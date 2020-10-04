1:0
24' ГолDimitrios Goutas
29' Желтая карточкаЛопеш Элдер
38' Желтая карточкаСаломон Патрик
39' Красная карточкаМанталос Петрос
12
Гало
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Агайев АмирНападающий
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Хнид НассимЗащитник
- Защитник
-
40 Митай МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каррера Массимо
Ход матча
24'
1:0
29'
38'
39'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 1
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Dimitrios Goutas
|2
|0.5
|2.
|Giorgos Manousos
|1
|0.25
|3.
|Гало Родриго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манталос Петрос
|1
|0.33
|2.
|Крстичич Ненад
|1
|0.33
|3.
|Ливайя Марко
|1
|0.33
|4.
|Энобахаре Брайт
|1
|0.33
|5.
|Гарсия Леви
|1
|0.33
|6.
|Албанис Христос
|0
|0
|7.
|Andre Simoes1
|0
|0
|8.
|Махаирас Теодосиос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рисванис Спирос
|2
|1
|2.
|Муньис Хуан
|1
|1
|3.
|Саломон Патрик
|2
|0
|4.
|Гало Родриго
|1
|0
|5.
|Рабельо Бриан
|1
|0
|6.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|7.
|Харисис Харилаос
|1
|0
|8.
|Josip Tomasevic III
|1
|0
|9.
|Stefanos Stroungis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сварнас Эфстратиос
|2
|0
|2.
|Манталос Петрос
|0
|1
|3.
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|4.
|Паулинью Паулу
|1
|0
|5.
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|6.
|Ливайя Марко
|1
|0
|7.
|Лопеш Элдер
|1
|0
|8.
|Хнид Нассим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атромитос
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|АЕК
|20% (1)
|0
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: + = -ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос
Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти ОФИ 1:0 Атромитос
АЕК Последние 20 матчей: + = -АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
АЕК: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
АЕК 3:0 Атромитос Кубок Атромитос 0:1 АЕК Кубок АЕК 0:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 АЕК Суперлига АЕК 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 АЕК Кубок АЕК 1:0 Атромитос Кубок Атромитос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Атромитос Суперлига АЕК 3:0 Атромитос Разное АЕК 3:0 Атромитос Кубок Греции Атромитос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 АЕК Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|ПАОК
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|АЕК
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|Атромитос
|1:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|6.
|ОФИ
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|7.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Аполлон Смирнис
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|ПАС Янина
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Панетоликос
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|12.
|Панатинаикос
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Лариса
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Ламия
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.20
|1.06
|5.80
|1.11
|3.60
|1.25
|—
|—
|2.03
|1.79
|1.73
|2.10
|1.92
|1.82
|—
|—
|1.25
|3.70
|1.15
|5.00
|1.06
|8.10
|1.05
|8.50
|1.01
|15.50
|7.20
|1.05
|6.00
|1.10
|2.70
|1.44
|—
|—
|2.05
|1.77
|—
|—
|1.63
|2.41
|—
|—
|1.28
|3.68
|1.19
|4.45
|1.05
|8.10
|1.03
|8.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.55
|1.51
|2.21
|1.67
|3.16
|1.35
|1.89
|1.93
|1.86
|1.97
|1.61
|2.31
|1.37
|3.04
|1.20
|4.58
|—
|—
|—
|—
|—
|—