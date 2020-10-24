Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Гао Сян получил желтую карточку от судьи

46' Отличные скиллы показывает Junchen Zhou , обводя своих соперников

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Какой промах! Junchen Zhou имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

44' Jiaqi Han предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Дембеле Мусса не смог попасть в створ ударом издали

40' Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Попович Денис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Алессандрини Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Игрок из команды Циндао Хайню вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Feiya Chang получил желтую карточку от судьи

29' Feiya Chang не смог попасть в створ ударом издали

28' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Циндао Хайню вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Попович Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Циндао Хайню вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Матч возобновлен

21' Попович Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Циндао Хайню вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

18' Отличные скиллы показывает Junchen Zhou , обводя своих соперников

18' Циндао Хайню вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

16' Циндао Хайню вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Янг Ю получил желтую карточку от судьи

10' Алессандрини Ромен не смог попасть в створ ударом издали

10' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Циндао Хайню вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Межеевски Адриан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Матч возобновлен

2' Ох, нехорошо это выглядит. Минала Джозеф получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Минала Джозеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола