1:0
8' ГолЭль-Каддури Омар
24' Желтая карточкаСтаикос Пасхалис
29' Желтая карточкаСелимович Вахид
42' Желтая карточкаJuan Neira1
49' Желтая карточкаЭль-Каддури Омар
84' Желтая карточкаИнгасон Сверрир
2:0
90' ГолСвидерски Кароль
3:0
90' ГолСвидерски Кароль
90' Желтая карточкаДиамантис Апостолос
22
Шваб
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
8'
1:0
24'
29'
42'
49'
84'
90'
2:0
90'
3:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
3 Офсайды 3
-
20 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свидерски Кароль
|2
|0.5
|2.
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.25
|3.
|Живкович Андрия
|1
|0.25
|4.
|Цолис Христос
|1
|0.25
|5.
|Бисесвар Диего
|0
|0
|6.
|Шваб Штефан
|0
|0
|7.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сардинеро Адриан
|3
|0.75
|2.
|Juan Neira1
|1
|0.25
|3.
|Яннулис Костас
|0
|0
|4.
|Наби Адил
|0
|0
|5.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|6.
|Коровесис Никос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эль-Каддури Омар
|2
|0
|2.
|Ингасон Сверрир
|2
|0
|3.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|4.
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вурос Праксителис
|2
|0
|2.
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|3.
|Селимович Вахид
|2
|0
|4.
|Juan Neira1
|2
|0
|5.
|Маринакис Никос
|1
|0
|6.
|Коровесис Никос
|1
|0
|7.
|Miguel Mellado
|1
|0
|8.
|Joao Figueiredo
|1
|0
|9.
|Abdul Rahman Oues
|1
|0
|10.
|Диамантис Апостолос
|1
|0
|11.
|Frixos Grivas
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАОК
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|ОФИ
|0
|0
|0
|75% (3)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +9 =7 -4ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос
ОФИ Последние 20 матчей: +3 =4 -13ОФИ 2:2 Атромитос Ламия 1:2 ОФИ ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
ОФИ: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
ОФИ 0:3 ПАОК Кубок ОФИ 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:3 ПАОК Суперлига ОФИ 3:1 ПАОК Суперлига ОФИ 3:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 ОФИ Суперлига ПАОК 5:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 ПАОК Суперлига ОФИ 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 ПАОК Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|ПАОК
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|АЕК
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|ОФИ
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|6.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|7.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|8.
|Аполлон Смирнис
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Атромитос
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|10.
|Панетоликос
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|11.
|ПАС Янина
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Панатинаикос
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Лариса
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Ламия
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|9.30
|1.04
|1.38
|2.90
|—
|—
|3.05
|1.35
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.81
|2.00
|1.59
|2.35
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.21
|4.10
|1.05
|8.50
|1.04
|9.40
|1.05
|8.50
|11.75
|1.00
|10.75
|1.02
|3.88
|1.24
|—
|—
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.15
|1.78
|—
|—
|1.60
|2.34
|—
|—
|1.38
|2.94
|1.16
|4.70
|1.11
|5.30
|1.02
|9.50
|1.02
|9.10
|—
|—
|—
|—
|2.64
|1.48
|2.13
|1.72
|1.61
|2.32
|1.37
|3.05
|1.71
|2.15
|1.49
|2.62
|1.34
|3.18
|1.65
|2.25
|1.51
|2.56
|—
|—
|1.15
|5.59
|—
|—
|—
|—