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  3. Китай: Суперлига: Утешительный раунд: 9/16
Гуанчжоу Фули
2:1
Конец матча

Стадион:
Циндао Хайню
0'
13' Желтая карточка
Yu Yang
30' Желтая карточка
Feiya Chang
45' Желтая карточка
Гао Сян
50' Желтая карточка
Попович Денис
57' Желтая карточка
Chugui Ye
58' Желтая карточка
Zhengyu Huang
1:0
71' Гол
Межеевски Адриан
2:0
78' Гол
Живкович Рицхайро
83' Желтая карточка
Jiashen Liu
2:1
88' Гол
Вукович Ягош
90' Желтая карточка
Минала Джозеф
90'+6
22
Jiaqi
Han
20
Miao
Tang
II
18
Йи
Тенг
3
Тошич
Душко
25
Zhechao
Chen
8
Дембеле
Мусса
36
Zhengyu
Huang
6
Межеевски
Адриан
13
Chugui
Ye
9
Живкович
Рицхайро
21
Feiya
Chang
22
Zhenli
Liu
21
Wei
Wang
23
Jiashen
Liu
26
Вукович
Ягош
32
Yu
Yang
7
Гао
Сян
40
Попович
Денис
19
Минала
Джозеф
17
Junchen
Zhou
27
Jianrong
Zhu
10
Алессандрини
Ромен
Гуанчжоу Фули
4-3-3
Циндао Хайню
4-4-2

Ход матча

13'
 
Yu Yang
30'
Feiya Chang
 
45'
 
Гао Сян
50'
 
Попович Денис
57'
Chugui Ye
 
58'
Zhengyu Huang
 
71'
Межеевски Адриан
(Chugui Ye)
1:0
72'
Zhizhao Chen
Feiya Chang
 
75'
 
Радонич Деян
Алессандрини Ромен
78'
Живкович Рицхайро
(Межеевски Адриан)
2:0
79'
 
Ezimet Memetabdulla
Yu Yang
83'
 
Jiashen Liu
85'
 
Weipeng Jiang
Jiashen Liu
85'
 
Zhe Shi
Junchen Zhou
85'
 
Bari Mamatil
Jianrong Zhu
88'
2:1
Вукович Ягош
(Радонич Деян)
90'
Jihong Jiang
Chugui Ye
 
90'
 
Минала Джозеф

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 10
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Предыдущие игры

Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: + = -
Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Eastern AA 2:0 Гуанчжоу Фули Шаньдун Лунэн 0:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа
Гуанчжоу Фули 1:0 Далянь Ифан Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 1:5 Шаньдун Лунэн Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Тай По 2:2 Гуанчжоу Фули
Циндао Хайню Последние 20 матчей: + = -
Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 3:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 3:0 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню
Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:3 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан Циндао Хайню 0:3 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:2 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 0:2 Циндао Хайню Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 0:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шицзячжуан 2:2 Циндао Хайню Ухань Цзалл 2:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:2 Наньтун Чжиюнь Shanghai Shenxin1 0:2 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:0 Бэйцзин БГ Циндао Хайню 3:1 Ляонин Хувин

Последние игры между собой

Гуанчжоу Фули: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Циндао Хайню: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Циндао Хайню 1:4 Гуанчжоу Фули Кубок
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.18 5.30 34.00
1.05 9.00 71.00
2.29 3.16 3.40
2.37 3.23 3.33

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.97 1.77 6.30 1.10 1.17 4.70 2.17 1.69 1.79 2.02 1.01 12.60 1.28 3.35 1.17 4.70 1.07 7.60 1.03 10.00 1.01 15.00
6.40 1.10 2.78 1.42 2.16 1.67 1.67 2.31 1.30 3.40 1.22 4.20 1.07 7.50
2.89 1.43 2.54 1.55 2.16 1.74 1.83 2.06 1.63 2.35 1.47 2.78 1.42 2.97 1.23 4.41 1.10 7.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.66 2.13 1.69 2.18 1.08 7.00 1.08 7.20 1.04 9.00
2.51 1.49 1.66 2.14 1.32 3.20
2.69 1.50 2.21 1.72 1.69 2.23 1.44 2.89 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.25 1.60 1.49 2.40 1.17 4.70
3.20 1.32 2.18 1.64 1.51 2.45 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
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