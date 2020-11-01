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  3. Швеция
Фалькенберг
1:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Юргорден
0'
1:0
6' Гол
Юханссон Карл II
1:1
17' Гол
Куйович Эмир
45'+1
16
Норинг
Виктор
34
Axel
Noren
4
Юханссон
Карл
II
26
Амьо
Грегуар
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
13
Матисен
Маркус
25
Tobias
Englund
11
Чибуйке
Джон
9
Nsima
Peter
30
Вайо
Томми
16
Витри
Аслак
Фонн
4
Ларссон
Якоб
15
Аугустинссон
Йонатан
5
Кёкк
Эллиот
6
Карлстрём
Йеспер
24
Эдвардс
Кертис
9
Радетинац
Харис
23
Ульвестад
Фредрик
19
Беркрот
Никлас
20
Куйович
Эмир
Фалькенберг
4-4-2
Юргорден
4-2-3-1

Ход матча

6'
Юханссон Карл II
(Кристоффер Карлссон)
1:0
17'
1:1
Куйович Эмир
(Радетинац Харис)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 7 0.27
2. Tobias Englund 3 0.12
3. Веде Антон 3 0.12
4. Karl Soederstroem 3 0.12
5. Юханссон Карл II 3 0.12
6. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.08
7. Nsima Peter 2 0.08
8. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
9. Axel Noren 1 0.04
10. Tobias Karlsson1 1 0.04
11. Юза Тибор 0 0
12. Чибуйке Джон 0 0
13. Матисен Маркус 0 0
Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 10 (5) 0.38
2. Хольмберг Карл 8 0.31
3. Куйович Эмир 5 0.19
4. Йоханссон Эрик 3 0.12
5. Витри Аслак Фонн 2 0.08
6. Чилуфя Эдвард 2 0.08
7. Аугустинссон Йонатан 2 0.08
8. Эдвардс Кертис 2 0.08
9. Радетинац Харис 1 0.04
10. Беркрот Никлас 1 0.04
11. Банда Эммануэль 1 0.04
12. Эрикссон Магнус 1 0.04
13. Нюхольм Йеспер 1 0.04
14. Уокер Кевин 1 0.04
15. Oscar Pettersson 1 0.04
16. Кёкк Эллиот 0 0
17. Ринг Джонатан 0 0
18. Ларссон Якоб 0 0
19. Карлстрём Йеспер 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Tobias Englund 4 1
2. Матисен Маркус 5 0
3. Юханссон Карл II 3 1
4. Бьёркенгрен Йон 4 0
5. Tobias Karlsson1 4 0
6. Nsima Peter 3 0
7. Нильссон Хокан 3 0
8. Ван Лой Сандер 3 0
9. Edi Sylisufaj 3 0
10. Юза Тибор 2 0
11. Кристоффер Карлссон 2 0
12. Чибуйке Джон 2 0
13. Норинг Виктор 2 0
14. Эрикссон Якоб 2 0
15. Karl Soederstroem 2 0
16. Johan Brattberg 0 1
17. Веде Антон 1 0
18. Амьо Грегуар 1 0
19. Axel Noren 1 0
Юргорден
# Игрок      
1. Карлстрём Йеспер 8 0
2. Ульвестад Фредрик 7 0
3. Ларссон Якоб 6 0
4. Йоханссон Эрик 5 0
5. Радетинац Харис 3 0
6. Кёкк Эллиот 3 0
7. Эрикссон Магнус 2 0
8. Уокер Кевин 2 0
9. Хольмберг Карл 1 0
10. Витри Аслак Фонн 1 0
11. Аугустинссон Йонатан 1 0
12. Беркрот Никлас 1 0
13. Oscar Pettersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 8% (2) 16% (4) 16% (4) 8% (2) 32% (8) 20% (5)
 Юргорден 15% (6) 10% (4) 15% (6) 15% (6) 12.5% (5) 32.5% (13)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Кальмар 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эребру Хеккен 3:0 Фалькенберг Астрио 0:9 Фалькенберг
Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Сириус 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд
Юргорден Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Хеккен 0:2 Юргорден Юргорден 4:0 Сириус Юргорден 3:2 Мальмё Хаммарбю 1:1 Юргорден
Юргорден 1:2 Норрчёпинг Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Эстерсунд 1:1 Юргорден Юргорден 2:1 Европа Юргорден 1:1 Эльфсборг Хельсинборг 3:1 Юргорден Юргорден 2:2 Гётеборг Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 8
Юргорден: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 1
Юргорден 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан Юргорден 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:3 Юргорден Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Юргорден Аллсвенскан
Юргорден 5:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан Юргорден 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:0 Юргорден Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 25 14 8 3 51 - 25 50
2. Юргорден 1:1 26 12 7 7 42 - 28 43
3. Хеккен 1:0 26 11 10 5 39 - 26 43
4. Эльфсборг 26 10 13 3 41 - 33 43
5. Норрчёпинг 26 11 7 8 52 - 39 40
6. Хаммарбю 0:1 26 10 9 7 41 - 37 39
7. Сириус 26 9 10 7 42 - 43 37
8. Эребру 1:0 26 10 6 10 33 - 36 36
9. Мьельбю 26 9 8 9 40 - 41 35
10. Эстерсунд 26 8 9 9 26 - 32 33
11. АИК 25 8 8 9 26 - 28 32
12. Варберг БоИС 25 7 7 11 33 - 38 28
13. Гётеборг 0:1 26 4 12 10 27 - 40 24
14. Хельсинборг 25 4 10 11 28 - 41 22
15. Фалькенберг 1:1 26 4 9 13 27 - 43 21
16. Кальмар 26 4 9 13 28 - 46 21
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фалькенберг
Ничья
Юргорден
5.84
3.98
1.88
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.90 3.70 1.68
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 3.30 1.68
Бонус: 5 000 ₽ 4.95 3.98 1.67
  5.84 2.99 1.88

Самый высокий коэффициент на матч «Фалькенберг» – «Юргорден» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фалькенберг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Юргорден» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фалькенберг» – «Юргорден», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.00 1.02 9.70 1.03 3.75 1.23 3.10 1.35 7.00 1.08 1.85 1.95 1.63 2.28 2.42 1.52 1.19 4.40 1.45 2.62 1.05 8.90 1.14 5.20 1.03 10.00
10.75 1.00 10.00 1.02 3.98 1.23 3.15 1.36 2.13 1.79 1.64 2.26 1.41 2.82 1.18 4.40 1.13 5.00 1.03 8.70
4.37 1.24 2.56 1.55 5.63 1.16 1.92 1.97 2.80 1.47 2.81 1.47 2.25 1.68 1.96 1.93 1.64 2.34 1.48 2.77 1.38 3.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
3.05 1.35 2.11 1.73 1.42 2.75 1.15 4.90 1.72 2.05 1.09 6.50
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
3.36 1.36 2.77 1.49 2.18 1.75 1.70 2.23 2.77 1.48 2.27 1.68 1.76 2.14 1.48 2.76 1.49 2.73 1.28 3.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.80 1.95 1.35 3.05
4.30 1.22 3.04 1.38 1.80 2.01 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.35
Где смотреть матч Фалькенберг 1:1 Юргорден онлайн

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