Жервиньо нам показали сейчас режиссеры трансляции. Сидит он на скамейке запасных, облачившись в медицинскую маску. Я его даже сначала не узнал, но прическа все же сдала игрока.

Далеко не основным составом сегодня играет сборная Бельгии, однако и в таком сочетании игроков "красные дьяволы" выглядят значительно сильнее своего соперника.

10 минут отыграли соперники на поле. Нет пока в нашем матче опасных моментов, как, собственно говоря, и намеков на голевые ситуации.

Судя по ТВ-картинке, моросит дождь в Брюсселе, и погода действительно похожа на осеннюю. Не особо приятно соперникам перемещаться по полю, масса необоснованных падений сегодня ждет игроков.

Еще одна подача Кастаня с левого фланга, но играет на выходе голкипер гостевого коллектива, с уверенным видом забирающий сферу в свои перчатки.

7' Ванакен нарушает правила в районе центрального круга. Судья останавливает встречу, делая замечание соорудившей фол стороне.

6' Напряженная атмосфера в игре и на стадионе. Кстати говоря, есть сегодня болельщики на трибунах, однако их совсем мало, и поддержка фанатов не особо слышна.

5' В руку Кастаню мяч попадает на половине поля сборной Кот-д'Ивуара. Раздается свисток. Видел момент с нарушением и арбитр, который остановил игру.

4' Кастань забрасывал мяч вперед, но никто из партнеров до мяча не добрался. Просто подача действительно была слишком сильной, и сложно тут кому-то из футболистов "красных дьяволов" было среагировать.

3' Присматриваются соперники пока что друг к другу. Хозяева размеренно выходят в атаку, стараясь не открывать тылы, а африканцы, в свою очередь, сконцентрировались целиком и полностью на оборонительных редутах.

2' Футболисты сборной Бельгии предстали на поле в своих бордовых цветах, тогда как игроки Кот-д'Ивуара вышли на газон в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.