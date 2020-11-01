Тренчин
3:1
Конец матча
Стадион: На Сихоти
Ружомберок
1:0
20' Гол в свои воротаМасло Ян
2:0
68' Гол в свои воротаЧурма Матей
3:0
87' ГолJakub Kadak
3:1
90' ГолМасло Ян
90' Желтая карточкаArtur Gajdos
29
Лигеон
Рубен
66
Пиринен
Юха
71
Adam
Tucny
16
Jakub
Kadak
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
11
Кочан
Матей
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Лигеон РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Adam TucnyПолузащитник
-
16 Jakub KadakНападающий
- Запасные игроки
-
35 Reuben Yem
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Stijn Vreven
- Основной состав
-
33 Мацик МатушВратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гаспра Ян
Ход матча
20'
1:0
68'
2:0
87'
3:0
90'
3:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чатакович Хамза
|4 (2)
|0.33
|2.
|Рогульич Анте
|2
|0.17
|3.
|Eduvie Ikoba
|2
|0.17
|4.
|Jakub Kadak
|1
|0.08
|5.
|Abubakar Ghali
|1
|0.08
|6.
|Лигеон Рубен
|1
|0.08
|7.
|Эль-Махдиуи Ашраф
|1
|0.08
|8.
|Букари Осман
|1
|0.08
|9.
|Зубайру Абдул
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альмаси Ладислав
|5
|0.42
|2.
|Масло Ян
|3 (2)
|0.25
|3.
|Кмет Матуш
|2
|0.17
|4.
|Герец Штефан
|1
|0.08
|5.
|Кочан Матей
|1
|0.08
|6.
|Martin Regali
|1
|0.08
|7.
|Жигмунд Марек
|1
|0.08
|8.
|Дунгель Петер
|1
|0.08
|9.
|Бренкус Адам
|1
|0.08
|10.
|Мацик Матуш
|0
|0
|11.
|Костадинов Тихомир
|0
|0
|12.
|Такач Далибор
|0
|0
|13.
|Мойжиш Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Eduvie Ikoba
|4
|0
|2.
|Зубайру Абдул
|2
|1
|3.
|Steve Kapuadi
|2
|1
|4.
|Richard Krizan
|3
|0
|5.
|Reuben Yem
|3
|0
|6.
|Депетрис Давид
|2
|0
|7.
|Milan Corryn
|2
|0
|8.
|Лигеон Рубен
|1
|0
|9.
|Шулек Мартин
|1
|0
|10.
|Чатакович Хамза
|1
|0
|11.
|Букари Осман
|1
|0
|12.
|Abubakar Ghali
|1
|0
|13.
|Artur Gajdos
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кмет Матуш
|4
|0
|2.
|Бодя Мартин
|2
|1
|3.
|Кочан Матей
|3
|0
|4.
|Чурма Матей
|3
|0
|5.
|Такач Далибор
|2
|0
|6.
|Жигмунд Марек
|2
|0
|7.
|Lukas Kojnok
|2
|0
|8.
|Мрва Марио
|2
|0
|9.
|Масло Ян
|1
|0
|10.
|Герец Штефан
|1
|0
|11.
|Мацик Матуш
|1
|0
|12.
|Альмаси Ладислав
|1
|0
|13.
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|14.
|Дунгель Петер
|1
|0
|15.
|Мойжиш Александр
|1
|0
|16.
|Бренкус Адам
|1
|0
|17.
|Мадленяк Матей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тренчин
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|Ружомберок
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|43.75% (7)
Предыдущие игры
Тренчин Последние 20 матчей: + = -Спартак Трнава 2:0 Тренчин Тренчин 1:1 Погронье Тренчин 0:1 Сеница ДАК 3:1 Тренчин
Середь 1:1 Тренчин Тренчин 3:2 Нитра Земплин 1:1 Тренчин Тренчин 1:2 Слован Братислава Тренчин 2:4 Жилина Тренчин 1:1 Злате Моравце Ружомберок 2:2 Тренчин Тренчин 2:5 Фастав Злин Тренчин 0:3 Погронье Жилина-2 2:2 Тренчин Тренчин 0:3 Нитра Тренчин 3:2 Середь Сеница 1:3 Тренчин Злате Моравце 2:3 Тренчин Тренчин 4:0 Погронье Тренчин 4:0 Спартак Трнава
Ружомберок Последние 20 матчей: + = -Ружомберок 2:1 Жилина Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок
Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок
Последние игры между собой
Тренчин: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Тренчин 1:4 Ружомберок Суперлига Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Тренчин Суперлига Тренчин 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига Тренчин 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига Ружомберок 0:0 Тренчин Кубок Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига Тренчин 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Тренчин Кубок Тренчин 5:1 Ружомберок Кубок Ружомберок 0:3 Тренчин Суперлига Тренчин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Тренчин Суперлига Тренчин 4:3 Ружомберок Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|11
|9
|1
|1
|34 - 15
|28
|2.
|Слован Братислава
|12
|8
|2
|2
|30 - 8
|26
|3.
|Жилина
|12
|6
|1
|5
|30 - 22
|19
|4.
|Нитра
|12
|5
|3
|4
|16 - 21
|18
|5.
|Спартак Трнава
|12
|5
|1
|6
|14 - 14
|16
|6.
|Злате Моравце
|12
|4
|4
|4
|20 - 16
|16
|7.
|Ружомберок
|12
|4
|4
|4
|17 - 20
|16
|8.
|Середь
|11
|3
|4
|4
|14 - 20
|13
|9.
|Земплин
|12
|3
|3
|6
|12 - 28
|12
|10.
|Сеница
|12
|3
|2
|7
|12 - 24
|11
|11.
|Тренчин
|12
|2
|5
|5
|16 - 21
|11
|12.
|Погронье
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
Победитель
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