Юргорден
0:0
Перерыв
Стадион: Теле2 Арена
Сириус
10' Желтая карточкаKarl Larsson
30' Желтая карточкаAxel Bjoernstroem
32' Желтая карточкаStefano Holmquist
34' Желтая карточкаУльвестад Фредрик
30
Вайо
Томми
25
Jamie
Roche
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Jamie RocheПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
10'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ульвестад Фредрик
|7 (4)
|0.29
|2.
|Хольмберг Карл
|6
|0.25
|3.
|Куйович Эмир
|4
|0.17
|4.
|Йоханссон Эрик
|3
|0.13
|5.
|Витри Аслак Фонн
|2
|0.08
|6.
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.08
|7.
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0.08
|8.
|Эдвардс Кертис
|2
|0.08
|9.
|Беркрот Никлас
|1
|0.04
|10.
|Банда Эммануэль
|1
|0.04
|11.
|Эрикссон Магнус
|1
|0.04
|12.
|Нюхольм Йеспер
|1
|0.04
|13.
|Уокер Кевин
|1
|0.04
|14.
|Oscar Pettersson
|1
|0.04
|15.
|Радетинац Харис
|0
|0
|16.
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|17.
|Ринг Джонатан
|0
|0
|18.
|Ларссон Якоб
|0
|0
|19.
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Stefano Holmquist
|11 (2)
|0.46
|2.
|Yukiya Sugita
|7
|0.29
|3.
|Саид Мохаммед
|6 (5)
|0.25
|4.
|Андерссон Элиас
|6
|0.25
|5.
|Axel Bjoernstroem
|4
|0.17
|6.
|Nahom Girmai Netabay
|4
|0.17
|7.
|Karl Larsson
|1
|0.04
|8.
|Шабани Лаорент
|0
|0
|9.
|Тор Никлас
|0
|0
|10.
|Adam Staahl
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ульвестад Фредрик
|7
|0
|2.
|Карлстрём Йеспер
|7
|0
|3.
|Ларссон Якоб
|6
|0
|4.
|Йоханссон Эрик
|5
|0
|5.
|Радетинац Харис
|3
|0
|6.
|Кёкк Эллиот
|2
|0
|7.
|Уокер Кевин
|2
|0
|8.
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|9.
|Хольмберг Карл
|1
|0
|10.
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|11.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0
|12.
|Беркрот Никлас
|1
|0
|13.
|Oscar Pettersson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Adam Hellborg
|6
|0
|2.
|Karl Larsson
|5
|0
|3.
|Бьоркстрём Тим
|5
|0
|4.
|Андерссон Элиас
|4
|0
|5.
|Stefano Holmquist
|3
|0
|6.
|Юнссон Лукас
|3
|0
|7.
|Сисей Кебба
|2
|0
|8.
|Ярль Даниель
|2
|0
|9.
|Axel Bjoernstroem
|2
|0
|10.
|Hjalmar Ekdal
|2
|0
|11.
|Nahom Girmai Netabay
|2
|0
|12.
|Саид Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Юргорден
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|5.88% (2)
|32.35% (11)
|Сириус
|10.26% (4)
|15.38% (6)
|10.26% (4)
|20.51% (8)
|25.64% (10)
|17.95% (7)
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: + = -Юргорден 3:2 Мальмё Хаммарбю 1:1 Юргорден Юргорден 1:2 Норрчёпинг Юргорден 0:1 ЧФР Клуж
Эстерсунд 1:1 Юргорден Юргорден 2:1 Европа Юргорден 1:1 Эльфсборг Хельсинборг 3:1 Юргорден Юргорден 2:2 Гётеборг Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден
Сириус Последние 20 матчей: + = -Сириус 2:3 Эстерсунд Норрчёпинг 1:2 Сириус Эребру 2:1 Сириус Сириус 2:1 Фалькенберг
Хеккен 1:1 Сириус Варберг БоИС 2:0 Сириус Сириус 3:1 Хаммарбю Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 6
Сириус: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 6
Юргорден 1:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:5 Юргорден Аллсвенскан Сириус 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 2:1 Юргорден Кубок Швеции Юргорден 1:2 Сириус Товарищеские матчи Юргорден 1:1 Сириус Товарищеские матчи Сириус 4:2 Юргорден Шведский кубок Сириус 2:1 Юргорден Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|24
|13
|8
|3
|48 - 24
|47
|2.
|Норрчёпинг
|24
|11
|6
|7
|49 - 35
|39
|3.
|Хеккен
|0:1
|24
|10
|9
|5
|36 - 23
|39
|4.
|Эльфсборг
|24
|9
|12
|3
|39 - 32
|39
|5.
|Юргорден
|0:0
|24
|10
|7
|7
|35 - 27
|37
|6.
|Сириус
|0:0
|24
|9
|9
|6
|40 - 37
|36
|7.
|Хаммарбю
|24
|9
|9
|6
|38 - 35
|36
|8.
|Мьельбю
|1:0
|25
|9
|7
|9
|36 - 39
|34
|9.
|Эстерсунд
|24
|8
|9
|7
|25 - 26
|33
|10.
|АИК
|23
|8
|6
|9
|24 - 26
|30
|11.
|Эребру
|24
|8
|6
|10
|29 - 34
|30
|12.
|Варберг БоИС
|24
|7
|6
|11
|33 - 38
|27
|13.
|Гётеборг
|24
|4
|12
|8
|26 - 36
|24
|14.
|Хельсинборг
|24
|4
|10
|10
|26 - 38
|22
|15.
|Фалькенберг
|24
|4
|7
|13
|26 - 42
|19
|16.
|Кальмар
|24
|4
|7
|13
|26 - 44
|19
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.20
|1.05
|10.00
|1.03
|3.05
|1.35
|3.25
|1.31
|—
|—
|1.70
|2.08
|1.91
|1.89
|1.68
|2.18
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.20
|4.20
|1.08
|7.00
|1.05
|8.40
|1.04
|9.00
|9.80
|1.01
|9.00
|1.04
|3.98
|1.22
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.21
|1.74
|—
|—
|1.65
|2.14
|—
|—
|1.44
|2.78
|1.23
|3.90
|1.18
|4.70
|1.03
|8.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.41
|1.23
|—
|—
|2.62
|1.53
|2.19
|1.73
|1.95
|1.93
|1.69
|2.25
|1.55
|2.58
|1.44
|2.90
|—
|—
|1.16
|5.63
|—
|—
|—
|—