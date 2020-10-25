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  3. Швейцария: Суперлига
Янг Бойз
0:1
Перерыв

Стадион:
Люцерн
0'
0:1
18' Пенальти
Шульц Марвин
33' Желтая карточка
Карбонель Алекс
45' Желтая карточка
Ташар Варол
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
10
Сулеймани
Миралем
20
Эбишер
Мишель
28
Лустенбергер
Фабиан
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
32
Мюллер
Мариус
15
Шульц
Марвин
5
Lucao
II
4
Stefan
Knezevic1
34
Silvan
Sidler
8
Нденге
Тсии-Виллиам
14
Карбонель
Алекс
29
Ташар
Варол
10
Шауб
Луис
19
Угриниц
Филип
9
Соргич
Деян
Янг Бойз
4-4-2
Люцерн
4-2-3-1

Ход матча

18'
0:1
Шульц Марвин
33'
 
Карбонель Алекс
45'
 
Ташар Варол

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц
Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз
Люцерн Последние 20 матчей: + = -
Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт
Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Люцерн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Люцерн 1:2 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Люцерн Суперлига
Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Янг Бойз Суперлига Люцерн 4:0 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:4 Янг Бойз Суперлига Люцерн 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:1 Янг Бойз Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:2 Люцерн Суперлига
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Ташар Варол получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Карбонель Алекс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Шульц Марвин из команды Люцерн забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Люцерн
2.38
5.00
7.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.05 3.50 3.40
2.11 3.25 3.35
1.40 5.00 7.40
2.38 3.31 3.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.02 10.50 1.02 4.00 1.22 3.15 1.33 1.95 1.85 1.74 2.10 1.70 2.08 1.31 3.30 1.13 5.40 1.09 6.40 1.07 7.50 1.01 12.00
14.25 1.02 5.05 1.17 4.05 1.25 2.44 1.57 1.91 1.91 1.61 2.46 1.31 3.52 1.24 4.15 1.11 6.95 1.09 7.70 1.02 14.25
5.15 1.18 2.77 1.47 2.42 1.60 2.06 1.82 1.76 2.14 1.59 2.45 1.92 1.97 1.65 2.31 1.51 2.66 1.19 5.02 1.10 7.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.48 1.50 2.46 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90 1.05 8.50
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.20
3.10 1.40 2.45 1.59 1.85 2.03 1.35 3.33 1.19 4.97 1.55 2.55 1.36 3.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.75 1.50 2.48 1.31 3.30
5.25 1.16 3.64 1.28 2.01 1.80 1.48 2.65 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.11 5.80
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Янг Бойз 0:1 Люцерн онлайн

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