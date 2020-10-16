  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай: Суперлига: .Чемпионшип: Плей-офф: 1/4 финала
Хэбей Форчун
1:3
Конец матча

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0'
35' Желтая карточка
Junzhe Zhang
1:0
38' Гол
Хунбо Инь
52' Желтая карточка
Yaxiong Bao
56' Желтая карточка
Xin Xu
1:1
65' Гол
Shaocong Wu
78' Желтая карточка
Паулиньо Пауло
1:2
87' Пенальти
Элкесон Кардосо
1:3
90' Гол
Ши-Хао Вэй
90'+5
30
Yaxiong
Bao
2
Junzhe
Zhang
37
Ximing
Pan
23
Хан
Жэнь
32
Хайфэн
Дин
13
Хунбо
Инь
15
Qiuming
Wang
5
Мемишевич
Самир
8
Паулиньо
Пауло
10
Marcao
V
11
Mohamed
Turay
32
Dianzuo
Liu
5
Линьпэн
Чжан
2
Guangtai
Jiang
23
Ji-Su
Park
21
Гао
Чжуньи
17
Liyn
Yang
6
Ляо
Лишэн
36
Чао
Хэ
8
Паулиньо
Жозе
26
Талиска
Андерсон
9
Элкесон
Кардосо
Хэбей Форчун
4-3-3
Гуанчжоу Эвергранд
4-4-2

Ход матча

35'
Junzhe Zhang
 
38'
Хунбо Инь
(Marcao V)
1:0
46'
 
Xin Xu
Ляо Лишэн
46'
 
Fernandinho V
Liyn Yang
46'
 
Гао Чжуньи
Талиска Андерсон
46'
 
Ши-Хао Вэй
Shaocong Wu
52'
Yaxiong Bao
 
56'
 
Xin Xu
65'
1:1
Shaocong Wu
(Чао Хэ)
78'
 
Паулиньо Пауло
Чао Хэ
78'
 
Чжи Чжэн
Yuhao Zhao
78'
Паулиньо Пауло
 
87'
1:2
Элкесон Кардосо
90'
1:3
Ши-Хао Вэй
(Xin Xu)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 9
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 5
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Предыдущие игры

Хэбей Форчун Последние 20 матчей: + = -
Хэбей Форчун 3:1 Циндао Хайню Ухань Цзалл 0:2 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 0:1 Хэбей Форчун Ухань Цзалл 1:1 Хэбей Форчун
Хэбей Форчун 3:3 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 3:1 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шицзячжуан 3:1 Хэбей Форчун Циндао Хайню 1:2 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 3:1 Ухань Цзалл Хэбей Форчун 2:0 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:2 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:2 Шицзячжуан Ухань Цзалл 1:2 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 3:3 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 4:1 Хэбей Форчун
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье
Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ

Последние игры между собой

Хэбей Форчун: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун Суперлига Хэбей Форчун 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэбей Форчун Суперлига
Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун Кубок Хэбей Форчун 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун Суперлига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kunshan Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.50 2.20 2.08
12.00 1.48 3.35
8.70 5.45 1.42
10.19 5.86 1.29

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.77 1.08 6.50 1.11 3.00 1.38 1.97 1.82 1.52 2.52 2.11 1.73 1.08 7.77 1.77 2.04 1.05 9.50 1.09 7.20 1.07 8.40 1.10 7.00 1.08 7.60 1.02 11.50
11.25 1.00 4.80 1.15 4.05 1.19 2.44 1.49 1.96 1.79 1.66 2.50 1.30 3.32 1.23 3.92 1.07 6.45
5.32 1.17 2.78 1.47 2.55 1.54 2.27 1.66 2.00 1.85 1.76 2.10 1.62 2.36 1.25 4.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.08 1.72 1.37 3.05 1.14 5.55 1.25 3.75
3.26 1.31 2.51 1.49 1.63 2.19 1.25 3.70
3.23 1.36 2.59 1.52 1.93 1.92 1.65 2.30 1.45 2.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.85 1.42 1.90 1.90 1.42 2.85 1.27 3.70
3.70 1.25 2.02 1.74 1.51 2.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.50
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.60 1.33
Где смотреть матч Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный