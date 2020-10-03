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Панетоликос
1:1
Конец матча

Стадион:
Астерас
0'
17' Красная карточка
Vanderson
0:1
45' Гол
Барралес Джеронимо
53' Желтая карточка
Антцулас Георгиос
1:1
54' Гол
Арийиби Гболи
90'
1
Christopher
Knett
27
Manolis
Tzanakakis
54
Giorgos
Liavas
4
Aristotle
Karasalidis
3
Vanderson
37
Angelos
Tsigaras
10
Далсью
11
Jorge
Diaz1
7
Franco
Mazurek
12
Арийиби
Гболи
9
Nicolas
Mazzola
1
Nikos
Papadopoulos
II
27
Котсирас
Яннис
42
Антцулас
Георгиос
4
Triantafyllos
Pasalidis
3
Христос
Тасулис
6
Вальенте
Хосе
12
Juan
Manuel
Munafo
11
Regis1
23
Adrian
Riera
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
Панетоликос
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

Ход матча

17'
Vanderson
 
45'
0:1
Барралес Джеронимо
(Котсирас Яннис)
53'
 
Антцулас Георгиос
54'
Арийиби Гболи
1:1
69'
 
Sudais Ali Baba
Паскуаль Андрес
69'
 
Leo Tilica
Regis1
70'
Paolo Medina
Manolis Tzanakakis
 
70'
Таар Аймен
Angelos Tsigaras
 
80'
 
Иглесиас Матиас
Вальенте Хосе
80'
 
Rodrigo Gomez III
Adrian Riera
84'
Javier Mendoza
Franco Mazurek
 
90'
Вергос Николаос
Nicolas Mazzola
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 15
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 21
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 1 0.25
2. Franco Mazurek 1 (1) 0.25
Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 1 0.33
2. Adrian Riera 1 0.33
3. Leo Tilica 0 0
4. Котсирас Яннис 0 0

Карточки

Панетоликос
# Игрок      
1. Vanderson 0 1
2. Nicolas Mazzola 1 0
3. Далсью 1 0
4. Aristotle Karasalidis 1 0
Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 1 0
2. Juan Manuel Munafo 1 0
3. Federico Alvarez 1 0
4. Котсирас Яннис 1 0
5. Вальенте Хосе 1 0
6. Антцулас Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панетоликос 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Астерас 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Панетоликос Последние 20 матчей: + = -
Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина
Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос АЕК 4:0 Панетоликос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панетоликос 1:1 Волос Панетоликос 1:1 АЕК
Астерас Последние 20 матчей: + = -
Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос
Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Астерас 1:1 Панатинаикос Волос 0:1 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Астерас 2:1 Панетоликос АЕК 2:0 Астерас Ламия 1:1 Астерас Астерас 2:0 Паниониос

Последние игры между собой

Панетоликос: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Астерас: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Панетоликос 0:2 Астерас Товарищеские матчи Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига
Астерас 3:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Панетоликос 0:2 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Астерас 4:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 0:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 Астерас Суперлига Панетоликос 2:0 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 Астерас Суперлига Астерас 3:0 Панетоликос Суперлига Астерас 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:0 Астерас Суперлига Панетоликос 0:0 Астерас Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 3 2 1 0 6 - 3 7
2. АЕК 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Олимпиакос 2 2 0 0 5 - 0 6
4. ОФИ 3 1 2 0 5 - 4 5
5. ПАОК 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Волос 3 1 1 1 2 - 1 4
7. Астерас 3 1 1 1 2 - 4 4
8. Атромитос 3 0 2 1 3 - 5 2
9. Панетоликос 4 0 2 2 2 - 6 2
10. ПАС Янина 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Панатинаикос 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Лариса 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ламия 3 0 0 3 2 - 8 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Барралес Джеронимо бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    УДАЛЕНИЕ! - Вандерсон Скардовелли увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.80 2.45 1.90
15.00 1.13 6.30
2.65 3.12 2.85
11.42 1.77 2.43

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.80 1.15 5.50 1.13 3.25 1.31 1.92 1.88 1.67 2.21 1.14 5.20 1.22 4.00 1.20 4.20 1.04 8.90 1.03 10.00 1.01 17.00
7.30 1.05 5.35 1.12 2.52 1.50 1.90 1.90 1.55 2.61 1.23 4.20 1.16 4.95 1.03 9.20 1.02 9.80
7.21 1.10 2.99 1.38 1.77 2.05 2.06 1.77 2.15 1.69 1.54 2.48 1.91 1.91 1.50 2.55 1.19 4.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.57 2.31 1.61 2.35 1.05 8.50 1.06 8.00
2.45 1.55 1.59 2.36 1.29 3.60
1.35 3.10 1.75 2.09 1.36 3.10 1.39 3.05 1.33 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.98 1.77 1.45 2.70 1.14 5.30
3.04 1.38 2.00 1.81 1.45 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.10 1.20
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