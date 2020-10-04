ПАС Янина
1:1
Конец матча
Стадион: Зоссимадес
Олимпиакос
1:0
6' ГолGiorgos Pamlidis
22' Желтая карточкаКамара Мохамед III
42' Желтая карточкаVladyslav Naumets
1:1
51' ГолЭль-Араби Юссеф
72' Желтая карточкаКрижман Санди
88' Желтая карточкаБа Уссейну
24
Ба
Уссейну
25
Холебас
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Бруно VЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Ход матча
6'
51'
72'
88'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Giorgos Pamlidis
|1
|0.5
|2.
|Epaminondas Pantelakis
|1
|0.5
|3.
|Vladyslav Naumets
|1
|0.5
|4.
|Rodrigo Erramuspe
|0
|0
|5.
|Alexandros Kartalis
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Араби Юссеф
|2
|0.67
|2.
|Масурас Гиоргос
|2
|0.67
|3.
|Фортунис Костас
|1
|0.33
|4.
|Кафу Карлуш
|1
|0.33
|5.
|Хассан Ахмед
|0
|0
|6.
|Рафинья Марсио
|0
|0
|7.
|Камара Мохамед III
|0
|0
|8.
|Ранджелович Лазар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крижман Санди
|1
|0
|2.
|Rodrigo Erramuspe
|1
|0
|3.
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|4.
|Alexandros Kartalis
|1
|0
|5.
|Epaminondas Pantelakis
|1
|0
|6.
|Vladyslav Naumets
|1
|0
|7.
|Edwin Castro1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сиссе Папе Абу
|1
|0
|2.
|Камара Мохамед III
|1
|0
|3.
|Ба Уссейну
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАС Янина
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|0
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
ПАС Янина Последние 20 матчей: + = -Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина
ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина Платаниас 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 1:6 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Киссамикос Эрготелис 1:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Левадиакос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панахаики ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Аполлон Лариса 0:3 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Караискакис АОК Керкира 0:4 ПАС Янина
Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас
АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
ПАС Янина: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 13
Олимпиакос: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 3
Олимпиакос 5:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:2 Олимпиакос Суперлига ПАС Янина 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 5:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:2 ПАС Янина Суперлига Олимпиакос 2:0 ПАС Янина Кубок Греции ПАС Янина 0:1 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:2 Олимпиакос Суперлига ПАС Янина 0:4 Олимпиакос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|ПАОК
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|АЕК
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|Атромитос
|1:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|6.
|ОФИ
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|7.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Аполлон Смирнис
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|ПАС Янина
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Панетоликос
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|12.
|Панатинаикос
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Лариса
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Ламия
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.02
|9.60
|1.04
|3.75
|1.25
|—
|—
|3.05
|1.35
|—
|—
|1.22
|4.00
|1.85
|1.96
|1.62
|2.28
|—
|—
|1.20
|4.20
|—
|—
|1.18
|4.40
|1.09
|6.50
|1.04
|9.00
|1.04
|9.60
|11.00
|1.00
|10.25
|1.02
|3.88
|1.24
|—
|—
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.10
|1.81
|—
|—
|1.61
|2.32
|—
|—
|1.39
|2.90
|—
|—
|1.17
|4.60
|1.12
|5.20
|1.02
|9.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.03
|1.25
|3.13
|1.35
|2.50
|1.53
|1.88
|1.95
|2.01
|1.81
|1.66
|2.22
|1.31
|3.36
|1.41
|2.88
|1.86
|1.97
|1.65
|2.25
|1.44
|2.78
|1.14
|5.74
|—
|—
|—
|—