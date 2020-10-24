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  3. Швеция
Юргорден
0:0
Перерыв

Стадион:
Сириус
0'
10' Желтая карточка
Karl Larsson
30' Желтая карточка
Axel Bjoernstroem
32' Желтая карточка
Stefano Holmquist
34' Желтая карточка
Ульвестад Фредрик
30
Вайо
Томми
16
Витри
Аслак
Фонн
4
Ларссон
Якоб
15
Аугустинссон
Йонатан
5
Кёкк
Эллиот
24
Эдвардс
Кертис
6
Карлстрём
Йеспер
9
Радетинац
Харис
23
Ульвестад
Фредрик
19
Беркрот
Никлас
17
Хольмберг
Карл
1
Юнссон
Лукас
3
Karl
Larsson
8
Бьоркстрём
Тим
13
Hjalmar
Ekdal
16
Axel
Bjoernstroem
10
Андерссон
Элиас
2
Adam
Hellborg
25
Jamie
Roche
26
Саид
Мохаммед
23
Yukiya
Sugita
22
Stefano
Holmquist
Юргорден
4-2-3-1
Сириус
4-3-1-2

Ход матча

10'
 
Karl Larsson
27'
 
Карлссон Йохан
Karl Larsson
27'
 
Ярль Даниель
Jamie Roche
30'
 
Axel Bjoernstroem
32'
 
Stefano Holmquist
34'
Ульвестад Фредрик
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 7 (4) 0.29
2. Хольмберг Карл 6 0.25
3. Куйович Эмир 4 0.17
4. Йоханссон Эрик 3 0.13
5. Витри Аслак Фонн 2 0.08
6. Чилуфя Эдвард 2 0.08
7. Аугустинссон Йонатан 2 0.08
8. Эдвардс Кертис 2 0.08
9. Беркрот Никлас 1 0.04
10. Банда Эммануэль 1 0.04
11. Эрикссон Магнус 1 0.04
12. Нюхольм Йеспер 1 0.04
13. Уокер Кевин 1 0.04
14. Oscar Pettersson 1 0.04
15. Радетинац Харис 0 0
16. Кёкк Эллиот 0 0
17. Ринг Джонатан 0 0
18. Ларссон Якоб 0 0
19. Карлстрём Йеспер 0 0
Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Stefano Holmquist 11 (2) 0.46
2. Yukiya Sugita 7 0.29
3. Саид Мохаммед 6 (5) 0.25
4. Андерссон Элиас 6 0.25
5. Axel Bjoernstroem 4 0.17
6. Nahom Girmai Netabay 4 0.17
7. Karl Larsson 1 0.04
8. Шабани Лаорент 0 0
9. Тор Никлас 0 0
10. Adam Staahl 0 0

Карточки

Юргорден
# Игрок      
1. Ульвестад Фредрик 7 0
2. Карлстрём Йеспер 7 0
3. Ларссон Якоб 6 0
4. Йоханссон Эрик 5 0
5. Радетинац Харис 3 0
6. Кёкк Эллиот 2 0
7. Уокер Кевин 2 0
8. Эрикссон Магнус 1 0
9. Хольмберг Карл 1 0
10. Витри Аслак Фонн 1 0
11. Аугустинссон Йонатан 1 0
12. Беркрот Никлас 1 0
13. Oscar Pettersson 1 0
Сириус
# Игрок      
1. Adam Hellborg 6 0
2. Karl Larsson 5 0
3. Бьоркстрём Тим 5 0
4. Андерссон Элиас 4 0
5. Stefano Holmquist 3 0
6. Юнссон Лукас 3 0
7. Сисей Кебба 2 0
8. Ярль Даниель 2 0
9. Axel Bjoernstroem 2 0
10. Hjalmar Ekdal 2 0
11. Nahom Girmai Netabay 2 0
12. Саид Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Юргорден 14.71% (5) 11.76% (4) 17.65% (6) 17.65% (6) 5.88% (2) 32.35% (11)
 Сириус 10.26% (4) 15.38% (6) 10.26% (4) 20.51% (8) 25.64% (10) 17.95% (7)

