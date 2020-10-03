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Панетоликос
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Астерас
0' 2'
Панетоликос
Астерас

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Franco Mazurek 1 (1) 0.33
Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adrian Riera 1 0.5
2. Leo Tilica 0 0

Карточки

Панетоликос
# Игрок      
1. Nicolas Mazzola 1 0
2. Далсью 1 0
3. Aristotle Karasalidis 1 0
Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 1 0
2. Juan Manuel Munafo 1 0
3. Federico Alvarez 1 0
4. Котсирас Яннис 1 0
5. Вальенте Хосе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панетоликос 0 0 100% (1) 0 0 0
 Астерас 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Панетоликос Последние 20 матчей: + = -
Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина
Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос АЕК 4:0 Панетоликос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панетоликос 1:1 Волос Панетоликос 1:1 АЕК
Астерас Последние 20 матчей: + = -
Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос
Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Астерас 1:1 Панатинаикос Волос 0:1 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Астерас 2:1 Панетоликос АЕК 2:0 Астерас Ламия 1:1 Астерас Астерас 2:0 Паниониос

Последние игры между собой

Панетоликос: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Астерас: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Панетоликос 0:2 Астерас Товарищеские матчи Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига
Астерас 3:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Панетоликос 0:2 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Астерас 4:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 0:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 Астерас Суперлига Панетоликос 2:0 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 Астерас Суперлига Астерас 3:0 Панетоликос Суперлига Астерас 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:0 Астерас Суперлига Панетоликос 0:0 Астерас Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 3 2 1 0 6 - 3 7
2. АЕК 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Олимпиакос 2 2 0 0 5 - 0 6
4. ОФИ 3 1 2 0 5 - 4 5
5. ПАОК 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Волос 3 1 1 1 2 - 1 4
7. Астерас 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Атромитос 3 0 2 1 3 - 5 2
9. ПАС Янина 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Панатинаикос 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Лариса 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Панетоликос 3 0 1 2 1 - 5 1
13. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ламия 3 0 0 3 2 - 8 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Астерас
2.85
3.12
2.95
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.75 2.90 2.95
2.85 2.95 2.90
2.65 3.12 2.85
2.76 2.95 2.92

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.20 1.07 5.50 1.13 2.50 1.49 1.92 1.88 1.67 2.21 1.52 2.55 1.22 4.00 1.16 4.80 1.04 8.90 1.04 9.60 1.01 17.00
7.30 1.05 5.35 1.12 2.52 1.50 1.90 1.90 1.55 2.61 1.23 4.20 1.16 4.95 1.03 9.20 1.02 9.80
7.21 1.10 2.71 1.47 2.35 1.61 2.00 1.84 1.70 2.17 1.54 2.50 1.50 2.55 1.19 4.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.61 2.35 1.28 3.50 1.06 8.00
2.45 1.55 1.59 2.36 1.29 3.60
2.52 1.53 2.07 1.79 1.59 2.37 1.39 3.05 1.33 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.98 1.77 1.45 2.70 1.14 5.30
3.04 1.38 2.00 1.81 1.45 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.02 1.74
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
4.10 1.20
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