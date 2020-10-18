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  3. Китай: Суперлига: Placement Matches: 9/16
Хэнань Цзянье
1:0
Конец матча

Стадион:
Ухань Цзалл
0'
13' Желтая карточка
Xin Luo
0:0
31' Не забитый пенальти
Дурадо Энрике
1:0
31' Гол
Дурадо Энрике
45' Желтая карточка
Ziyi Niu
50' Желтая карточка
Yun Liu
53' Желтая карточка
Zhiwei Song
64' Желтая карточка
Чоу Тим
90'+5
17
Yan
Wu
23
Шунич
Тони
6
Шангуань
Ван
27
Ziyi
Niu
34
Xin
Luo
8
Чоу
Тим
10
Бассогог
Кристиан
28
Ма
Ксянгью
11
Zhao
Ke
9
Дурадо
Энрике
7
Каранга
Фернандо
16
Chunyu
Dong
15
Tian
Ming
22
Junjian
Liao
5
Pengfei
Han
3
Yi
Liu1
30
Карришу
Даниэль
26
Yun
Liu
25
Гнаоре
Эдди
18
Zhiwei
Song
17
Куасси
Жан
19
Jinghang
Hu
Хэнань Цзянье
3-5-2
Ухань Цзалл
4-1-4-1

Ход матча

13'
Xin Luo
 
31'
Дурадо Энрике
0:0
31'
Дурадо Энрике
1:0
45'
Ziyi Niu
 
46'
 
Chenglin Zhang
Yi Liu1
50'
 
Yun Liu
53'
 
Zhiwei Song
64'
Чоу Тим
 
66'
 
Kai Wang II
Tian Ming
67'
 
Tong Zhou
Yun Liu
86'
Jinbao Zhong
Ма Ксянгью
 
88'
Boxuan Feng
Бассогог Кристиан
 
90'
Цао Гу
Каранга Фернандо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 26 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Предыдущие игры

Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: + = -
Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье
Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан
Ухань Цзалл Последние 20 матчей: + = -
Тянцзинь Тэда 0:0 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 0:2 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 1:0 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 1:1 Хэбей Форчун
Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шицзячжуан 1:0 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань Циндао Хайню 0:3 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда Хэбей Форчун 3:1 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:1 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 1:0 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:0 Циндао Хайню Ухань Цзалл 1:2 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 0:1 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:1 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 4:4 Ухань Цзалл Тянцзинь Цюаньцзянь 3:1 Ухань Цзалл

Последние игры между собой

Хэнань Цзянье: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Ухань Цзалл: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Цзалл Суперлига Ухань Цзалл 0:0 Хэнань Цзянье Суперлига
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Football Youth Training Base Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.17 5.90 23.00
1.06 8.50 65.00
3.36 3.10 2.28
1.22 5.29 27.41

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.60 1.25 5.20 1.14 1.15 5.00 2.21 1.67 1.88 1.92 1.67 2.21 1.12 5.55 1.21 4.10 1.08 7.00 1.04 9.20 1.03 10.00 1.01 17.50
5.25 1.14 2.46 1.52 1.84 1.92 1.51 2.63 1.21 4.20 1.15 5.15 1.04 10.25
3.71 1.29 3.11 1.38 2.51 1.55 1.92 1.95 1.67 2.26 1.41 2.99 1.15 5.63 1.46 2.78 1.33 3.36 1.51 2.66 1.46 2.83 1.18 5.24 1.11 7.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.42 2.75 1.55 2.48 1.03 10.00 1.05 8.60 1.03 10.00
2.36 1.55 1.54 2.38 1.26 3.62
1.40 3.03 1.22 4.40 1.28 3.78 1.35 3.37 1.35 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.99 1.76 1.44 2.65 1.14 5.20
2.90 1.38 1.92 1.82 1.42 2.73 1.22 3.98

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
Где смотреть матч Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл онлайн

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