Янг Бойз
0:1
Перерыв
Стадион: Стад де Суиз
Люцерн
0:1
18' ПенальтиШульц Марвин
33' Желтая карточкаКарбонель Алекс
45' Желтая карточкаТашар Варол
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
15
Шульц
Марвин
5
Lucao
II
29
Ташар
Варол
10
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
- Полузащитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Шульц МарвинЗащитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ташар ВаролПолузащитник
-
10 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
31 Lorik Emini
-
71 Lino Lang
-
22 Yvan Alounga
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
18'
0:1
33'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц
Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз
Люцерн Последние 20 матчей: + = -Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт
Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Люцерн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Янг Бойз Суперлига Люцерн 4:0 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:4 Янг Бойз Суперлига Люцерн 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:1 Янг Бойз Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:2 Люцерн Суперлига
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|11.00
|1.02
|—
|—
|10.50
|1.02
|4.00
|1.22
|3.15
|1.33
|—
|—
|1.95
|1.85
|1.74
|2.10
|1.70
|2.08
|—
|—
|1.31
|3.30
|—
|—
|1.13
|5.40
|1.09
|6.40
|1.07
|7.50
|1.01
|12.00
|—
|—
|14.25
|1.02
|5.05
|1.17
|4.05
|1.25
|2.44
|1.57
|—
|—
|1.91
|1.91
|—
|—
|1.61
|2.46
|—
|—
|1.31
|3.52
|—
|—
|1.24
|4.15
|1.11
|6.95
|1.09
|7.70
|1.02
|14.25
|—
|—
|—
|—
|5.15
|1.18
|—
|—
|2.77
|1.47
|2.42
|1.60
|2.06
|1.82
|1.76
|2.14
|1.59
|2.45
|1.92
|1.97
|1.65
|2.31
|1.51
|2.66
|1.19
|5.02
|—
|—
|1.10
|7.73
|—
|—