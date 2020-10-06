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Бельгия
 
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Кот-д'Ивуар

Предыдущие игры

Бельгия Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия
Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия Франция 1:0 Бельгия
Кот-д'Ивуар Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Эфиопия 2:1 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 1:0 Нигер Кот-д'Ивуар 1:0 Нигер Кот-д'Ивуар 3:1 ДР Конго
Нигер 2:0 Кот-д'Ивуар Тунис 1:2 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 1:2 Бенин Кот-д'Ивуар 1:1 Алжир Мали 0:1 Кот-д'Ивуар Намибия 1:4 Кот-д'Ивуар Марокко 1:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 1:0 ЮАР Замбия 1:4 Кот-д'Ивуар Уганда 1:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 3:1 Коморские острова Кот-д'Ивуар 1:0 Либерия Кот-д'Ивуар 3:0 Руанда Гвинея 1:1 Кот-д'Ивуар ЦАР 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 4:0 ЦАР

Последние игры между собой

Бельгия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кот-д'Ивуар: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Бельгия 2:2 Кот-д'Ивуар Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Кот-д'Ивуар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2020, осталось 2 дня 15 часов 28 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 56
    Бельгия 98.2% (55)
    X 1.8% (1)
    Кот-д'Ивуар 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бельгия
    Ничья
    Кот-д'Ивуар
    1.31
    5.77
    9.80
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.30 5.35 9.80
    1.31 5.60 11.00
    1.29 5.50 9.40
    1.28 5.77 10.57

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.00 1.02 4.50 1.20 3.65 1.29 2.31 1.66 2.06 1.82 1.81 2.07 1.50 2.60 1.25 3.90 1.18 4.40 1.07 7.60 1.06 8.20
    14.50 1.02 12.50 1.02 4.70 1.19 3.60 1.29 2.36 1.64 1.82 1.99 1.53 2.50 1.25 3.95 1.19 4.65 1.08 7.90
    4.59 1.18 2.31 1.59 2.04 1.75 1.77 2.03 1.58 2.32 1.47 2.62 1.17 4.75
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
    2.28 1.63 1.55 2.46 1.20 4.60
    3.56 1.28 2.40 1.56 1.56 2.40 1.22 4.20
    2.92 1.39 2.30 1.59 1.76 2.04 1.53 2.46 1.35 3.12
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 1.91 1.83 1.44 2.70 1.29 3.40
    4.70 1.18 3.26 1.33 1.88 1.90 1.44 2.75 1.28 3.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.02 1.79
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.29
    Где смотреть матч Бельгия - Кот-д'Ивуар онлайн

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    Прогнозы на матч Бельгия - Кот-д'Ивуар

    Исход игры
    Бельгия
    98.2% (55)
    Ничья
    1.8% (1)
    Кот-д'Ивуар
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.36% (31)
    Меньше
    43.64% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (22)
    Нет
    60% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Бельгия
    41.1% (23)
    2:1 Бельгия
    17.9% (10)
    3:0 Бельгия
    14.3% (8)
    3:1 Бельгия
    14.3% (8)
    4:1 Бельгия
    3.6% (2)
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