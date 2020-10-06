Бельгия
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Кот-д'Ивуар
Предыдущие игры
Бельгия Последние 20 матчей: +17 =1 -2Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия
Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия Франция 1:0 Бельгия
Кот-д'Ивуар Последние 20 матчей: +12 =2 -6Эфиопия 2:1 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 1:0 Нигер Кот-д'Ивуар 1:0 Нигер Кот-д'Ивуар 3:1 ДР Конго
Нигер 2:0 Кот-д'Ивуар Тунис 1:2 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 1:2 Бенин Кот-д'Ивуар 1:1 Алжир Мали 0:1 Кот-д'Ивуар Намибия 1:4 Кот-д'Ивуар Марокко 1:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 1:0 ЮАР Замбия 1:4 Кот-д'Ивуар Уганда 1:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 3:1 Коморские острова Кот-д'Ивуар 1:0 Либерия Кот-д'Ивуар 3:0 Руанда Гвинея 1:1 Кот-д'Ивуар ЦАР 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 4:0 ЦАР
Последние игры между собой
Бельгия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кот-д'Ивуар: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|11.00
|1.02
|4.50
|1.20
|3.65
|1.29
|2.31
|1.66
|2.06
|1.82
|1.81
|2.07
|—
|—
|1.50
|2.60
|1.25
|3.90
|1.18
|4.40
|1.07
|7.60
|1.06
|8.20
|14.50
|1.02
|12.50
|1.02
|4.70
|1.19
|3.60
|1.29
|2.36
|1.64
|—
|—
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.53
|2.50
|1.25
|3.95
|1.19
|4.65
|1.08
|7.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.59
|1.18
|—
|—
|2.31
|1.59
|2.04
|1.75
|1.77
|2.03
|1.58
|2.32
|1.47
|2.62
|—
|—
|1.17
|4.75
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Бельгия - Кот-д'Ивуар
Исход игры
Бельгия
98.2% (55)
Ничья
1.8% (1)
Кот-д'Ивуар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.36% (31)
Меньше
43.64% (24)
Обе команды забьют
Да
40% (22)
Нет
60% (33)
Популярный счёт
2:0 Бельгия
41.1% (23)
2:1 Бельгия
17.9% (10)
3:0 Бельгия
14.3% (8)
3:1 Бельгия
14.3% (8)
4:1 Бельгия
3.6% (2)
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