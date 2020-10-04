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ПАС Янина
1:1
Конец матча

Стадион:
Олимпиакос
0'
1:0
6' Гол
Giorgos Pamlidis
22' Желтая карточка
Камара Мохамед III
42' Желтая карточка
Vladyslav Naumets
1:1
51' Гол
Эль-Араби Юссеф
72' Желтая карточка
Крижман Санди
88' Желтая карточка
Ба Уссейну
90'+9
33
Хутесиотис
Лефтерис
2
Салиакас
Манолис
4
Epaminondas
Pantelakis
15
Rodrigo
Erramuspe
43
Пеерсман
Марвин
7
Alexandros
Kartalis
22
Stefanos
Siontis
21
Edwin
Castro1
17
Vladyslav
Naumets
14
Giorgos
Pamlidis
12
Крижман
Санди
88
Цолакис
Костас
13
Рафинья
Марсио
3
Семеду
Рубен
24
Ба
Уссейну
25
Холебас
Хосе
4
Камара
Мохамед
III
6
М'Вила
Янн
5
Бухалакис
Андреас
97
Ранджелович
Лазар
11
Эль-Араби
Юссеф
28
Вальбуэна
Матьё
ПАС Янина
4-4-2
Олимпиакос
4-3-3

Ход матча

6'
Giorgos Pamlidis
(Alexandros Kartalis)
1:0
22'
 
Камара Мохамед III
42'
Vladyslav Naumets
 
46'
 
Фортунис Костас
М'Вила Янн
51'
1:1
Эль-Араби Юссеф
(Фортунис Костас)
57'
Jean-Baptiste LEO
Vladyslav Naumets
 
69'
 
Хассан Ахмед
Ранджелович Лазар
72'
Крижман Санди
 
73'
Домингес Хуан
Alexandros Kartalis
 
86'
Alexandros Lolis
Giorgos Pamlidis
 
86'
Angelos Liasos
Stefanos Siontis
 
88'
 
Ба Уссейну

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Pamlidis 1 0.5
2. Epaminondas Pantelakis 1 0.5
3. Vladyslav Naumets 1 0.5
4. Rodrigo Erramuspe 0 0
5. Alexandros Kartalis 0 0
Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Араби Юссеф 2 0.67
2. Масурас Гиоргос 2 0.67
3. Фортунис Костас 1 0.33
4. Кафу Карлуш 1 0.33
5. Хассан Ахмед 0 0
6. Рафинья Марсио 0 0
7. Камара Мохамед III 0 0
8. Ранджелович Лазар 0 0

Карточки

ПАС Янина
# Игрок      
1. Крижман Санди 1 0
2. Rodrigo Erramuspe 1 0
3. Пеерсман Марвин 1 0
4. Alexandros Kartalis 1 0
5. Epaminondas Pantelakis 1 0
6. Vladyslav Naumets 1 0
7. Edwin Castro1 1 0
Олимпиакос
# Игрок      
1. Сиссе Папе Абу 1 0
2. Камара Мохамед III 1 0
3. Ба Уссейну 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАС Янина 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0 0 0
 Олимпиакос 0 0 0 50% (3) 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

ПАС Янина Последние 20 матчей: + = -
Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина
ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина Платаниас 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 1:6 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Киссамикос Эрготелис 1:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Левадиакос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панахаики ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Аполлон Лариса 0:3 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Караискакис АОК Керкира 0:4 ПАС Янина
Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -
Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас
АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

ПАС Янина: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 13
Олимпиакос: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 3
ПАС Янина 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 5:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 ПАС Янина Суперлига
Олимпиакос 5:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:2 Олимпиакос Суперлига ПАС Янина 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 5:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:2 ПАС Янина Суперлига Олимпиакос 2:0 ПАС Янина Кубок Греции ПАС Янина 0:1 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:2 Олимпиакос Суперлига ПАС Янина 0:4 Олимпиакос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 4 3 1 0 7 - 3 10
2. ПАОК 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 1 7
4. АЕК 0:1 3 2 0 1 5 - 1 6
5. Атромитос 1:0 4 1 2 1 4 - 5 5
6. ОФИ 4 1 2 1 5 - 7 5
7. Волос 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Астерас 3 1 1 1 2 - 4 4
9. Аполлон Смирнис 1 1 0 0 1 - 0 3
10. ПАС Янина 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Панетоликос 4 0 2 2 2 - 6 2
12. Панатинаикос 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Лариса 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Ламия 3 0 0 3 2 - 8 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Vladyslav Naumets получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Камара Мохамед III получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Giorgos Pamlidis бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
12.00 1.60 2.80
13.00 1.20 4.90
9.10 4.90 1.37
10.05 1.86 2.39

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 9.60 1.04 3.75 1.25 3.05 1.35 1.22 4.00 1.85 1.96 1.62 2.28 1.20 4.20 1.18 4.40 1.09 6.50 1.04 9.00 1.04 9.60
11.00 1.00 10.25 1.02 3.88 1.24 3.10 1.37 2.10 1.81 1.61 2.32 1.39 2.90 1.17 4.60 1.12 5.20 1.02 9.20
4.03 1.25 3.13 1.35 2.50 1.53 1.88 1.95 2.01 1.81 1.66 2.22 1.31 3.36 1.41 2.88 1.86 1.97 1.65 2.25 1.44 2.78 1.14 5.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.05 1.35 2.12 1.72 1.62 2.20 1.15 4.90 1.08 7.00
3.30 1.33 2.17 1.69 1.50 2.59
3.22 1.36 2.66 1.49 2.09 1.77 1.65 2.26 1.45 2.74 1.25 3.88 1.79 2.04 1.49 2.61
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.00 1.36 1.78 1.97 1.35 3.05
2.95 1.40 1.78 2.04 1.33 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.05
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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