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Даллас
 
Позже

Стадион:
Хьюстон Динамо
20
Jimmy
Maurer
14
Bryan
Reynolds
24
Хеджес
Мэтт
4
Брессан
Матеус
12
Ryan
Hollingshead
5
Тьяго
Сантос
10
Andres
Ricaurte
21
Michael
Barrios
7
Jesus
Ferreira
9
Пико
Фабрис
29
Хара
Франко
1
Марко
Марич
II
18
Бисама
Хосе
2
Фуэнмайор
Алехандро
36
Кабрера
Виктор
3
Лундквист
Адам
6
Заибо
Вильфред
24
Серен
Дарвин
12
Хансен
Николай
23
Кинтеро
Дарвин
11
Ariel
Lassiter
13
Кристиан
Рамирез
Даллас
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хара Франко 6 (1) 0.35
2. Harold Mosquera 4 0.24
3. Ryan Hollingshead 3 0.18
4. Циглер Рето 2 (2) 0.12
5. Michael Barrios 1 0.06
6. Пико Фабрис 1 0.06
7. Ricardo Pepi 1 0.06
8. Andres Ricaurte 1 0.06
9. Jesus Ferreira 1 0.06
10. Bryan Reynolds 0 0
11. Акоста Бриан 0 0
12. Брессан Матеус 0 0
13. John Nelson 0 0
Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кинтеро Дарвин 7 0.37
2. Родригес Мемо 5 0.26
3. Элис Альберт 4 (1) 0.21
4. Ariel Lassiter 3 0.16
5. Хансен Николай 2 0.11
6. Кристиан Рамирез 2 0.11
7. Фигероа Мэйнор 2 0.11
8. Серен Дарвин 1 (1) 0.05
9. Манотас Мауро 1 0.05
10. Джункуа Сэм 1 0.05
11. Валентин Зарек 0 0

Карточки

Даллас
# Игрок      
1. Тьяго Сантос 6 0
2. Michael Barrios 5 0
3. Хара Франко 4 0
4. Акоста Бриан 2 1
5. Брессан Матеус 3 0
6. Jesus Ferreira 3 0
7. Циглер Рето 2 0
8. Bryan Reynolds 2 0
9. Ryan Hollingshead 1 0
10. Andres Ricaurte 1 0
11. Помикал Пакстон 1 0
12. Сервания Брандон 1 0
Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Вера Матиас 6 1
2. Кинтеро Дарвин 5 0
3. Фигероа Мэйнор 5 0
4. Струна Альяж 5 0
5. Родригес Мемо 5 0
6. Боньек Оскар 4 0
7. Элис Альберт 1 1
8. Серен Дарвин 2 0
9. Ariel Lassiter 2 0
10. Лундквист Адам 2 0
11. Манотас Мауро 0 1
12. Заибо Вильфред 1 0
13. Мартинес Томас 1 0
14. Марко Марич II 1 0
15. Фуэнмайор Алехандро 1 0
16. Лемуан Никколо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Даллас 15% (3) 5% (1) 25% (5) 25% (5) 5% (1) 25% (5)
 Хьюстон Динамо 3.57% (1) 17.86% (5) 14.29% (4) 25% (7) 17.86% (5) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Даллас Последние 20 матчей: + = -
Даллас 2:1 Интер Майами Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас Нэшвилл 3:0 Даллас Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити
Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Даллас 2:2 Коламбус Кру Даллас 0:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл
Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Даллас: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Хьюстон Динамо: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Хьюстон Динамо 2:0 Даллас МЛС Даллас 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:0 Даллас МЛС Даллас 5:1 Хьюстон Динамо МЛС
Хьюстон Динамо 2:1 Даллас МЛС Даллас 4:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Даллас Открытый Кубок Даллас 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 5:0 Даллас МЛС Даллас 4:1 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Даллас Открытый Кубок Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Хьюстон Динамо
2.07
3.99
3.69
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.07 3.85 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.98 3.98 3.36
  1.97 3.99 3.69

Самый высокий коэффициент на матч «Даллас» – «Хьюстон Динамо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Даллас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хьюстон Динамо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Даллас» – «Хьюстон Динамо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.40 1.15 4.50 1.18 2.60 1.45 2.14 1.71 1.87 1.93 1.70 2.15 1.38 2.90 1.27 3.50 1.12 5.60 1.10 6.20 1.03 11.50
5.25 1.11 4.65 1.17 2.70 1.44 2.17 1.73 1.76 2.18 1.41 2.91 1.29 3.46 1.11 5.80 1.09 5.95 1.01 11.00
6.65 1.13 2.84 1.46 2.54 1.56 2.21 1.72 1.91 1.98 1.71 2.23 1.54 2.59 1.27 3.98 1.10 7.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.65 1.47 1.64 2.21 1.23 3.80
3.85 1.26 2.68 1.47 1.73 2.11 1.31 3.45 1.19 4.55
3.39 1.35 2.71 1.50 1.99 1.90 1.68 2.28 1.48 2.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.14 1.66 1.59 2.21 1.36 3.00
5.70 1.14 3.95 1.25 2.15 1.70 1.60 2.34 1.36 3.12

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.60
Букмекер Да Нет
3.30 1.28
Букмекер Да Нет
2.46 1.51
Где смотреть матч Даллас - Хьюстон Динамо онлайн

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