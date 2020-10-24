Гуанчжоу Фули
2:1
Конец матча
Циндао Хайню
13' Желтая карточкаYu Yang
30' Желтая карточкаFeiya Chang
45' Желтая карточкаГао Сян
50' Желтая карточкаПопович Денис
57' Желтая карточкаChugui Ye
58' Желтая карточкаZhengyu Huang
1:0
71' ГолМежеевски Адриан
2:0
78' ГолЖивкович Рицхайро
83' Желтая карточкаJiashen Liu
2:1
88' ГолВукович Ягош
90' Желтая карточкаМинала Джозеф
22
Jiaqi
Han
20
Miao
Tang
II
18
Йи
Тенг
25
Zhechao
Chen
13
Chugui
Ye
21
Feiya
Chang
22
Zhenli
Liu
21
Wei
Wang
23
Jiashen
Liu
26
Вукович
Ягош
32
Yu
Yang
7
Гао
Сян
17
Junchen
Zhou
27
Jianrong
Zhu
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
20 Miao Tang IIЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
25 Zhechao ChenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Chugui YeНападающий
- Нападающий
-
21 Feiya ChangНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
23 Lin LuПолузащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
15 Tixiang LiПолузащитник
-
29 Wenjie SongНападающий
-
42 Huapeng Wang
-
-
28 Chengru Wu
-
-
11 Renato III
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Основной состав
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
21 Wei WangЗащитник
-
23 Jiashen LiuЗащитник
-
26 Вукович ЯгошЗащитник
-
32 Yu YangЗащитник
-
7 Гао СянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Junchen ZhouПолузащитник
-
27 Jianrong ZhuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Shi ZhaoВратарь
-
4 Yan YakiЗащитник
- Полузащитник
-
24 Радонич ДеянНападающий
-
58 Xinfeng Fang
-
33 Zhe Shi
-
-
20 Fei Wang I
-
-
11 Bari Mamatil
-
14 Hao Wang II
-
-
Главный тренер: Jingui Wu
Ход матча
13'
30'
45'
50'
57'
58'
71'
1:0
78'
83'
85'
88'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 10
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Предыдущие игры
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: + = -Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Eastern AA 2:0 Гуанчжоу Фули Шаньдун Лунэн 0:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа
Гуанчжоу Фули 1:0 Далянь Ифан Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 1:5 Шаньдун Лунэн Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Тай По 2:2 Гуанчжоу Фули
Циндао Хайню Последние 20 матчей: + = -Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 3:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 3:0 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню
Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:3 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан Циндао Хайню 0:3 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:2 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 0:2 Циндао Хайню Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 0:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шицзячжуан 2:2 Циндао Хайню Ухань Цзалл 2:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:2 Наньтун Чжиюнь Shanghai Shenxin1 0:2 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:0 Бэйцзин БГ Циндао Хайню 3:1 Ляонин Хувин
Последние игры между собой
Гуанчжоу Фули: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Циндао Хайню: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|1.97
|1.77
|6.30
|1.10
|1.17
|4.70
|—
|—
|2.17
|1.69
|1.79
|2.02
|1.01
|12.60
|—
|—
|1.28
|3.35
|1.17
|4.70
|1.07
|7.60
|1.03
|10.00
|1.01
|15.00
|—
|—
|6.40
|1.10
|2.78
|1.42
|—
|—
|2.16
|1.67
|—
|—
|1.67
|2.31
|—
|—
|1.30
|3.40
|1.22
|4.20
|1.07
|7.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.89
|1.43
|2.54
|1.55
|2.16
|1.74
|1.83
|2.06
|1.63
|2.35
|1.47
|2.78
|1.42
|2.97
|1.23
|4.41
|—
|—
|1.10
|7.80
|—
|—