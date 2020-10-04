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Атромитос
1:0
Конец матча

Стадион:
АЕК
0'
1:0
24' Гол
Dimitrios Goutas
29' Желтая карточка
Лопеш Элдер
38' Желтая карточка
Саломон Патрик
39' Красная карточка
Манталос Петрос
68' Желтая карточка
Крстичич Ненад
76' Желтая карточка
Dimitrios Goutas
90'+5
22
Янниотис
Андреас
12
Гало
Родриго
44
Рисванис
Спирос
4
Dimitrios
Goutas
19
Кивракидис
Кириакос
6
Харисис
Харилаос
21
Саломон
Патрик
16
Нацос
Спиридон
59
Н'Сикулу
Кларк
9
Giorgos
Manousos
23
Konstantinos
Kotsopoulos
1
Цидотас
Панайотис
27
Паулинью
Паулу
19
Чигринский
Дмитрий
24
Сварнас
Эфстратиос
3
Лопеш
Элдер
8
Andre
Simoes1
10
Ливайя
Марко
9
Гарсия
Леви
28
Шахов
Евгений
20
Манталос
Петрос
11
Ансарифард
Карим
Атромитос
3-4-2-1
АЕК
4-2-3-1

Ход матча

15'
 
Крстичич Ненад
Гарсия Леви
24'
Dimitrios Goutas
(Гало Родриго)
1:0
29'
 
Лопеш Элдер
38'
Саломон Патрик
 
39'
 
Манталос Петрос
46'
Бусуладжич Азер
Саломон Патрик
 
65'
Petros Giakoumakis
Giorgos Manousos
 
66'
 
Оливейра Нелсон
Andre Simoes1
66'
 
Хнид Нассим
Чигринский Дмитрий
68'
 
Крстичич Ненад
76'
Dimitrios Goutas
 
80'
Умбидес Хавьер
Харисис Харилаос
 
82'
Христодулопулос Лазарос
Konstantinos Kotsopoulos
 
90'
 
Шабанаджович Анел
Лопеш Элдер

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Dimitrios Goutas 2 0.5
2. Giorgos Manousos 1 0.25
3. Гало Родриго 0 0
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манталос Петрос 1 0.33
2. Крстичич Ненад 1 0.33
3. Ливайя Марко 1 0.33
4. Энобахаре Брайт 1 0.33
5. Гарсия Леви 1 0.33
6. Албанис Христос 0 0
7. Andre Simoes1 0 0
8. Махаирас Теодосиос 0 0

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Рисванис Спирос 2 1
2. Муньис Хуан 1 1
3. Саломон Патрик 2 0
4. Гало Родриго 1 0
5. Рабельо Бриан 1 0
6. Янниотис Андреас 1 0
7. Dimitrios Goutas 1 0
8. Харисис Харилаос 1 0
9. Josip Tomasevic III 1 0
10. Stefanos Stroungis 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Сварнас Эфстратиос 2 0
2. Манталос Петрос 0 1
3. Чигринский Дмитрий 1 0
4. Паулинью Паулу 1 0
5. Крстичич Ненад 1 0
6. Оливейра Нелсон 1 0
7. Ливайя Марко 1 0
8. Лопеш Элдер 1 0
9. Хнид Нассим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 АЕК 20% (1) 0 0 0 40% (2) 40% (2)

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: + = -
ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос
Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти ОФИ 1:0 Атромитос
АЕК Последние 20 матчей: + = -
АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК
АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК ПАОК 0:2 АЕК АЕК 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники ОФИ 0:2 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 2:1 Арис Салоники Паниониос 1:1 АЕК АЕК 3:0 ОФИ

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
АЕК: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
АЕК 1:2 Атромитос Товарищеские матчи Атромитос 0:1 АЕК Суперлига АЕК 3:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 АЕК Суперлига
АЕК 3:0 Атромитос Кубок Атромитос 0:1 АЕК Кубок АЕК 0:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 АЕК Суперлига АЕК 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 АЕК Кубок АЕК 1:0 Атромитос Кубок Атромитос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Атромитос Суперлига АЕК 3:0 Атромитос Разное АЕК 3:0 Атромитос Кубок Греции Атромитос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 АЕК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 4 3 1 0 7 - 3 10
2. ПАОК 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 1 7
4. АЕК 3 2 0 1 5 - 1 6
5. Атромитос 4 1 2 1 4 - 5 5
6. ОФИ 4 1 2 1 5 - 7 5
7. Волос 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Астерас 3 1 1 1 2 - 4 4
9. Аполлон Смирнис 1 1 0 0 1 - 0 3
10. ПАС Янина 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Панетоликос 4 0 2 2 2 - 6 2
12. Панатинаикос 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Лариса 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Ламия 3 0 0 3 2 - 8 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    УДАЛЕНИЕ! - Манталос Петрос увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    38'
    Саломон Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Лопеш Элдер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Dimitrios Goutas бьет в цель!
  • 15'
    Гарсия Леви уходит с поля. Крстичич Ненад выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.07 0.00 0.00
1.17 4.70 23.00
5.10 3.54 1.75
1.14 6.05 33.98

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.20 1.06 5.80 1.11 1.05 8.50 2.03 1.79 1.73 2.10 1.10 6.25 1.25 3.70 1.10 6.25 1.06 8.10 1.05 8.50 1.01 15.50
7.20 1.05 6.00 1.10 2.70 1.44 2.05 1.77 1.63 2.41 1.28 3.68 1.19 4.45 1.05 8.10 1.03 8.70
1.59 2.32 2.21 1.67 1.71 2.12 1.89 1.93 1.86 1.97 1.61 2.31 1.37 3.04 1.20 4.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.35 1.55 1.60 2.35 1.40 2.80 1.06 7.90
2.56 1.51 1.67 2.21 1.32 3.38
1.99 1.84 1.63 2.28 1.64 2.29 1.41 2.95 1.23 4.08 1.11 6.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.12 1.67 1.49 2.50 1.17 4.70
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
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