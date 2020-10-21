Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Матч возобновлен

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Жао Хонглуе из команды Тянцзинь Тэда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

88' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Шеньчжень имеет хороший шанс забить.

87' Отличные скиллы показывает Жао Хонглуе , обводя своих соперников

85' Матч возобновлен

84' Shangkun Teng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Пурлигянджи Мортеза получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Пурлигянджи Мортеза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Го Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Ахмедов Одил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Shuai Pei выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Shangkun Teng взял и забрал мяч на выходе

79' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Жао Хонглуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

75' Г О О О О Л - Бастианс Феликс изменил счет на табло!

75' Ахмедов Одил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Hao Guo получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Hao Guo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Голкипер мог бы сыграть и получше

70' Го Вэй взял и забрал мяч на выходе

69' Shenglong Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Шеньчжень

65' Чжипэн Цзян не смог попасть в створ ударом издали

65' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Сельнес Оле из команды Шеньчжень навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

64' Удар от ворот произведет Шеньчжень

64' Матч возобновлен

63' Жао Хонглуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Соарес Франсиско не смог попасть в створ ударом издали

63' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Лин Гао получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Лин Гао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Сельнес Оле из команды Шеньчжень делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

59' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Шеньчжень

59' Хайо Ронг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' John Mary из команды Шеньчжень сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

56' Shenglong Jiang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Лин Гао и попал в перекладину!

54' Пурлигянджи Мортеза из команды Шеньчжень сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

54' Yuanjie Su предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Шеньчжень

51' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Shenglong Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Игрок из команды Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Shenglong Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Сельнес Оле решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно