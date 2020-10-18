Хэнань Цзянье
0:0
Первый тайм: 29'
Ухань Цзалл
13' Желтая карточкаXin Luo
17
Yan
Wu
23
Шунич
Тони
27
Ziyi
Niu
34
Xin
Luo
8
Чоу
Тим
28
Ма
Ксянгью
11
Zhao
Ke
16
Chunyu
Dong
15
Tian
Ming
22
Junjian
Liao
3
Yi
Liu1
26
Yun
Liu
25
Гнаоре
Эдди
18
Zhiwei
Song
17
Куасси
Жан
19
Jinghang
Hu
- Основной состав
-
17 Yan WuВратарь
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
-
27 Ziyi NiuЗащитник
-
34 Xin LuoПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Ма КсянгьюПолузащитник
-
11 Zhao KeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Guoming WangВратарь
-
20 Boxuan FengЗащитник
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
- Защитник
-
16 Kuo YangЗащитник
- Защитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
22 Сун БосюаньПолузащитник
-
12 Changjie DuНападающий
-
31 Chuang Huang
-
21 Keqiang Chen
-
Главный тренер: Yang Ji
- Основной состав
-
16 Chunyu DongВратарь
-
15 Tian MingЗащитник
-
22 Junjian LiaoЗащитник
- Защитник
-
3 Yi Liu1Защитник
- Полузащитник
-
26 Yun LiuПолузащитник
-
25 Гнаоре ЭддиПолузащитник
-
18 Zhiwei SongПолузащитник
-
17 Куасси ЖанПолузащитник
-
19 Jinghang HuНападающий
- Запасные игроки
-
6 Chao LiЗащитник
- Защитник
-
11 Tong ZhouПолузащитник
-
12 Shangkun LiuПолузащитник
-
31 Сюшэн ДунНападающий
- Нападающий
-
39 Zhen Cong
-
4 Zhibo Ai
-
24 Kai Wang II
-
-
21 Zilei Jiang
-
-
Главный тренер: Хосе Гонсалес Лопес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Предыдущие игры
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: + = -Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье
Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан
Ухань Цзалл Последние 20 матчей: + = -Тянцзинь Тэда 0:0 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 0:2 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 1:0 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 1:1 Хэбей Форчун
Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шицзячжуан 1:0 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань Циндао Хайню 0:3 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда Хэбей Форчун 3:1 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:1 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 1:0 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:0 Циндао Хайню Ухань Цзалл 1:2 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 0:1 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:1 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 4:4 Ухань Цзалл Тянцзинь Цюаньцзянь 3:1 Ухань Цзалл
Последние игры между собой
Хэнань Цзянье: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Ухань Цзалл: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|3.60
|1.25
|5.20
|1.14
|—
|—
|1.62
|2.20
|2.21
|1.67
|1.88
|1.92
|1.67
|2.21
|1.17
|4.70
|—
|—
|1.21
|4.10
|1.03
|10.00
|1.04
|9.20
|1.03
|10.00
|1.01
|17.50
|—
|—
|5.25
|1.14
|—
|—
|2.46
|1.52
|—
|—
|1.84
|1.92
|—
|—
|1.51
|2.63
|—
|—
|1.21
|4.20
|1.15
|5.15
|1.04
|10.25
|—
|—
|—
|—
|5.35
|1.16
|—
|—
|2.60
|1.52
|2.10
|1.77
|1.85
|2.02
|1.58
|2.44
|1.45
|2.83
|1.36
|3.22
|1.51
|2.66
|1.46
|2.83
|1.18
|5.24
|—
|—
|1.11
|7.31
|—
|—