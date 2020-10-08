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Бельгия
0:0
Первый тайм: 11'
Кот-д'Ивуар
0' 11'
12
Миньоле
Симон
Ванхесден
Зиньо
Мехеле
Брандон
Боята
Дедрик
21
Кастань
Тимоти
4
Дендонкер
Леандер
17
Ванакен
Ханс
Салемакерс
Алексис
20
Троссар
Леандро
23
Бачуайи
Миши
11
Докю
Жереми
16
Гбохуо
Сильвен
Байи
Эрик
6
Траоре
Исмаэль
Диоманде
Синали
17
Орье
Серж
8
Кесси
Франк
20
Ди
Сере
11
Корне
Максвелл
19
Пепе
Николя
15
Градель
Макс-Ален
9
Заха
Уилфрид
Бельгия
Кот-д'Ивуар

Предыдущие игры

Бельгия Последние 20 матчей: + = -
Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия
Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия Франция 1:0 Бельгия
Кот-д'Ивуар Последние 20 матчей: + = -
Эфиопия 2:1 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 1:0 Нигер Кот-д'Ивуар 1:0 Нигер Кот-д'Ивуар 3:1 ДР Конго
Нигер 2:0 Кот-д'Ивуар Тунис 1:2 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 1:2 Бенин Кот-д'Ивуар 1:1 Алжир Мали 0:1 Кот-д'Ивуар Намибия 1:4 Кот-д'Ивуар Марокко 1:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 1:0 ЮАР Замбия 1:4 Кот-д'Ивуар Уганда 1:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 3:1 Коморские острова Кот-д'Ивуар 1:0 Либерия Кот-д'Ивуар 3:0 Руанда Гвинея 1:1 Кот-д'Ивуар ЦАР 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 4:0 ЦАР

Последние игры между собой

Бельгия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кот-д'Ивуар: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Бельгия 2:2 Кот-д'Ивуар Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • 13'
    Еще одна подача Кастаня с левого фланга, но играет на выходе голкипер гостевого коллектива, с уверенным видом забирающий сферу в свои перчатки.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судя по ТВ-картинке, моросит дождь в Брюсселе, и погода действительно похожа на осеннюю. Не особо приятно соперникам перемещаться по полю, масса необоснованных падений сегодня ждет игроков.
  • 10'
    10 минут отыграли соперники на поле. Нет пока в нашем матче опасных моментов, как, собственно говоря, и намеков на голевые ситуации.
  • 9'
    Далеко не основным составом сегодня играет сборная Бельгии, однако и в таком сочетании игроков "красные дьяволы" выглядят значительно сильнее своего соперника.
  • 8'
    Жервиньо нам показали сейчас режиссеры трансляции. Сидит он на скамейке запасных, облачившись в медицинскую маску. Я его даже сначала не узнал, но прическа все же сдала игрока.
  • Фол, нарушение
    7'
    Ванакен нарушает правила в районе центрального круга. Судья останавливает встречу, делая замечание соорудившей фол стороне.
  • 6'
    Напряженная атмосфера в игре и на стадионе. Кстати говоря, есть сегодня болельщики на трибунах, однако их совсем мало, и поддержка фанатов не особо слышна.
  • Фол, нарушение
    5'
    В руку Кастаню мяч попадает на половине поля сборной Кот-д'Ивуара. Раздается свисток. Видел момент с нарушением и арбитр, который остановил игру.
  • 4'
    Кастань забрасывал мяч вперед, но никто из партнеров до мяча не добрался. Просто подача действительно была слишком сильной, и сложно тут кому-то из футболистов "красных дьяволов" было среагировать.
  • 3'
    Присматриваются соперники пока что друг к другу. Хозяева размеренно выходят в атаку, стараясь не открывать тылы, а африканцы, в свою очередь, сконцентрировались целиком и полностью на оборонительных редутах.
  • 2'
    Футболисты сборной Бельгии предстали на поле в своих бордовых цветах, тогда как игроки Кот-д'Ивуара вышли на газон в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Бельгии со свистком главного арбитра стартовала. Гости разыграли мяч с центра поля. Удачи командам, поехали!
  • До матча

  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Футбольный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках одного из поединков лицом к лицу сойдутся футболисты сборных Бельгии и Кот-д’Ивуара. Встреча состоится в Брюсселе, на стадионе «Руа Бодуэн». Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!

Прогнозы 153
Бельгия 97.4% (149)
X 2.6% (4)
Кот-д'Ивуар 0% (0)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бельгия
Ничья
Кот-д'Ивуар
1.78
4.55
5.30
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.55 4.55 5.30
1.76 4.00 4.60
1.49 4.50 6.05
1.78 3.95 4.53

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.01 5.20 1.14 4.40 1.21 2.60 1.50 1.99 1.87 2.08 1.81 1.76 2.06 1.67 2.31 1.36 3.15 1.27 3.85 1.11 6.00 1.09 6.70 1.02 11.50
17.50 1.00 11.75 1.00 5.20 1.17 4.80 1.20 2.58 1.55 2.01 1.83 1.67 2.25 1.36 3.14 1.30 3.72 1.10 8.50 1.06 6.75
5.42 1.17 2.75 1.44 2.48 1.57 2.22 1.70 1.97 1.90 1.75 2.14 1.61 2.40 1.47 2.72 1.25 4.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.60 1.50 1.65 2.23 1.27 3.85
3.96 1.24 2.64 1.48 1.69 2.16 1.30 3.45 1.14 5.45
3.36 1.35 2.68 1.50 1.96 1.91 1.66 2.29 1.46 2.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.06 1.69 1.57 2.39 1.35 3.05
5.05 1.16 4.10 1.23 1.87 1.80 1.56 2.44 1.35 3.14

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.44
Букмекер Да Нет
3.75 1.27
Букмекер Да Нет
2.80 1.42
Где смотреть матч Бельгия 0:0 Кот-д'Ивуар онлайн

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Прогнозы на матч Бельгия 0:0 Кот-д'Ивуар

Исход игры
Бельгия
97.4% (149)
Ничья
2.6% (4)
Кот-д'Ивуар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.67% (94)
Меньше
37.33% (56)
Обе команды забьют
Да
48.67% (73)
Нет
51.33% (77)
Популярный счёт
2:0 Бельгия
29.4% (45)
3:1 Бельгия
26.1% (40)
2:1 Бельгия
14.4% (22)
3:0 Бельгия
13.1% (20)
1:0 Бельгия
5.2% (8)
4:1 Бельгия
3.3% (5)
1:1 Ничья
1.3% (2)
4:0 Бельгия
1.3% (2)
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