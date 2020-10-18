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  3. Китай: Суперлига: Placement Matches: 9/16
Хэнань Цзянье
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Ухань Цзалл
0'
13' Желтая карточка
Xin Luo
29'
17
Yan
Wu
23
Шунич
Тони
6
Шангуань
Ван
27
Ziyi
Niu
34
Xin
Luo
8
Чоу
Тим
10
Бассогог
Кристиан
28
Ма
Ксянгью
11
Zhao
Ke
9
Дурадо
Энрике
7
Каранга
Фернандо
16
Chunyu
Dong
15
Tian
Ming
22
Junjian
Liao
5
Pengfei
Han
3
Yi
Liu1
30
Карришу
Даниэль
26
Yun
Liu
25
Гнаоре
Эдди
18
Zhiwei
Song
17
Куасси
Жан
19
Jinghang
Hu
Хэнань Цзянье
3-5-2
Ухань Цзалл
4-1-4-1

Ход матча

13'
Xin Luo
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Предыдущие игры

Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: + = -
Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье
Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан
Ухань Цзалл Последние 20 матчей: + = -
Тянцзинь Тэда 0:0 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 0:2 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 1:0 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 1:1 Хэбей Форчун
Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шицзячжуан 1:0 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань Циндао Хайню 0:3 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда Хэбей Форчун 3:1 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:1 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 1:0 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:0 Циндао Хайню Ухань Цзалл 1:2 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 0:1 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:1 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 4:4 Ухань Цзалл Тянцзинь Цюаньцзянь 3:1 Ухань Цзалл

Последние игры между собой

Хэнань Цзянье: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Ухань Цзалл: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Цзалл Суперлига Ухань Цзалл 0:0 Хэнань Цзянье Суперлига
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Football Youth Training Base Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хэнань Цзянье
Ничья
Ухань Цзалл
3.45
3.20
2.83
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.40 3.20 2.25
2.75 2.40 3.35
3.36 3.10 2.28
2.97 2.80 2.83

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.60 1.25 5.20 1.14 1.62 2.20 2.21 1.67 1.88 1.92 1.67 2.21 1.17 4.70 1.21 4.10 1.03 10.00 1.04 9.20 1.03 10.00 1.01 17.50
5.25 1.14 2.46 1.52 1.84 1.92 1.51 2.63 1.21 4.20 1.15 5.15 1.04 10.25
5.35 1.16 2.60 1.52 2.10 1.77 1.85 2.02 1.58 2.44 1.45 2.83 1.36 3.22 1.51 2.66 1.46 2.83 1.18 5.24 1.11 7.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.42 2.75 1.55 2.48 1.03 10.00 1.05 8.60 1.03 10.00
2.36 1.55 1.54 2.38 1.26 3.62
1.98 1.88 1.62 2.34 1.28 3.78 1.35 3.37 1.35 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.99 1.76 1.44 2.65 1.14 5.20
2.90 1.38 1.92 1.82 1.42 2.73 1.22 3.98

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
Где смотреть матч Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Цзалл онлайн

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