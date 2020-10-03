Панетоликос
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Панетоликос
Астерас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
11 Jorge Diaz1
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Regis1
-
-
23 Adrian Riera
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Pepe Castano
-
-
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Franco Mazurek
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adrian Riera
|1
|0.5
|2.
|Leo Tilica
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nicolas Mazzola
|1
|0
|2.
|Далсью
|1
|0
|3.
|Aristotle Karasalidis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|2.
|Juan Manuel Munafo
|1
|0
|3.
|Federico Alvarez
|1
|0
|4.
|Котсирас Яннис
|1
|0
|5.
|Вальенте Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панетоликос
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Панетоликос Последние 20 матчей: + = -Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина
Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос АЕК 4:0 Панетоликос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панетоликос 1:1 Волос Панетоликос 1:1 АЕК
Астерас Последние 20 матчей: + = -Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос
Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Астерас 1:1 Панатинаикос Волос 0:1 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Астерас 2:1 Панетоликос АЕК 2:0 Астерас Ламия 1:1 Астерас Астерас 2:0 Паниониос
Последние игры между собой
Панетоликос: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Астерас: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Астерас 3:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Панетоликос 0:2 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Астерас 4:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 0:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 Астерас Суперлига Панетоликос 2:0 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 Астерас Суперлига Астерас 3:0 Панетоликос Суперлига Астерас 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:0 Астерас Суперлига Панетоликос 0:0 Астерас Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|АЕК
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|ОФИ
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|ПАОК
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|7.
|Астерас
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Атромитос
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|ПАС Янина
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Панатинаикос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Лариса
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Панетоликос
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|13.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ламия
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.20
|1.07
|5.50
|1.13
|2.50
|1.49
|—
|—
|1.92
|1.88
|1.67
|2.21
|1.52
|2.55
|—
|—
|1.22
|4.00
|1.16
|4.80
|1.04
|8.90
|1.04
|9.60
|1.01
|17.00
|7.30
|1.05
|5.35
|1.12
|2.52
|1.50
|—
|—
|1.90
|1.90
|—
|—
|1.55
|2.61
|—
|—
|1.23
|4.20
|1.16
|4.95
|1.03
|9.20
|1.02
|9.80
|—
|—
|7.21
|1.10
|—
|—
|2.71
|1.47
|2.35
|1.61
|2.00
|1.84
|1.70
|2.17
|1.54
|2.50
|1.50
|2.55
|—
|—
|1.19
|4.84
|—
|—
|—
|—
|—
|—