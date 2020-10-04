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Атромитос
1:0
Перерыв

Стадион:
АЕК
0'
1:0
24' Гол
Dimitrios Goutas
29' Желтая карточка
Лопеш Элдер
38' Желтая карточка
Саломон Патрик
39' Красная карточка
Манталос Петрос
22
Янниотис
Андреас
12
Гало
Родриго
44
Рисванис
Спирос
4
Dimitrios
Goutas
19
Кивракидис
Кириакос
6
Харисис
Харилаос
21
Саломон
Патрик
16
Нацос
Спиридон
59
Н'Сикулу
Кларк
9
Giorgos
Manousos
23
Konstantinos
Kotsopoulos
1
Цидотас
Панайотис
27
Паулинью
Паулу
19
Чигринский
Дмитрий
24
Сварнас
Эфстратиос
3
Лопеш
Элдер
8
Andre
Simoes1
10
Ливайя
Марко
9
Гарсия
Леви
28
Шахов
Евгений
20
Манталос
Петрос
11
Ансарифард
Карим
Атромитос
3-4-2-1
АЕК
4-2-3-1

Ход матча

15'
 
Крстичич Ненад
Гарсия Леви
24'
Dimitrios Goutas
(Гало Родриго)
1:0
29'
 
Лопеш Элдер
38'
Саломон Патрик
 
39'
 
Манталос Петрос

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Dimitrios Goutas 2 0.5
2. Giorgos Manousos 1 0.25
3. Гало Родриго 0 0
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манталос Петрос 1 0.33
2. Крстичич Ненад 1 0.33
3. Ливайя Марко 1 0.33
4. Энобахаре Брайт 1 0.33
5. Гарсия Леви 1 0.33
6. Албанис Христос 0 0
7. Andre Simoes1 0 0
8. Махаирас Теодосиос 0 0

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Рисванис Спирос 2 1
2. Муньис Хуан 1 1
3. Саломон Патрик 2 0
4. Гало Родриго 1 0
5. Рабельо Бриан 1 0
6. Янниотис Андреас 1 0
7. Харисис Харилаос 1 0
8. Josip Tomasevic III 1 0
9. Stefanos Stroungis 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Сварнас Эфстратиос 2 0
2. Манталос Петрос 0 1
3. Чигринский Дмитрий 1 0
4. Паулинью Паулу 1 0
5. Оливейра Нелсон 1 0
6. Ливайя Марко 1 0
7. Лопеш Элдер 1 0
8. Хнид Нассим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 АЕК 20% (1) 0 0 0 40% (2) 40% (2)

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: + = -
ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос
Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти ОФИ 1:0 Атромитос
АЕК Последние 20 матчей: + = -
АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК
АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК ПАОК 0:2 АЕК АЕК 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники ОФИ 0:2 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 2:1 Арис Салоники Паниониос 1:1 АЕК АЕК 3:0 ОФИ

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
АЕК: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
АЕК 1:2 Атромитос Товарищеские матчи Атромитос 0:1 АЕК Суперлига АЕК 3:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 АЕК Суперлига
АЕК 3:0 Атромитос Кубок Атромитос 0:1 АЕК Кубок АЕК 0:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 АЕК Суперлига АЕК 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 АЕК Кубок АЕК 1:0 Атромитос Кубок Атромитос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Атромитос Суперлига АЕК 3:0 Атромитос Разное АЕК 3:0 Атромитос Кубок Греции Атромитос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 АЕК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 4 3 1 0 7 - 3 10
2. ПАОК 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 1 7
4. АЕК 0:1 3 2 0 1 5 - 1 6
5. Атромитос 1:0 4 1 2 1 4 - 5 5
6. ОФИ 4 1 2 1 5 - 7 5
7. Волос 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Астерас 3 1 1 1 2 - 4 4
9. Аполлон Смирнис 1 1 0 0 1 - 0 3
10. ПАС Янина 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Панетоликос 4 0 2 2 2 - 6 2
12. Панатинаикос 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Лариса 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Ламия 3 0 0 3 2 - 8 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    УДАЛЕНИЕ! - Манталос Петрос увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    38'
    Саломон Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Лопеш Элдер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Dimitrios Goutas бьет в цель!
  • 15'
    Гарсия Леви уходит с поля. Крстичич Ненад выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
АЕК
5.60
4.56
8.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.60 3.30 1.70
1.35 3.90 8.50
5.10 3.54 1.75
1.32 4.56 10.07

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.20 1.06 5.80 1.11 3.60 1.25 2.03 1.79 1.73 2.10 1.92 1.82 1.25 3.70 1.15 5.00 1.06 8.10 1.05 8.50 1.01 15.50
7.20 1.05 6.00 1.10 2.70 1.44 2.05 1.77 1.63 2.41 1.28 3.68 1.19 4.45 1.05 8.10 1.03 8.70
2.55 1.51 2.21 1.67 3.16 1.35 1.89 1.93 1.86 1.97 1.61 2.31 1.37 3.04 1.20 4.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.35 1.55 1.60 2.35 1.40 2.80 1.06 7.90
2.56 1.51 1.67 2.21 1.32 3.38
1.99 1.84 1.63 2.28 1.64 2.29 1.41 2.95 1.23 4.08 1.11 6.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.12 1.67 1.49 2.50 1.17 4.70
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Где смотреть матч Атромитос 1:0 АЕК онлайн

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