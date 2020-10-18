Первый тайм

26' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

23' Матч возобновится спорным мячом

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Zhiwei Song предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Чоу Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Матч возобновлен

16' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Xin Luo - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

12' Чоу Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Ох, нехорошо это выглядит. Yi Liu получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Ох, нехорошо это выглядит. Каранга Фернандо получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Каранга Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Yi Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Чоу Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Chunyu Dong взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола