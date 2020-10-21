Шеньчжень
1:1
Конец матча
Стадион: Dalian Sports Center Stadium
Тянцзинь Тэда
21' Желтая карточкаZhang En'ge
1:0
28' ГолJohn Mary
36' Желтая карточкаYue Song
37' Желтая карточкаHao Guo
40' Желтая карточкаShuai Pei
1:1
75' ГолБастианс Феликс
23
Guo
Wei
15
Zhen
Ge
11
Yuan
Zhang1
21
Чжипэн
Цзян
14
Zhang
En'ge
10
Сельнес
Оле
12
John
Mary
29
Лин
Гао
33
Yue
Song
32
Yuanjie
Su
22
Hao
Guo
25
Ахмедов
Одил
14
Хайо
Ронг
- Основной состав
-
23 Guo WeiВратарь
-
15 Zhen GeЗащитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
- Защитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
14 Zhang En'geПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Нападающий
-
12 John MaryНападающий
-
29 Лин ГаоНападающий
- Запасные игроки
-
27 Чжан ЛуВратарь
-
25 Haolun MiЗащитник
- Защитник
-
20 Кэ СуньЗащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
22 Юнпо ВанПолузащитник
-
18 Цзю ЯньПолузащитник
- Полузащитник
-
56 Haofeng Xu
-
26 Qiang Jin
-
-
17 Yue Liu
-
Главный тренер: Кройф Йорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Yue SongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Yuanjie SuПолузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
-
25 Ахмедов ОдилПолузащитник
-
14 Хайо РонгПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Jia DuВратарь
-
29 Qipeng YangВратарь
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
- Защитник
-
17 Jiakang HuiПолузащитник
-
21 Yingjie ZhaoПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Чжи СяоНападающий
-
30 Yang Liu II
-
26 Shiwei Che
-
16 Ruofan Liu
-
23 Yumiao Qian
-
Главный тренер: Baoshan Wang
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
21'
28'
1:0
36'
37'
40'
73'
75'
1:1
80'
80'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
28 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Предыдущие игры
Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн
Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Цзалл
Тянцзинь Тэда Последние 20 матчей: + = -Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Тянцзинь Тэда 0:0 Ухань Цзалл Циндао Хайню 3:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 0:1 Хэбей Форчун
Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:2 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 0:2 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Тянцзинь Тэда Шицзячжуан 3:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 2:2 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ Бэйцзин Гоань 5:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Чуньцинь Лифан Шаньдун Лунэн 3:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень
Последние игры между собой
Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Тянцзинь Тэда: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.20
|1.09
|5.55
|1.14
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.72
|2.08
|2.08
|1.75
|1.27
|3.70
|1.78
|2.04
|1.09
|7.20
|—
|—
|1.07
|8.40
|1.08
|7.77
|1.06
|8.40
|1.01
|11.50
|—
|—
|10.00
|1.04
|3.46
|1.29
|—
|—
|3.02
|1.36
|—
|—
|2.05
|1.81
|—
|—
|1.59
|2.30
|—
|—
|1.39
|2.90
|1.17
|4.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.10
|1.77
|1.73
|2.16
|1.36
|3.23
|2.06
|1.81
|1.19
|4.88
|1.51
|2.62
|1.35
|3.29
|1.60
|2.39
|1.19
|4.81
|—
|—
|1.14
|5.85
|—
|—