Бельгия
0:0
Первый тайм: 11'
Кот-д'Ивуар
17
Ванакен
Ханс
23
Бачуайи
Миши
11
Докю
Жереми
17
Орье
Серж
20
Ди
Сере
19
Пепе
Николя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
11 Докю ЖеремиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Орье СержПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ди СереПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Камара Ибраима
Предыдущие игры
Бельгия Последние 20 матчей: + = -Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия
Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия Франция 1:0 Бельгия
Кот-д'Ивуар Последние 20 матчей: + = -Эфиопия 2:1 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 1:0 Нигер Кот-д'Ивуар 1:0 Нигер Кот-д'Ивуар 3:1 ДР Конго
Нигер 2:0 Кот-д'Ивуар Тунис 1:2 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 1:2 Бенин Кот-д'Ивуар 1:1 Алжир Мали 0:1 Кот-д'Ивуар Намибия 1:4 Кот-д'Ивуар Марокко 1:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 1:0 ЮАР Замбия 1:4 Кот-д'Ивуар Уганда 1:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 3:1 Коморские острова Кот-д'Ивуар 1:0 Либерия Кот-д'Ивуар 3:0 Руанда Гвинея 1:1 Кот-д'Ивуар ЦАР 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 4:0 ЦАР
Последние игры между собой
Бельгия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кот-д'Ивуар: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|10.50
|1.01
|5.20
|1.14
|4.40
|1.21
|—
|—
|2.60
|1.50
|1.99
|1.87
|2.08
|1.81
|1.76
|2.06
|1.67
|2.31
|—
|—
|1.36
|3.15
|1.27
|3.85
|1.11
|6.00
|1.09
|6.70
|1.02
|11.50
|17.50
|1.00
|11.75
|1.00
|5.20
|1.17
|4.80
|1.20
|—
|—
|2.58
|1.55
|—
|—
|2.01
|1.83
|—
|—
|1.67
|2.25
|—
|—
|1.36
|3.14
|1.30
|3.72
|1.10
|8.50
|1.06
|6.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.42
|1.17
|—
|—
|2.75
|1.44
|2.48
|1.57
|2.22
|1.70
|1.97
|1.90
|1.75
|2.14
|1.61
|2.40
|1.47
|2.72
|—
|—
|1.25
|4.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Бельгия 0:0 Кот-д'Ивуар
Исход игры
Бельгия
97.4% (149)
Ничья
2.6% (4)
Кот-д'Ивуар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.67% (94)
Меньше
37.33% (56)
Обе команды забьют
Да
48.67% (73)
Нет
51.33% (77)
Популярный счёт
2:0 Бельгия
29.4% (45)
3:1 Бельгия
26.1% (40)
2:1 Бельгия
14.4% (22)
3:0 Бельгия
13.1% (20)
1:0 Бельгия
5.2% (8)
4:1 Бельгия
3.3% (5)
1:1 Ничья
1.3% (2)
4:0 Бельгия
1.3% (2)
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