Huaze Gao
-
-
Главный тренер: Feng Xie
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
32 Dianzuo LiuВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ji-Su ParkЗащитник
-
21 Гао ЧжуньиЗащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
38 Имин ЛюЗащитник
-
12 Xin XuПолузащитник
-
11 Чжан СювэйПолузащитник
-
10 Чжи ЧжэнНападающий
- Нападающий
-
16 Bowen Huang2
-
27 Shaocong Wu
-
13 Weiguo Liu
-
-
33 Yihao Zhong
-
15 Dinghao Yan
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Предыдущие игры
Хэбей Форчун Последние 20 матчей: + = -Хэбей Форчун 3:1 Циндао Хайню Ухань Цзалл 0:2 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 0:1 Хэбей Форчун Ухань Цзалл 1:1 Хэбей Форчун
Хэбей Форчун 3:3 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 3:1 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шицзячжуан 3:1 Хэбей Форчун Циндао Хайню 1:2 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 3:1 Ухань Цзалл Хэбей Форчун 2:0 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:2 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:2 Шицзячжуан Ухань Цзалл 1:2 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 3:3 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 4:1 Хэбей Форчун
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: + = -Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье
Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ
Последние игры между собой
Хэбей Форчун: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|7.77
|1.08
|6.50
|1.11
|2.85
|1.42
|2.08
|1.72
|—
|—
|1.60
|2.33
|2.11
|1.73
|1.30
|3.50
|1.77
|2.04
|1.22
|4.20
|1.27
|3.55
|1.20
|4.20
|1.10
|7.00
|1.08
|7.60
|1.02
|11.50
|—
|—
|11.25
|1.00
|4.80
|1.15
|4.05
|1.19
|—
|—
|2.44
|1.49
|—
|—
|1.96
|1.79
|—
|—
|1.66
|2.50
|1.30
|3.32
|1.23
|3.92
|1.07
|6.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.32
|1.17
|—
|—
|2.78
|1.47
|2.55
|1.54
|2.27
|1.66
|2.00
|1.85
|1.76
|2.10
|1.62
|2.36
|—
|—
|1.25
|4.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—