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  2. Матчи
  3. Словакия
Тренчин
3:1
Конец матча

Стадион:
Ружомберок
0'
1:0
20' Гол в свои ворота
Масло Ян
2:0
68' Гол в свои ворота
Чурма Матей
3:0
87' Гол
Jakub Kadak
3:1
90' Гол
Масло Ян
90' Желтая карточка
Artur Gajdos
90'+3
24
Шемринец
Игор
29
Лигеон
Рубен
33
Richard
Krizan
6
Шулек
Мартин
66
Пиринен
Юха
17
Рогульич
Анте
34
Эль-Махдиуи
Ашраф
15
Abubakar
Ghali
7
Чатакович
Хамза
71
Adam
Tucny
16
Jakub
Kadak
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
4
Кмет
Матуш
26
Мудры
Тимотей
11
Кочан
Матей
20
Костадинов
Тихомир
13
Мадленяк
Матей
99
Альмаси
Ладислав
9
Martin
Regali
Тренчин
4-2-3-1
Ружомберок
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чатакович Хамза 4 (2) 0.33
2. Рогульич Анте 2 0.17
3. Eduvie Ikoba 2 0.17
4. Jakub Kadak 1 0.08
5. Abubakar Ghali 1 0.08
6. Лигеон Рубен 1 0.08
7. Эль-Махдиуи Ашраф 1 0.08
8. Букари Осман 1 0.08
9. Зубайру Абдул 0 0
Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альмаси Ладислав 5 0.42
2. Масло Ян 3 (2) 0.25
3. Кмет Матуш 2 0.17
4. Герец Штефан 1 0.08
5. Кочан Матей 1 0.08
6. Martin Regali 1 0.08
7. Жигмунд Марек 1 0.08
8. Дунгель Петер 1 0.08
9. Бренкус Адам 1 0.08
10. Мацик Матуш 0 0
11. Костадинов Тихомир 0 0
12. Такач Далибор 0 0
13. Мойжиш Александр 0 0

Карточки

Тренчин
# Игрок      
1. Eduvie Ikoba 4 0
2. Зубайру Абдул 2 1
3. Steve Kapuadi 2 1
4. Richard Krizan 3 0
5. Reuben Yem 3 0
6. Депетрис Давид 2 0
7. Milan Corryn 2 0
8. Лигеон Рубен 1 0
9. Шулек Мартин 1 0
10. Чатакович Хамза 1 0
11. Букари Осман 1 0
12. Abubakar Ghali 1 0
13. Artur Gajdos 1 0
Ружомберок
# Игрок      
1. Кмет Матуш 4 0
2. Бодя Мартин 2 1
3. Кочан Матей 3 0
4. Чурма Матей 3 0
5. Такач Далибор 2 0
6. Жигмунд Марек 2 0
7. Lukas Kojnok 2 0
8. Мрва Марио 2 0
9. Масло Ян 1 0
10. Герец Штефан 1 0
11. Мацик Матуш 1 0
12. Альмаси Ладислав 1 0
13. Костадинов Тихомир 1 0
14. Дунгель Петер 1 0
15. Мойжиш Александр 1 0
16. Бренкус Адам 1 0
17. Мадленяк Матей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тренчин 23.08% (3) 23.08% (3) 23.08% (3) 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2)
 Ружомберок 6.25% (1) 6.25% (1) 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2) 43.75% (7)

Предыдущие игры

Тренчин Последние 20 матчей: + = -
Спартак Трнава 2:0 Тренчин Тренчин 1:1 Погронье Тренчин 0:1 Сеница ДАК 3:1 Тренчин
Середь 1:1 Тренчин Тренчин 3:2 Нитра Земплин 1:1 Тренчин Тренчин 1:2 Слован Братислава Тренчин 2:4 Жилина Тренчин 1:1 Злате Моравце Ружомберок 2:2 Тренчин Тренчин 2:5 Фастав Злин Тренчин 0:3 Погронье Жилина-2 2:2 Тренчин Тренчин 0:3 Нитра Тренчин 3:2 Середь Сеница 1:3 Тренчин Злате Моравце 2:3 Тренчин Тренчин 4:0 Погронье Тренчин 4:0 Спартак Трнава
Ружомберок Последние 20 матчей: + = -
Ружомберок 2:1 Жилина Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок
Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок

Последние игры между собой

Тренчин: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Ружомберок 2:2 Тренчин Суперлига Ружомберок 2:2 Тренчин Суперлига Тренчин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Тренчин Суперлига
Тренчин 1:4 Ружомберок Суперлига Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Тренчин Суперлига Тренчин 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига Тренчин 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига Ружомберок 0:0 Тренчин Кубок Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига Тренчин 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Тренчин Кубок Тренчин 5:1 Ружомберок Кубок Ружомберок 0:3 Тренчин Суперлига Тренчин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Тренчин Суперлига Тренчин 4:3 Ружомберок Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 11 9 1 1 34 - 15 28
2. Слован Братислава 12 8 2 2 30 - 8 26
3. Жилина 12 6 1 5 30 - 22 19
4. Нитра 12 5 3 4 16 - 21 18
5. Спартак Трнава 12 5 1 6 14 - 14 16
6. Злате Моравце 12 4 4 4 20 - 16 16
7. Ружомберок 12 4 4 4 17 - 20 16
8. Середь 11 3 4 4 14 - 20 13
9. Земплин 12 3 3 6 12 - 28 12
10. Сеница 12 3 2 7 12 - 24 11
11. Тренчин 12 2 5 5 16 - 21 11
12. Погронье 12 1 6 5 14 - 20 9
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Масло Ян уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion na Sihoti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.32 0.00 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.27 4.10 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.33 3.66 2.74

Самый высокий коэффициент на матч «Тренчин» – «Ружомберок» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тренчин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ружомберок» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тренчин» – «Ружомберок», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.20 1.05 10.50 1.02 2.80 1.40 3.45 1.29 1.66 2.13 1.96 1.79 1.72 2.04 1.08 7.00 1.23 3.90 1.14 5.20 1.06 7.80 1.05 8.40
10.50 1.01 4.25 1.18 3.40 1.29 2.24 1.68 1.73 2.04 1.45 2.55 1.21 3.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.62 2.25 1.60 1.42 2.75 1.19 4.40 1.03 10.00
3.32 1.30 2.27 1.59 1.54 2.38 1.21 4.10
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 1.89 1.85 1.41 2.75 1.28 3.45
3.20 1.32 1.86 1.88 1.39 2.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
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