Даллас
3:0
Конец матча
Стадион: Тойота
Хьюстон Динамо
1:0
20' ГолХара Франко
2:0
27' ГолПико Фабрис
45' Желтая карточкаБисама Хосе
55' Желтая карточкаЗаибо Вильфред
69' Желтая карточкаТьяго Сантос
90' Желтая карточкаПико Фабрис
3:0
90' ГолПико Фабрис
20
Jimmy
Maurer
24
Хеджес
Мэтт
29
Хара
Франко
18
Бисама
Хосе
24
Серен
Дарвин
- Основной состав
-
20 Jimmy MaurerВратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ricardo Pepi
-
22 Ema Twumasi
-
31 Dante Sealy
-
-
26 John Nelson
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Бисама ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамос Таб
Ход матча
20'
1:0
27'
2:0
45'
55'
69'
90'
90'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хара Франко
|7 (1)
|0.39
|2.
|Harold Mosquera
|4
|0.22
|3.
|Ryan Hollingshead
|3
|0.17
|4.
|Пико Фабрис
|2
|0.11
|5.
|Циглер Рето
|2 (2)
|0.11
|6.
|Michael Barrios
|1
|0.06
|7.
|Andres Ricaurte
|1
|0.06
|8.
|Ricardo Pepi
|1
|0.06
|9.
|Jesus Ferreira
|1
|0.06
|10.
|Bryan Reynolds
|0
|0
|11.
|Акоста Бриан
|0
|0
|12.
|Брессан Матеус
|0
|0
|13.
|John Nelson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кинтеро Дарвин
|7
|0.35
|2.
|Родригес Мемо
|5
|0.25
|3.
|Элис Альберт
|4 (1)
|0.2
|4.
|Ariel Lassiter
|3
|0.15
|5.
|Хансен Николай
|2
|0.1
|6.
|Кристиан Рамирез
|2
|0.1
|7.
|Фигероа Мэйнор
|2
|0.1
|8.
|Серен Дарвин
|1 (1)
|0.05
|9.
|Манотас Мауро
|1
|0.05
|10.
|Джункуа Сэм
|1
|0.05
|11.
|Валентин Зарек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тьяго Сантос
|7
|0
|2.
|Michael Barrios
|5
|0
|3.
|Хара Франко
|4
|0
|4.
|Акоста Бриан
|2
|1
|5.
|Брессан Матеус
|3
|0
|6.
|Jesus Ferreira
|3
|0
|7.
|Циглер Рето
|2
|0
|8.
|Bryan Reynolds
|2
|0
|9.
|Ryan Hollingshead
|1
|0
|10.
|Andres Ricaurte
|1
|0
|11.
|Помикал Пакстон
|1
|0
|12.
|Сервания Брандон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вера Матиас
|6
|1
|2.
|Кинтеро Дарвин
|5
|0
|3.
|Фигероа Мэйнор
|5
|0
|4.
|Струна Альяж
|5
|0
|5.
|Родригес Мемо
|5
|0
|6.
|Боньек Оскар
|4
|0
|7.
|Элис Альберт
|1
|1
|8.
|Заибо Вильфред
|2
|0
|9.
|Серен Дарвин
|2
|0
|10.
|Ariel Lassiter
|2
|0
|11.
|Лундквист Адам
|2
|0
|12.
|Манотас Мауро
|0
|1
|13.
|Мартинес Томас
|1
|0
|14.
|Марко Марич II
|1
|0
|15.
|Бисама Хосе
|1
|0
|16.
|Фуэнмайор Алехандро
|1
|0
|17.
|Лемуан Никколо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Даллас
|15% (3)
|5% (1)
|25% (5)
|25% (5)
|5% (1)
|25% (5)
|Хьюстон Динамо
|3.57% (1)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|25% (7)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
Предыдущие игры
Даллас Последние 20 матчей: + = -Даллас 2:1 Интер Майами Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас Нэшвилл 3:0 Даллас Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити
Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Даллас 2:2 Коламбус Кру Даллас 0:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл
Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо
Последние игры между собой
Даллас: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Хьюстон Динамо: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Хьюстон Динамо 2:1 Даллас МЛС Даллас 4:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Даллас Открытый Кубок Даллас 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 5:0 Даллас МЛС Даллас 4:1 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Даллас Открытый Кубок Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Даллас» – «Хьюстон Динамо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Даллас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хьюстон Динамо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Даллас» – «Хьюстон Динамо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|12.00
|1.01
|4.50
|1.18
|1.72
|2.05
|—
|—
|2.14
|1.71
|1.87
|1.93
|1.09
|6.50
|—
|—
|1.38
|2.90
|—
|—
|1.11
|5.80
|1.12
|5.60
|1.15
|5.00
|1.03
|11.50
|1.03
|10.00
|
|5.25
|1.11
|4.65
|1.17
|2.70
|1.44
|—
|—
|2.17
|1.73
|—
|—
|1.76
|2.18
|—
|—
|1.41
|2.91
|—
|—
|1.29
|3.46
|1.11
|5.80
|1.09
|5.95
|1.01
|11.00
|—
|—
|
|5.65
|1.16
|—
|—
|2.72
|1.49
|2.25
|1.68
|1.78
|2.11
|1.51
|2.67
|1.37
|3.22
|1.84
|2.04
|1.54
|2.57
|1.41
|3.04
|1.32
|3.51
|—
|—
|1.15
|5.88
|—
|—
|—
|—