Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Шангуань Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Ziyi Niu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Плохо сыграл Шангуань Ван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

45' Yun Liu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Гнаоре Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Ма Ксянгью выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Yun Liu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Куасси Жан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Игрок из команды Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Шунич Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Шунич Тони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Yi Liu бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

33' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

23' Матч возобновится спорным мячом

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Zhiwei Song предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Чоу Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Матч возобновлен

16' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Xin Luo - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

12' Чоу Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Ох, нехорошо это выглядит. Yi Liu получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Ох, нехорошо это выглядит. Каранга Фернандо получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Каранга Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Yi Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Чоу Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Chunyu Dong взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола