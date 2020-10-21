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  3. Китай: Суперлига: Placement Matches: 9/16
Шеньчжень
1:1
Конец матча

Стадион:
Тянцзинь Тэда
0'
21' Желтая карточка
Zhang En'ge
1:0
28' Гол
John Mary
36' Желтая карточка
Yue Song
37' Желтая карточка
Hao Guo
40' Желтая карточка
Shuai Pei
1:1
75' Гол
Бастианс Феликс
90'+6
23
Guo
Wei
15
Zhen
Ge
11
Yuan
Zhang1
35
Пурлигянджи
Мортеза
21
Чжипэн
Цзян
14
Zhang
En'ge
6
Shuai
Pei
10
Сельнес
Оле
9
Harold
Preciado
12
John
Mary
29
Лин
Гао
27
Shangkun
Teng
60
Shenglong
Jiang
33
Yue
Song
15
Бастианс
Феликс
3
Honglue
Zhao
32
Yuanjie
Su
22
Hao
Guo
25
Ахмедов
Одил
14
Хайо
Ронг
18
Соарес
Франсиско
7
Ачеампонг
Франк
Шеньчжень
4-3-3
Тянцзинь Тэда
4-4-2

Ход матча

21'
Zhang En'ge
 
28'
John Mary
(Zhang En'ge)
1:0
36'
 
Yue Song
37'
 
Hao Guo
40'
Shuai Pei
 
73'
 
Ruofan Liu
Hao Guo
73'
 
Yuefeng Bai
Yuanjie Su
75'
1:1
Бастианс Феликс
(Ахмедов Одил)
77'
 
Лима Сандро
Ачеампонг Франк
80'
Haofeng Xu
Zhang En'ge
 
80'
Wai-Tsun Dai
Zhen Ge
 
80'
Haolun Mi
Чжипэн Цзян
 
85'
Юнпо Ван
Yuan Zhang1
 
90'
 
Tianyi Qiu
Соарес Франсиско

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 28 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Предыдущие игры

Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -
Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн
Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Цзалл
Тянцзинь Тэда Последние 20 матчей: + = -
Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Тянцзинь Тэда 0:0 Ухань Цзалл Циндао Хайню 3:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 0:1 Хэбей Форчун
Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:2 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 0:2 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Тянцзинь Тэда Шицзячжуан 3:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 2:2 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ Бэйцзин Гоань 5:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Чуньцинь Лифан Шаньдун Лунэн 3:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень

Последние игры между собой

Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Тянцзинь Тэда: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Суперлига Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Суперлига Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Суперлига
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.45 1.47 10.50
5.90 1.27 10.50
1.63 4.05 5.05
1.17 6.47 25.18

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.20 1.09 5.55 1.14 2.50 1.53 1.72 2.08 2.08 1.75 1.27 3.70 1.78 2.04 1.09 7.20 1.07 8.40 1.08 7.77 1.06 8.40 1.01 11.50
10.00 1.04 3.46 1.29 3.02 1.36 2.05 1.81 1.59 2.30 1.39 2.90 1.17 4.70
2.10 1.77 1.73 2.16 1.36 3.23 2.06 1.81 1.19 4.88 1.51 2.62 1.35 3.29 1.60 2.39 1.19 4.81 1.14 5.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.80 2.00 1.24 4.00 1.04 10.00 1.09 5.90
3.14 1.33 2.08 1.70 1.48 2.54
2.73 1.47 2.24 1.68 1.74 2.15 1.47 2.76 1.57 2.45 1.33 3.36 1.10 7.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 3.05 1.37 1.87 2.05 1.40 2.90 1.25 3.90
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.35 1.35
Где смотреть матч Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда онлайн

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