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 3:2 Мальмё Хаммарбю 1:1 Юргорден Юргорден 1:2 Норрчёпинг Юргорден 0:1 ЧФР Клуж
Эстерсунд 1:1 Юргорден Юргорден 2:1 Европа Юргорден 1:1 Эльфсборг Хельсинборг 3:1 Юргорден Юргорден 2:2 Гётеборг Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден
Сириус Последние 20 матчей: + = -
Сириус 2:3 Эстерсунд Норрчёпинг 1:2 Сириус Эребру 2:1 Сириус Сириус 2:1 Фалькенберг
Хеккен 1:1 Сириус Варберг БоИС 2:0 Сириус Сириус 3:1 Хаммарбю Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 6
Сириус: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 6
Сириус 0:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 4:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:2 Юргорден Товарищеские матчи Сириус 0:2 Юргорден Аллсвенскан
Юргорден 1:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:5 Юргорден Аллсвенскан Сириус 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 2:1 Юргорден Кубок Швеции Юргорден 1:2 Сириус Товарищеские матчи Юргорден 1:1 Сириус Товарищеские матчи Сириус 4:2 Юргорден Шведский кубок Сириус 2:1 Юргорден Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 24 13 8 3 48 - 24 47
2. Норрчёпинг 24 11 6 7 49 - 35 39
3. Хеккен 0:1 24 10 9 5 36 - 23 39
4. Эльфсборг 24 9 12 3 39 - 32 39
5. Юргорден 0:0 24 10 7 7 35 - 27 37
6. Сириус 0:0 24 9 9 6 40 - 37 36
7. Хаммарбю 24 9 9 6 38 - 35 36
8. Мьельбю 1:0 25 9 7 9 36 - 39 34
9. Эстерсунд 24 8 9 7 25 - 26 33
10. АИК 23 8 6 9 24 - 26 30
11. Эребру 24 8 6 10 29 - 34 30
12. Варберг БоИС 24 7 6 11 33 - 38 27
13. Гётеборг 24 4 12 8 26 - 36 24
14. Хельсинборг 24 4 10 10 26 - 38 22
15. Фалькенберг 24 4 7 13 26 - 42 19
16. Кальмар 24 4 7 13 26 - 44 19
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Ульвестад Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Stefano Vecchia получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Axel Bjoernstroem получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Jamie Roche уходит с поля. Ярль Даниель выходит вместо него
  • 27'
    Karl Larson уходит с поля. Johan Karlsson выходит вместо него
  • Желтая карточка
    10'
    Karl Larson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Сириус
2.06
3.70
3.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.92 3.45 3.90
2.01 3.15 3.60
2.12 3.48 3.45
2.06 3.70 3.65

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.20 1.05 10.00 1.03 3.05 1.35 3.25 1.31 1.70 2.08 1.91 1.89 1.68 2.18 1.25 3.75 1.20 4.20 1.08 7.00 1.05 8.40 1.04 9.00
9.80 1.01 9.00 1.04 3.98 1.22 3.30 1.33 2.21 1.74 1.65 2.14 1.44 2.78 1.23 3.90 1.18 4.70 1.03 8.40
4.41 1.23 2.62 1.53 2.19 1.73 1.95 1.93 1.69 2.25 1.55 2.58 1.44 2.90 1.16 5.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.62 2.18 1.69 1.22 4.00 1.17 4.70 1.02 11.00
3.10 1.37 2.17 1.69 1.54 2.48 1.18 4.90 1.12 6.10
3.40 1.35 2.80 1.48 2.20 1.74 1.72 2.21 1.51 2.69
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90
4.55 1.20 3.20 1.35 1.83 1.98 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Юргорден 0:0 Сириус онлайн

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