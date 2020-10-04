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  3. Греция
ПАС Янина
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Олимпиакос
0'
1:0
6' Гол
Giorgos Pamlidis
22' Желтая карточка
Камара Мохамед III
41'
33
Хутесиотис
Лефтерис
2
Салиакас
Манолис
4
Epaminondas
Pantelakis
15
Rodrigo
Erramuspe
43
Пеерсман
Марвин
7
Alexandros
Kartalis
22
Stefanos
Siontis
21
Edwin
Castro1
17
Vladyslav
Naumets
14
Giorgos
Pamlidis
12
Крижман
Санди
88
Цолакис
Костас
13
Рафинья
Марсио
3
Семеду
Рубен
24
Ба
Уссейну
25
Холебас
Хосе
4
Камара
Мохамед
III
6
М'Вила
Янн
5
Бухалакис
Андреас
97
Ранджелович
Лазар
11
Эль-Араби
Юссеф
28
Вальбуэна
Матьё
ПАС Янина
4-4-2
Олимпиакос
4-3-3

Ход матча

6'
Giorgos Pamlidis
(Alexandros Kartalis)
1:0
22'
 
Камара Мохамед III

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Pamlidis 1 0.5
2. Epaminondas Pantelakis 1 0.5
3. Vladyslav Naumets 1 0.5
4. Rodrigo Erramuspe 0 0
5. Alexandros Kartalis 0 0
Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Масурас Гиоргос 2 0.67
2. Эль-Араби Юссеф 1 0.33
3. Фортунис Костас 1 0.33
4. Кафу Карлуш 1 0.33
5. Хассан Ахмед 0 0
6. Рафинья Марсио 0 0
7. Камара Мохамед III 0 0
8. Ранджелович Лазар 0 0

Карточки

ПАС Янина
# Игрок      
1. Rodrigo Erramuspe 1 0
2. Пеерсман Марвин 1 0
3. Alexandros Kartalis 1 0
4. Epaminondas Pantelakis 1 0
5. Edwin Castro1 1 0
Олимпиакос
# Игрок      
1. Сиссе Папе Абу 1 0
2. Камара Мохамед III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАС Янина 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0
 Олимпиакос 0 0 0 40% (2) 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

ПАС Янина Последние 20 матчей: + = -
Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина
ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина Платаниас 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 1:6 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Киссамикос Эрготелис 1:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Левадиакос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панахаики ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Аполлон Лариса 0:3 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Караискакис АОК Керкира 0:4 ПАС Янина
Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -
Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас
АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

ПАС Янина: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 13
Олимпиакос: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 3
ПАС Янина 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 5:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 ПАС Янина Суперлига
Олимпиакос 5:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:2 Олимпиакос Суперлига ПАС Янина 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 5:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:2 ПАС Янина Суперлига Олимпиакос 2:0 ПАС Янина Кубок Греции ПАС Янина 0:1 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:2 Олимпиакос Суперлига ПАС Янина 0:4 Олимпиакос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 4 3 1 0 7 - 3 10
2. ПАОК 4 2 2 0 5 - 1 8
3. АЕК 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Олимпиакос 0:1 3 2 0 1 5 - 1 6
5. ОФИ 4 1 2 1 5 - 7 5
6. ПАС Янина 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Волос 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Астерас 3 1 1 1 2 - 4 4
9. Аполлон Смирнис 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Атромитос 3 0 2 1 3 - 5 2
11. Панетоликос 4 0 2 2 2 - 6 2
12. Панатинаикос 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Лариса 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Ламия 3 0 0 3 2 - 8 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Олимпиакос
9.10
4.90
2.63
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.15 3.20 2.30
2.60 3.00 2.55
9.10 4.90 1.37
2.88 3.02 2.63

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 9.60 1.04 5.40 1.13 3.05 1.35 2.13 1.66 1.85 1.96 1.62 2.28 1.33 3.15 1.18 4.40 1.09 6.50 1.04 9.00 1.04 9.60
11.00 1.00 10.25 1.02 3.88 1.24 3.10 1.37 2.10 1.81 1.61 2.32 1.39 2.90 1.17 4.60 1.12 5.20 1.02 9.20
4.03 1.25 3.05 1.37 2.60 1.49 2.09 1.75 1.83 2.00 1.54 2.46 1.41 2.88 1.86 1.97 1.65 2.25 1.44 2.78 1.14 5.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.05 1.35 2.12 1.72 1.62 2.20 1.15 4.90 1.08 7.00
3.30 1.33 2.17 1.69 1.50 2.59
3.22 1.36 2.66 1.49 2.09 1.77 1.65 2.26 1.45 2.74 1.25 3.88 1.79 2.04 1.49 2.61
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.00 1.36 1.78 1.97 1.35 3.05
2.95 1.40 1.78 2.04 1.33 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.23 3.90
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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