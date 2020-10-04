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ПАОК
3:0
Конец матча

Стадион:
ОФИ
0'
1:0
8' Гол
Эль-Каддури Омар
24' Желтая карточка
Стаикос Пасхалис
29' Желтая карточка
Селимович Вахид
42' Желтая карточка
Juan Neira1
49' Желтая карточка
Эль-Каддури Омар
84' Желтая карточка
Ингасон Сверрир
2:0
90' Гол
Свидерски Кароль
3:0
90' Гол
Свидерски Кароль
90' Желтая карточка
Диамантис Апостолос
90'+5
88
Живкович
Живко
4
Ингасон
Сверрир
5
Варела
Фернанду
49
Михаилидис
Яннис
3
Матос
Леонардо
7
Эль-Каддури
Омар
22
Шваб
Штефан
23
Яннулис
Димитрис
14
Живкович
Андрия
25
Колак
Антонио-Мирко
10
Пелкас
Димитрис
24
Ватерман
Бой
2
Abdul
Rahman
Oues
6
Маринакис
Никос
15
Диамантис
Апостолос
5
Селимович
Вахид
34
Коровесис
Никос
26
Стаикос
Пасхалис
8
Juan
Neira1
29
Miguel
Mellado
10
Наби
Адил
22
Сардинеро
Адриан
ПАОК
3-4-3
ОФИ
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 2 0.5
2. Эль-Каддури Омар 1 0.25
3. Живкович Андрия 1 0.25
4. Цолис Христос 1 0.25
5. Бисесвар Диего 0 0
6. Шваб Штефан 0 0
7. Яннулис Димитрис 0 0
ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 3 0.75
2. Juan Neira1 1 0.25
3. Яннулис Костас 0 0
4. Наби Адил 0 0
5. Ваш Рикарду 0 0
6. Коровесис Никос 0 0

Карточки

ПАОК
# Игрок      
1. Эль-Каддури Омар 2 0
2. Ингасон Сверрир 2 0
3. Пелкас Димитрис 1 0
4. Михаилидис Яннис 1 0
ОФИ
# Игрок      
1. Вурос Праксителис 2 0
2. Стаикос Пасхалис 2 0
3. Селимович Вахид 2 0
4. Juan Neira1 2 0
5. Маринакис Никос 1 0
6. Коровесис Никос 1 0
7. Miguel Mellado 1 0
8. Joao Figueiredo 1 0
9. Abdul Rahman Oues 1 0
10. Диамантис Апостолос 1 0
11. Frixos Grivas 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 0 40% (2)
 ОФИ 0 0 0 75% (3) 25% (1) 0

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +9 =7 -4
ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос
ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Атромитос 0:0 ПАОК ПАОК 0:0 Арис Салоники АЕК 0:0 ПАОК Олимпиакос 0:1 ПАОК ПАОК 0:0 Панатинаикос ОФИ 2:2 ПАОК ПАОК 0:2 АЕК Арис Салоники 0:2 ПАОК Олимпиакос 2:0 ПАОК ПАОК 3:1 ОФИ
ОФИ Последние 20 матчей: +3 =4 -13
ОФИ 2:2 Атромитос Ламия 1:2 ОФИ ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос
ОФИ 0:2 Эрготелис Атромитос 1:0 ОФИ Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:2 ОФИ ОФИ 1:3 Олимпиакос ОФИ 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 ОФИ ОФИ 2:2 ПАОК Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 0:0 Панатинаикос ПАОК 3:1 ОФИ ОФИ 0:2 АЕК Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 3:0 Ламия АЕК 3:0 ОФИ ОФИ 1:0 Атромитос

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
ОФИ: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
ОФИ 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 ОФИ Суперлига ПАОК 4:0 ОФИ Суперлига ПАОК 4:1 ОФИ Кубок
ОФИ 0:3 ПАОК Кубок ОФИ 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:3 ПАОК Суперлига ОФИ 3:1 ПАОК Суперлига ОФИ 3:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 ОФИ Суперлига ПАОК 5:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 ПАОК Суперлига ОФИ 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 ПАОК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 4 3 1 0 7 - 3 10
2. ПАОК 4 2 2 0 5 - 1 8
3. АЕК 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Олимпиакос 2 2 0 0 5 - 0 6
5. ОФИ 4 1 2 1 5 - 7 5
6. Волос 3 1 1 1 2 - 1 4
7. Астерас 3 1 1 1 2 - 4 4
8. Аполлон Смирнис 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Атромитос 3 0 2 1 3 - 5 2
10. Панетоликос 4 0 2 2 2 - 6 2
11. ПАС Янина 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Панатинаикос 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Лариса 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Ламия 3 0 0 3 2 - 8 0
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.05 0.00 0.00
1.04 9.00 35.00
1.28 5.60 11.25
1.08 9.93 34.77

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.30 1.04 1.38 2.90 3.05 1.35 1.38 2.90 1.81 2.00 1.59 2.35 1.08 7.00 1.21 4.10 1.05 8.50 1.04 9.40 1.05 8.50
11.75 1.00 10.75 1.02 3.88 1.24 3.10 1.37 2.15 1.78 1.60 2.34 1.38 2.94 1.16 4.70 1.11 5.30 1.02 9.50 1.02 9.10
2.64 1.48 2.13 1.72 1.61 2.32 1.37 3.05 1.71 2.15 1.49 2.62 1.34 3.18 1.65 2.25 1.51 2.56 1.15 5.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.08 1.74 1.11 5.80 1.16 5.00 1.15 5.00
3.45 1.31 2.22 1.66 1.50 2.59
3.40 1.33 2.40 1.57 1.87 1.96 1.52 2.52 1.76 2.07 1.46 2.69
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.00 1.31 1.75 1.96 1.32 3.20
2.91 1.41 1.75 2.08 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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