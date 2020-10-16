Второй тайм

95' Гуанчжоу Эвергранд заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Yuhao Zhao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Хайфэн Дин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' После проверки VAR судья не изменил решения - Гуанчжоу Эвергранд пробьет пенальти!

86' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

85' Паулиньо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

85' Yuhao Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Паулиньо нанес удар, но тот был заблокирован.

83' Хан Жэнь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Guangtai Jiang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Marcao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Junzhe Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...

78' Судье надоело, что Паулиньо Пауло тянет время и он наказал его горчичником

77' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Как он промахнулся? Линьпэн Чжан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

76' После штрафного удара,который нанес Паулиньо мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

75' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

74' Marcao решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

70' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Dianzuo Liu взял и забрал мяч на выходе

68' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

67' Marcao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Г О О О О Л - Shaocong Wu изменил счет на табло!

64' Хайфэн Дин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Ши-Хао Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Паулиньо Пауло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Xin Xu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Матч возобновлен

55' Yaxiong Bao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Паулиньо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Судье надоело, что Yaxiong Bao тянет время и он наказал его горчичником

52' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Marcao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Qiuming Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Гао Чжуньи получил травму и заменен. Shaocong Wu выходит на поле.